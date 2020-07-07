Экономика
REGNUMВ Бурятии оценили потери бюджета из-за коронавируса
Добавим, что общие потери экономики республики могут оказаться существенно выше. Как сообщало ИА REGNUM, только потери туристической отрасли Бурятии за 2020 год чиновники ранее оценили в 2,6 млрд рублей.
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Глава Бурятии попросил министра здравоохранения не забывать про «Единую Россию»
Московский Комсомолец Улан-Удэ05:21
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Политика
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после одной из встреч с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи пришел на интервью с белорусскими журналистами босиком.
Инфорос 05:31
Общество
В Москве во вторник ожидаются смерч и град
Вечером во вторник, 7 июля, в Москве ожидаются ливни с грозами, смерчи и град.
Газета.Ru 06:40
Общество
У журналистки Бекбулатовой проводятся обыски
7 июля в Москве в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой оперативно-следственная группа проводит обыск и иные следственные действия.
МонаВиста 07:47
Футбол
«Спартак» объявит имя нового генерального директора не позднее 15 июля
Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» планирует объявить имя нового генерального директора не позднее 15 июля.
Чемпионат 08:25
Общество
Советник гендиректора «Роскосмоса» задержан по подозрению в госизмене
В Москве задержан советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов. Его подозревают в государственной измене.
Мойка78 04:07
Общество
Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей
BFM.ru вчера в 11:19
Шоу-бизнес
Собчак показала романтичное фото с Богомоловым
RuNews24.ru 07:08
Политика
В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
Происшествия
Обыски прошли в доме бывшего замначальника петербургского главка МВД
Следователи проводят обыск в доме бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 06:48
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
Шоу-бизнес
Мадонна опубликовала фото с обнаженной грудью и на костылях
Даже после травмы ноги звезда не перестала радовать фанатов своей роскошной физической формой: на очередном горячем селфи она запечатлена с обнаженной грудью и на костыле.
Super.ru 06:58
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области
Сотрудники УФСБ в Астраханской области задержали местного жителя, являющегося сторонником террористической организации "Исламское государство"*, который планировал совершить теракт в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по области.
РИА Новости 08:05
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
Общество
Липчане не смогут пополнять транспортные карты наличными
Как сообщается Instagram-аккаунте липецкого автовокзала, пополнение транспортных карт наличными через терминалы самообслуживания прекращается в связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе».
Gorod48 06:51
Происшествия
В Вольске утонула 13-летняя девочка, еще одну успели спасти
Одну из пострадавших, 12-летнюю школьницу, удалось вытащить из воды живой.
СаратовБизнесКонсалтинг 08:00
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Общество
Супруга Парфенова объяснила отъезд из России
Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России.
Известия 06:00
Армия и оружие
Эстония укрепила оборону Украины пистолетами Макарова
Как отмечается в сообщении пресс-службы эстонского министерства обороны, этот шаг должен укрепить оборонный потенциал Незалежной.
ТВ Центр 04:51
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru 05 июля в 09:13
Киберспорт
Показан трейлер игры Shadow Warrior 3
Компания-издатель Devolver Digital совместно со студией-разработчиком Flying Wild Hog официально анонсировали игру Shadow Warrior 3. Авторы показали дебютный трейлер и немного рассказали о проекте шутера от первого лица.
Inc-news.ru 03:35
Шоу-бизнес
Муж актрисы Анастасии Макеевой бросил ее ради подопечной Богомолова
Как рассказала СМИ близкая подруга Макеевой по имени Полина, Александр завел роман с подопечной режиссера Константина Богомолова — актрисой Екатериной Седик.
iReactor 04:37
Происшествия
СК завершил расследование дел двух обвиняемых в размещении фото нацистов
Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру два уголовных дела в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова о реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции «Бессмертный полк».
РБК 07:35
Происшествия
В отношении Верзилова возбуждено дело за сокрытие гражданства Канады
В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о возбуждении в отношении издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова уголовного дела.
Российская газета 07:36
Общество
На обвиненную за рисунки с вагинами художницу завели новое дело
На художницу и фем-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову, которую обвинили в распространении порнографии за рисунки с вагинами, завели новое дело из-за публикации картинок, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения.
Lenta.ru 07:43
Авто
Гибрид Lamborghini Sian станет родстером
Напомним, закрытый суперкар будет выпущен в количестве 63 штук - вероятно тираж родстера также будет ограничен.
За рулем Кубань 08:12
Игры
Ubisoft временно сделает бесплатной игру Watch Dogs 2
Париж, 7 июля 2020, 09:11 — REGNUM Французская компания Ubisoft временно сделает бесплатной ПК-версию своей игры Watch Dogs 2. Об этом 7 июля сообщил портал Screen Rant.
REGNUM 02:11
Здоровье
226 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки
В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели ещё 226 человек.
Уральский меридиан 03:40
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 02:33
Экономика
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10