Коронавирус
Российская газетаВ Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 30
Еще пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено на территории Бурятии. Таким образом, число зараженных увеличилось до 30.
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Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 30 человек
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 22:00
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Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
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Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
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Нефть марки Brent дорожает более чем на 12%
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Новый инфекционный центр на 300 коек планируется ввести в эксплуатацию к 1 мая этого года.
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Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
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Общество
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По словам эксперта площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, если ограничения продлятся 2–4 недели, семья из трех человек может переплатить за услуги ЖКХ — воду и свет — до 30%.
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В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России
Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).
Общество
В Италии выявили новые особенности коронавируса
Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
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Учреждения культуры Прикамья представили свыше 70 онлайн-событий
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Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Экономика
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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Интернет
Самые популярные операционные системы и браузеры по состоянию на март 2020
Netmarketshare выпустил отчет о самых популярных операционных системах и браузерах в марте 2020 года.
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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин уверен, что Москва и Минск могут решать самые сложные вопросы союзного государства.
Гаджеты
В Samsung Galaxy S20 нашли скрытую от пользователей функцию
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Экономика
Минфин России зарезервировал 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом
«В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей», — сказал Мишустин.
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