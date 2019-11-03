Экономика

ТАССТАССВ Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО

"Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).
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В Бурятии подвели итоги первого года в ДФО

Байкал-Daily07:42

На Кремлёвскую ёлку поедет вдвое меньше детей из Бурятии

Ариг Ус31 октября в 03:16

В Бурятии подводят итоги первого года в составе ДФО

Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 22:55

3 ноября «Вести-Чита» в 8:40

ГТРК Читавчера в 23:04

В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО

ТАССвчера в 17:40

Бурятия и Забайкалье уже год в ДФО

ГЛАС.RU05:41
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Экономика

Граждане не увидят желаемого результата: о росте пенсий

Рост пенсий в России на 18% в ближайшие три года означает как раз индексацию пенсий чуть больше предполагаемого уровня инфляции.
REGNUM 01 ноября в 06:13
Происшествия

Убитый брат главы центра «Э» по Ингушетии работал врачом в Москве

Стали известны детали личности брата начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии, также известного как центр "Э", Ибрагима Эльджаркиева, который погиб вместе с ним 2 ноября в Москве.
Газета.Ru 08:17
Здоровье

Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Общество

В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»

В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток вчера в 02:42
Футбол

Гендиректор «Зенита» прокомментировал судейство в матче с ЦСКА

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказал мнение о судействе матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
RT на русском 08:51
Гаджеты

Redmi представил дешевый 40-дюймовый смарт-телевизор

ToDay News Ufa вчера в 02:49
Шоу-бизнес

Алла Пугачева: Теперь если выступлю, то только в 80

Эстрадная певица Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену, когда ей исполнится 80 лет.
Вечерняя Москва вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США

Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Актуальные Новости вчера в 00:51
Общество

Налог на самозанятых введут по всей стране с июля 2020 года

Налог на доходы самозанятых граждан может быть распространен на всю страну с 1 июля 2020 года.
Дума ТВ 01 ноября в 08:30
Религия

Патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии с РПЦ.
РИА Новости 02:45
Происшествия

На вечеринке в Перми скончался 16-летний подросток

Проверку по факту гибели на вечеринке 16-летнего подростка проводят следователи в городе Перми.
REGNUM 07:58
Космос

Найден опровергающий представления о Вселенной объект

Lenta.ru 31 октября в 08:43
Происшествия

В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу

Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
РИА Новости вчера в 04:54
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Хоккей

«Салават Юлаев» с разгромным счетом обыграл минское «Динамо»

ГТРК Башкортостан 09:03
Политика

Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США

Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
ТАСС 08:51
Культура

Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Общество

В Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов

В воскресенье, 3 ноября, в Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов и заводов в столице Урала.
Московский Комсомолец Екатеринбург 08:15
Киберспорт

Blizzard показала геймплей Diablo 4

Cyber.sports.ru 01 ноября в 13:25
Политика

Бабченко сообщил, что покинул Украину

RT на русском 06:42
Единоборства

Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса

В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Известия 02:17
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».
Известия 05:33
Происшествия

В Омске автомобиль без водителя сбил женщину с ребенком

РБК 02:51
Политика

Бурков назвал агрессивным решение Израиля о его экстрадиции в США

Решение Израиля об экстрадиции в США является «агрессивным», заявил российский хакер Алексей Бурков, задержанный в 2015 году по запросу Вашингтона из-за подозрений в киберпреступлениях, передает ТАСС.
РБК 07:53
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг

Телеканал 360° вчера в 18:04
Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве и насилии в Забайкалье

Известия 07:21
Гаджеты

Microsoft запускает новое приложение Office для платформы Android

Разработчики из Microsoft продолжают создавать софтверные продукты для мобильной платформы Android.
3DNews вчера в 15:04
Теннис

Хачанов и Рублев проиграли в финале парного «Мастерса» в Париже

LiveSport.ru 07:42
Шоу-бизнес

Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию

Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
Lenta.ru 07:50
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