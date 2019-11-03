"Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).

В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО

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