Общество

ТАССТАССВ Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО

"Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).
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