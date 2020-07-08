Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов отчитался перед депутатами Народного Хурала о результатах работы правительства за 2019 год. Во время выступления он рассказал о потерях, которые несёт бюджет республики из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Футбол «Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся на третье место в АПЛ «Кристал Пэлас» дома уступил «Челси» со счетом 2:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Уилфрид Заа и Кристиан Бентеке, а у команды Фрэнка Лэмпарда отличились Оливье Жиру, Кристиан Пулишич и Тамми Абрахам.

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