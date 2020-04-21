Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 153 человек

Число выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки увеличилось на 28 человек и достигло 153, сообщает минздрав республики. В понедельник сообщалось о 125 зараженных.
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В Бурятии резкий рост общего числа зараженных COVID-2019 - до 153 человек

Номер один21:32

125 случаев заражения коронавирусом стало в Бурятии

Байкал-Dailyвчера в 21:01

21 апреля: 153 случая заболевания коронавирусом в Бурятии, 85 - на лечении, 43 - выписались

Байкал Медиа Консалтинг21:20

За сутки количество больных коронавирусом в Бурятии возросло на 28 человек

Московский Комсомолец Улан-Удэ21:24

В Бурятии 85 человек с коронавирусной инфекцией проходят лечение

Тивиком21:21

В Бурятии количество зараженных коронавирусом резко выросло до 153

Ариг Ус21:00

В Бурятии резко возросло число заболевших коронавирусом

Информ Полис online21:25
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Авто

Петербургский завод Hyundai продолжает работать в одну смену

Петербургский завод Hyundai, возобновивший производство на прошлой неделе, в период с 20 по 24 апреля продолжит работать в одну смену.
Автоновости дня 06:13
5
Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
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Гаджеты

Монитор Xiaomi Mi Display 1A оценен в 99 долларов

Xiaomi Mi Display 1A оснащен только интерфейсом HDMI.
Astera 06:18
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Здоровье

В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус

RT на русском 08:13
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Футбол

Чемпионат Фарерских островов начнётся 9 мая

Сезон в чемпионате Фарерских островов стартует 9 мая, сообщает NRK.
Чемпионат 17:17
Политика

В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса

Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН.
REGNUM 22:45
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Армия и оружие

США заявили, что истребитель F-15 может «пересечь весь мир»

Истребитель развивает скорость в 0,9 Маха в бесфорсажном режиме, и это якобы доказывает, что F-15 мог бы пересечь почти весь мир.
ПолитРоссия 03:17
40
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры.
Lenta.ru 16:42
48
Энергетика

Цена американской нефти вернулась к положительному значению

Цена американской нефти марки WTI вернулась к положительному значению. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru 21:27
18
Общество

В базу данных ФНС о гражданах не включат сведения о доходах

В регистр населения, который составляет налоговая служба России, не попадут сведения о доходах граждан.
BFM.ru 18 апреля в 09:10
114
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
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Происшествия

В ГИБДД раскрыли показатели аварийности на дорогах в марте

По данным ГИБДД, в марте произошло почти 9,7 тыс. серьёзных ДТП, в которых 903 человека погибли и более 12,1 тыс. пострадали.
RT на русском 17:21
6
Общество

Музеи и торговлю авто включили в список пострадавших отраслей в РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил перечень пострадавших от коронавирусной инфекции отраслей экономики.
РЕН ТВ 18 апреля в 08:22
284
Общество

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 17:19
116
Общество

Город Ясный закрыли на карантин

Закрыты будут и город Ясный и ЗАТО Комаровский. Въезд будет разрешен только для спецслужб.
Orengrad.ru 12:25
5
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
8,8K
Технологии

Коронавирус стал еще опасней из-за мутаций

Коронавирус мутировал и приобрел по меньшей мере 30 различных штаммов, что может значительно усложнить борьбу с распространением пандемии.
Lenta.ru 20:59
4
Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
2,6K
Общество

В Якутии за сутки выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом

Якутск, 21 апреля 2020, 05:36 — REGNUM На утро 21 апреля в Якутии зарегистрировано 116 человек с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 22:36
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 18:52
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Происшествия

В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере

РИА Новости 09:14
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Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
2,3K
Авто

УАЗ запатентовал битопливный УАЗ «Патриот»

Ульяновский автозавод сертифицировал битопливную версию внедорожника УАЗ «Патриот».
Автоновости дня 05:00
19
Шоу-бизнес

Галина Петрова прокомментировала слухи о свадьбе с Валерием Гаркалиным

В эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" артистка впервые прокомментировала эту информацию и рассказала, что на смаом деле связывает ее с Валерием.
Uznayvse.ru 14:16
1
Происшествия

Четвертый пациент с коронавирусом скончался в Новосибирской области

Первый пациент с коронавирусом в Новосибирской области скончался 14 апреля.
Известия 12:23
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Здоровье

Академик РАН назвал условие для спада пандемии коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции пойдёт на спад после того, как вирусом заразятся до 70—80% населения, считает академик РАН, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Феликс Ершов.
RT на русском 17:40
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Политика

Трамп пообещал приостановить иммиграцию в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса временно запретит иммиграцию в Соединенные Штаты.
РБК 22:32
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Экономика

Мишустина попросили запретить в магазинах акции и скидки на продукты

Несколько ассоциаций, в которые входят сельскохозяйственные предприятия и производители продуктов и напитков, написали коллективное обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложениями о допподдержке.
URA.Ru 19:08
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Гаджеты

Apple рассекретила «начинку» экранного выреза iPhone 12 Pro

iReactor 04:32
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Шоу-бизнес

Нюша в полупрозрачном платье восхитила фанатов

Российская исполнительница Нюша поделилась с подписчиками архивной фотографией. Поклонников восхитили идеальные ноги певицы.
Народные новости 06:34
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