Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 30

Еще пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено на территории Бурятии. Таким образом, число зараженных увеличилось до 30.
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У 30-ти жителей Бурятии подтвердили коронавирус

Первое альтернативное телевидениевчера в 21:52

Число больных COVID-19 в Бурятии выросло до 30 человек

Номер одинвчера в 21:26

Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 30 человек

Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 22:00

В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 30

Российская газетавчера в 23:02

Коронавирус подтвердился еще у пяти жителей Бурятии

Ариг Усвчера в 21:51

В Бурятии почти тысяча контактных лиц с заболевшими коронавирусом

Байкал-Dailyвчера в 04:20

В Бурятии сообщили о шести новых случаях заражения коронавирусом

РИА Новости31 марта в 22:46
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Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:50
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 01:52
Общество

Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами

Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Интерфакс 02:36
Происшествия

Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести

Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
Российская газета 01:48
Энергетика

Нефть марки Brent дорожает более чем на 12%

В Лондоне за баррель дают почти 28 долларов. Накануне цены также росли – на 5-7%.
Эхо Москвы 02:30
Общество

Создание системы спецпропусков в Подмосковье завершится к 6 апреля

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда будет завершена разработка специальной системы спецпропусков для жителей области, по которым можно будет покидать изоляцию.
VSE42.RU вчера в 22:20
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс вчера в 18:09
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Общество

В Москве 140 человек выздоровели после заражения коронавирусом

В столице после заражения коронавирусной инфекцией выздоровели 140 пациентов.
Газета.Ru 02:59
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

Газета.Ru 02:29
Политика

«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
РИА Новости 01:38
Общество

В Татарстане жители жалуются на пропускной режим самоизоляции

Пытавшийся получить разрешение на поход к врачу житель заявил, что ответ пришел спустя два часа, когда время записи на прием уже прошло, как и время, на которое было получено разрешение.
Inkazan вчера в 05:01
Общество

Всероссийскую перепись населения могут перенести на год

Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
Вести.Ru 01:35
Культура

Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

РИА Новости вчера в 23:41
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
Здоровье

Во Владимире построят новый инфекционный корпус для пациентов с коронавирусом

Новый инфекционный центр на 300 коек планируется ввести в эксплуатацию к 1 мая этого года.
ГТРК Владимир 01:54
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец 31 марта в 01:40
Общество

Траты россиян на услуги ЖКХ в самоизоляции вырастут на 30%

По словам эксперта площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, если ограничения продлятся 2–4 недели, семья из трех человек может переплатить за услуги ЖКХ — воду и свет — до 30%.
Известия вчера в 14:07
Политика

В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России

Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).
Газета.Ru 02:48
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
Политика

Путин дал право правительству РФ вводить режим ЧС

Федеральный Закон в связи с распространением пандемии коронавируса дает право российскому правительству вводить режимы ЧС и повышенной готовности по всей стране либо на ее части.
Маяк (г. Сосновый Бор) 02:51
Культура

Учреждения культуры Прикамья представили свыше 70 онлайн-событий

По словам главы Прикамья Дмитрия Махонина, в условиях режима строгой самоизоляции, который вводится на территории региона со 2 апреля, особенно важной является работа учреждений культуры на онлайн-площадках.
Новый компаньон 00:52
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Интернет

Самые популярные операционные системы и браузеры по состоянию на март 2020

Netmarketshare выпустил отчет о самых популярных операционных системах и браузерах в марте 2020 года.
iXBT.com вчера в 23:46
Политика

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин уверен, что Москва и Минск могут решать самые сложные вопросы союзного государства.
ТАСС 03:10
Гаджеты

В Samsung Galaxy S20 нашли скрытую от пользователей функцию

В смартфонах южнокорейской компании Samsung был найден скрытый от пользователей режим, речь о новых флагманах Galaxy S20, пишет XDA Developers.
Live24 00:39
Экономика

Минфин России зарезервировал 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом

«В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей», — сказал Мишустин.
Известия вчера в 10:54
Наука

В России разработали способ по уничтожению коронавируса

Урал-пресс-информ вчера в 03:20
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