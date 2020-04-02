Коронавирус

ТАССТАССВ Бурятии количество зараженных коронавирусом выросло до 30

Количество зараженных коронавирусом в Бурятии выросло за сутки с 25 до 30, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Бурятии.
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У 30-ти жителей Бурятии подтвердили коронавирус

Первое альтернативное телевидениевчера в 21:52

Число больных COVID-19 в Бурятии выросло до 30 человек

Номер одинвчера в 21:26

Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 30 человек

Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 22:00

В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 30

Российская газетавчера в 23:02

Коронавирус подтвердился еще у пяти жителей Бурятии

Ариг Усвчера в 21:51

В Бурятии почти тысяча контактных лиц с заболевшими коронавирусом

Байкал-Dailyвчера в 04:20

В Бурятии сообщили о шести новых случаях заражения коронавирусом

РИА Новости31 марта в 22:46
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Общество

Путин подписал закон о лишении свободы за нарушение карантина

Москва, 1 апреля 2020, 19:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантина и распространение недостоверной информации о чрезвычайных ситуациях.
REGNUM вчера в 12:51
Общество

У 20% россиян с коронавирусом заболевание протекает без симптомов

У 20 процентов россиян с выявленным коронавирусом заболевание протекает без симптомов, у 14 процентов - в форме пневмонии.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:31
Единоборства

Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

Lenta.ru вчера в 18:16
Общество

Второй регион России ограничил продажу алкоголя на время самоизоляции

Карелия стала вторым регионом России, где на время действия режима самоизоляции из-за распространения COVID-19 ограничена продажа алкоголя.
РБК 31 марта в 12:55
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Энергетика

Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%

Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
Экономика

С первого апреля снижается тариф по страховым взносам

Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.
Время Бухгалтера вчера в 06:30
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

Газета.Ru 31 марта в 13:17
Финансы

Эксперт дал прогноз по курсу рубля на апрель

Президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич дал прогноз по курсу рубля на апрель.
RT на русском 31 марта в 07:18
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Общество

Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав

Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
REGNUM вчера в 07:29
Политика

В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число больных

За прошедшие сутки в США от коронавируса умерли 1243 человека.
Lenta.ru вчера в 22:40
Здоровье

В Омской области восемь человек заразились коронавирусом

По состоянию на сегодня, 2 апреля, в Омской области на карантине находятся 7146 омичей, еще 2332 человека сняли с учета.
Город55.ру вчера в 22:59
Происшествия

В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19

Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
REGNUM вчера в 04:30
Общество

Власти предложили продлить нерабочую неделю в России

Нерабочую неделю, которую объявил в России президент Владимир Путин, необходимо продлить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РБК вчера в 12:13
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер вчера в 05:42
Общество

Три пациента с коронавирусом скончались в Москве

В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:06
Общество

В «Почте России» рассказали о работе отделений Псковской области

О работе отделений Псковской области рассказали в «Почте России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФПС Псковской области.
Псковское агентство информации вчера в 09:31
Общество

В Италии медики из России увидели «странные» случаи смерти от COVID-19

За сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, в том числе из России, таких "странных" больных умерло по меньшей мере пять, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:50
Биатлон

Драчев отреагировал на призыв уйти в отставку

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что найти спонсоров для спортсменов в условиях экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса и падением цен на нефть.
ФАН вчера в 06:56
Экономика

Около 80 стран попросили помощи МВФ из-за коронавируса

В Международный валютный фонд поступили обращения около 80 стран, подавших заявки на чрезвычайное финансирование.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Футбол

Ла Лига подготовила план возобновления тренировок для клубов

Ла Лига приготовила для клубов чемпионата Испании план по возвращению к тренировкам после того, как карантин, связанный с пандемией коронавируса, сообщает AS.
Чемпионат вчера в 20:00
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
RT на русском вчера в 21:45
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Здоровье

Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса

Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
Газета.Ru вчера в 14:38
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Здоровье

Всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ проверят на коронавирус

Постановление "О дополнительных мерах по недопущению распространения коронавируса" подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 02:51
Армия и оружие

В России пообещали «держать под прицелом» всю Европу и США

Пять из семи атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 885 «Ясень», которые должен получить Северный флот Военно-морского флота (СФ ВМФ) России, «в случае необходимости возьмут под свой контроль всю Атлантику и даже восточное побережье США», пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.
Lenta.ru 00:01
Общество

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина

Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Муксун.fm 31 марта в 04:21
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