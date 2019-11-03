Общество
ТАССВ Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО
"Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).
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Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Тулой пострадали пять человек
В ДТП с участием микроавтобуса в Тульской области есть пострадавшие.
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября, в понедельник, отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.
Общество
Принц Чарльз оказался в центре скандала с поддельными картинами
Общество
В чем больше всего нуждаются разные знаки зодиака, раскрыли астрологи
Представители Близнецов нуждаются в возможности честно выражать свои мысли.
Авто
В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро
Армия и оружие
Совместные учения ВМФ и ВКС России прошли в Средиземном море
Автоспорт
Льюис Хэмилтон досрочно стал чемпионом «Формулы-1»
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Политика
Песков рассказал о проблемах здравоохранения
Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.
Единоборства
Масвидаль победил Диаса на UFC 244 и выиграл пояс BMF
Американец Хорхе Масвидаль, выступающий в полусреднем весе, в главном бою вечера на турнире UFC 244 победил соотечественника Нейта Диаса.
Единоборства
Ковалёв объяснил, почему проиграл Альваресу
Российский боксёр Сергей Ковалёв рассказал, почему проиграл мексиканцу Саулю Альваресу в титульном поединке, который состоялся утром 3 ноября мск.
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
Теннис
Испанец Надаль стал первой ракеткой мира
Испанец Рафаэль Надаль возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он сместил с первого места серба Новака Джоковича.
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»
В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Общество
Прокуратура и ФНС отчитались о проверке единоросса Метельского
Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, этим вопросом займется московское управление Федеральной налоговой службы.
Космос
Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
Сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля Земли, планируется вывести на орбиту в конце декабря, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Общество
Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей
Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Здоровье
Названы сигналы тела, на которые всегда нужно обращать внимание
Медицинскими экспертами названы сигналы тела, на которые человеку всегда нужно обращать внимание.
Политика
Украинский военный пожаловался на качество питания в армии
Украинский военный Александр Гром в соцсетях опубликовал фото еды, которой кормят солдат ВСУ, и раскритиковал власти.
Общество
Россия празднует День народного единства
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Экономика
ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
Зачем ЦБ пересчитал российских заемщиков Банк России проводил анализ, чтобы выяснить, связан ли рост кредитования с тем, что новые кредиты выдаются уже имеющим долги россиянам, говорила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
Гаджеты
Xiaomi Mi CC9 Pro пошел по стопам Xiaomi Mi 9 и превзошел его
Защитный чехол Xiaomi Mi 9 RUOK продается за 7 долларов, аналогичный аксессуар для Xiaomi Mi CC9 Pro должен стоить примерно столько же.
Космос
«Внук» робота Фёдора станет кентавром. Его отправят на Луну
Ранее исполнительный директор НПО «Андроидная техника» (разработчик робота Федора) Евгений Дудоров говорил, что исследовать спутник Земли и планеты Солнечной системы Роскосмос планирует с помощью «роботов-кентавров с антропоморфным торсом на колесной базе».
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 позаимствует камеру у недорогого смартфона Xiaomi
Ожидается, что флагманский смартфон Samsung Galaxy S11 будет оснащен многомодульной камерой с главным датчиком изображения Samsung ISOCELL Bright HMX, разрешение которого составит 108 Мп.