Число выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки увеличилось на 28 человек и достигло 153, сообщает минздрав республики. В понедельник сообщалось о 125 зараженных.

В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 153 человек

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