Экономика

ТАССТАССВ Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО

"Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).
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Дальневосточный министр Козлов оценил, как изменилось Забайкалье за год в ДФО

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В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО

ТАССвчера в 17:40
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Субъект Российской Федерации в восточной части Забайкалья, в составе Дальневосточного федерального округа и Восточно-Сибирского экономического района. Административный центр - город Чита. Площадь территории - Значение не указано км², что составляет unknown operator: u'\u0437' % площади России. По этому показателю край занимает -е место в стране. Численность населения - 1065785 чел.
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