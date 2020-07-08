Экономика
Байкал-DailyПотери бюджета Бурятии из-за коронавируса оцениваются в 10 млрд
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов отчитался перед депутатами Народного Хурала о результатах работы правительства за 2019 год. Во время выступления он рассказал о потерях, которые несёт бюджет республики из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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Депутат Хурала: «Приоритетность улучшения качества жизни в Бурятии видна»
Байкал Медиа Консалтинг05:48
Министр строительства Бурятии: вопрос с экологической экспертизой решается
Московский Комсомолец Улан-Удэ21:36
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Общество
В Сербии протестующие против карантина прорвались в парламент
В Белграде перед зданием парламента прошла акция протеста против введения ограничений из-за коронавируса.
Коммерсантъ 22:57
Кино
Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине
Дополнительно сообщается, что в фильме будет и новый главные актер, который заменит Киану Ривза.
CT news 16:47
Общество
Россияне получат новую пенсионную надбавку до 3 500 рублей 7 июля
Прежде пенсионеры-опекуны и попечители несовершеннолетних считались работающими гражданами. В связи с этим они получали выплаты на детей.
Evo-rus.com 05:15
Футбол
«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся на третье место в АПЛ
«Кристал Пэлас» дома уступил «Челси» со счетом 2:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Уилфрид Заа и Кристиан Бентеке, а у команды Фрэнка Лэмпарда отличились Оливье Жиру, Кристиан Пулишич и Тамми Абрахам.
Metaratings 15:00
Футбол
Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru 11:46
Общество
Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег
Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости 16:44
Политика
Власти Китая назвали условие участия в переговорах по вооружениям
Фу Цун заявил, что Россия с пониманием и уважением относится к позиции Китая по вопросу его участия в переговорах по вооружениям, в отличие от США.
ТАСС 22:25
Общество
Адвокат Ефремова похвастался высокими доходами
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал себя одним из самых высокооплачиваемых юристов в России.
Известия 20:15
Авто
Hyundai Creta стал самым популярным кроссовером в России
Назвали самые продаваемые кроссоверы и внедорожники в России по итогам первого полугодия 2020 года.
Тарантас Ньюс 08:15
Кино
Брэд Питт сыграет в боевике режиссера «Джона Уика» и «Дэдпула 2»
Брэд Питт подписался на роль в боевике «Скоростной поезд» (Bullet Train), постановкой которого займется режиссер «Джона Уика», «Взрывной блондинки» и «Дэдпула 2» Дэвид Литч.
Кinomania 11:37
Кино
Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в новом биографическом фильме
Крис Хемсворт, являющийся знаменитым американским актером, получил роль легендарного рестлера Халка Хогана.
CT news 16:45
Армия и оружие
Эстония укрепила оборону Украины пистолетами Макарова
Как отмечается в сообщении пресс-службы эстонского министерства обороны, этот шаг должен укрепить оборонный потенциал Незалежной.
ТВ Центр 04:51
Политика
Байден предложил ввести ограничения на импорт товаров из России
В случае победы на выборах Байден обещает ввести целевые ограничения на импорт из РФ и КНР, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности США.
Известия 19:26
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
REGNUM вчера в 08:30
Общество
Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
Армия и оружие
В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами
Позже Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, в том числе высокопоставленного американского чиновника, сообщила, что из-за сговора России с боевиками погибли несколько военнослужащих американской коалиции.
РБК 21:23
Политика
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Киева из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ, заключенного в декабре 2012 года.
Московский Комсомолец 15:27
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Клип группировки «Ленинград» под названием «Фотосессия» за 5 дней с момента премьеры набрал свыше 1 миллиона просмотров.
Live24 13:01
Экономика
KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
Интернет
Эксперты назвали самые легко раскрываемые пароли
По словам главы "Агентства кибербезопасности" Евгения Лифшица, взломщики чаще всего работают методом брутфорса, когда сначала для попытки входа перебираются словари установленных по умолчанию и самых популярных простых паролей, а затем в ход идут пароли по результатам социальной инженерии.
РЕН ТВ 20:23
Происшествия
Подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» не признал вину
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, подозреваемый в государственной измене, не считает себя виновным, передает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда.
РИА Новости 11:55
Здоровье
Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
РБК вчера в 22:04
Игры
Авторы ремейка Mafia представили тизер геймплея
7 июля студия Hangar 13 опубликовала геймплейный тизер Mafia: Definitive Edition.
CyberSport.ru 11:33
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Транспорт
Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля
Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
Ведомости 12:14
Общество
В России отмечается День семьи, любви и верности
День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской православной церкви (РПЦ) считаются покровителями семьи и брака.
ТАСС 17:08