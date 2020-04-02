Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 30

Еще пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено на территории Бурятии. Таким образом, число зараженных увеличилось до 30.
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В Бурятии главврач «инфекционки» рассказала, почему нужно соблюдать режим самоизоляции

Восток-Телеинформ03:56

У работника комбината по благоустройству Улан-Удэ подозревают коронавирус

Информ Полис online03:23

Коронавирус подтвердился еще у пяти жителей Бурятии

Ариг Усвчера в 21:51

Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 30 человек

Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 22:00

У 30-ти жителей Бурятии подтвердили коронавирус

Первое альтернативное телевидениевчера в 21:52

Число больных COVID-19 в Бурятии выросло до 30 человек

Номер одинвчера в 21:26

В Бурятии почти тысяча контактных лиц с заболевшими коронавирусом

Байкал-Dailyвчера в 04:20
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Экономика

Страховщики предсказали отказы компаний от ДМС из-за кризиса

Страховщики считают, что это скажется на соцпакетах для сотрудников. Руководство может отказаться от добровольного медицинского страхования.
Телеканал 360° 02:45
Политика

«Коммерсантъ» сообщил о планах сделать следующую неделю нерабочей

Неделя с 6 по 12 апреля снова будет объявлена в России нерабочей, говорится в репортаже специального корреспондента газеты «Коммерсантъ» Андрея Колесникова, посвященном итогам совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
Ведомости 01:44
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену боя с Тони Фергюсоном

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 18:24
Происшествия

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус

Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Происшествия

Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом

Интерфакс 02:56
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Газета.Ru 02:29
Общество

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

Говорит Москва 00:33
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
NewInform 02:33
Энергетика

В США начали банкротиться нефтяные компании

Первой в США нефтяной компанией, которая обанкротилась после обрушения цен на сырье, оказалась Whiting Petroleum, разрабатывающая месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте, сообщает The Wall Street Journal.
Lenta.ru вчера в 20:23
Общество

Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу

Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
RT на русском вчера в 11:23
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество

В России за сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом

Шесть пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались в России за последние сутки, всего летальных исходов в стране 30, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:37
Здоровье

ФСИН отрицает вспышку пневмонии в СИЗО «Матросская тишина»

Информация о возможной вспышке пневмонии в московском СИЗО «Матросская Тишина» не соответствует действительности, заявили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Коммерсантъ 04:19
Общество

В России ужесточили уголовную ответственность за нарушение карантина

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который усиливает уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, в том числе карантина.
Аргументы и Факты вчера в 13:29
Здоровье

Минздрав создал базу данных о заболевших коронавирусом и их контактах

Минздрав России запустил информационную систему по сбору данных о заболевших коронавирусом, госпитализированных с пневмонией и контактировавших с ними, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 04:28
Здоровье

В Липецкой области выявили 4 новых случая заражения коронавирусом

Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекции выявили в Липецкой области.
Вести Воронеж 04:05
Энергетика

Белоруссия закупит у России нефть по четыре доллара за баррель

По четыре доллара за баррель закупит Белоруссия нефть у России. Планируется, что общий объем закупки составит два миллиона тонн нефти.
Pravda.Ru 03:58
Шоу-бизнес

Кристина Асмус не может простить родителей

Звезда интернов постоянно находится в поиске себя, главной причиной этому являются проблемы в отношениях с родителями.
Paparazzi.ru вчера в 16:04
Шоу-бизнес

Павел Прилучный вернулся к семье

Популярный актер Павел Прилучный вернулся к семье и снова живет в одном доме с Агатой Муцениеце.
Территория новостей вчера в 12:24
Гаджеты

В Samsung Galaxy S20 нашли скрытую от пользователей функцию

В смартфонах южнокорейской компании Samsung был найден скрытый от пользователей режим, речь о новых флагманах Galaxy S20, пишет XDA Developers.
Live24 00:39
Общество

Кабмин утвердил правила оформления больничных для пожилых на карантине

Кабмин России утвердил порядок оформления документов о нетрудоспособности, а также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше, находящимся на карантине из-за коронавируса.
РБК 02:59
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Общество

В Москве отменены «пасхальные» автобусные маршруты

В Москве и Подмосковье отменяются специальные маршруты до кладбищ и мемориальных комплексов на весенние религиозные праздники.
Вести.Ru 03:10
Армия и оружие

Многозарядный стреляющий нож спецназа КНР попал на фото

В Сети появились фотографии огнестрельного ножа - его используют разведчики и диверсанты Народно-освободительной армии Китая.
Российская газета вчера в 04:11
Культура

Американский композитор Адам Шлезингер умер от коронавируса

Радио Комсомольская правда 02:59
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии

Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".
Российская газета 01:10
Политика

США перекупили у Китая партию предназначавшихся Франции защитных масок

США перекупили у Китая партию медицинских масок, предназначенных для французских больниц и домов престарелых, прямо перед погрузкой в самолет, пишет Libération со ссылкой на президента региона Прованс – Альпы – Лазурный берег Рено Мюзелье.
Известия вчера в 18:44
Экономика

Сбербанк фиксирует пониженный спрос на наличные в условиях карантина

Сбербанк отмечает пониженный спрос клиентов на наличные рубли и иностранную валюту в условиях карантина, говорится в сообщении банка.
ТАСС 01:25
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Игры

Российские игроки не увидят ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

На PlayStation 4 вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2. Однако компания Sony Interactive Entertainment решила ограничить продажу игры для российских пользователей консоли.
Peterburg2.ru вчера в 17:02
Как работают Яндекс.Новости?
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