Экономика

ТАССТАССВ Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО

"Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).
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Итоги первого года в ДФО подвели в Бурятии

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Дальневосточный министр Козлов оценил, как изменилось Забайкалье за год в ДФО

Чита.Ру21:33

В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО

ТАССвчера в 17:40

Бурятия и Забайкалье уже год в ДФО

ГЛАС.RU05:41

В Бурятии подводят итоги первого года в составе ДФО

Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 22:55

3 ноября «Вести-Чита» в 8:40

ГТРК Читавчера в 23:04

В Бурятии подвели итоги первого года в ДФО

Байкал-Daily07:42
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Жилеты создаются в паре и одеваются одновременно на робота и на оператора.
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Медведев сравнил цены на интернет в России и США

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Армия и оружие

Совместные учения ВМФ и ВКС России прошли в Средиземном море

Газета.Ru 21:49
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В Иркутске водитель Mercedes врезался в памятник Александру III

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Названы самые жуткие монстры в истории кино

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Игрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата

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Американский актёр Роберт Паттинсон начал подготовку к роли Бэтмена в одноимённом фильме Мэтта Ривза.
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Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
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Главный тренер национальной команды Нидерландов Рональд Куман подтвердил информацию, что в его контракте есть опция, позволяющая ему уйти в «Барселону» после чемпионата Европы-2020.
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Лучшим продуктом для укрепления иммунитета является квашеная капуста, а вот эффективность чеснока — под вопросом.
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«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1

В матче 12-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» обыграл «Монако» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар».
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Певица и актриса Леди Гага сыграет в фильме Ридли Скотта об убийстве главы модного дома Gucci.
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