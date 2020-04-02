Еще пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено на территории Бурятии. Таким образом, число зараженных увеличилось до 30.

В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 30

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