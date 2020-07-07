Экономика

REGNUMREGNUMВ Бурятии оценили потери бюджета из-за коронавируса

Добавим, что общие потери экономики республики могут оказаться существенно выше. Как сообщало ИА REGNUM, только потери туристической отрасли Бурятии за 2020 год чиновники ранее оценили в 2,6 млрд рублей.
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Бюджет больше, зарплата выше, безработных меньше

Первое альтернативное телевидение05:44

«Цифры колоссальные»: Игорь Марковец оценил отчёт главы Бурятии

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Правительство Бурятии представило региональному парламенту доклад о мерах противодействия распространению COVID-19

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Глава Бурятии попросил министра здравоохранения не забывать про «Единую Россию»

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Глава Бурятии выступил с отчетом о проделанной работе

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В Бурятии растет добыча рассыпного золота на фоне падения добычи рудного

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Глава Бурятии представил доклад о работе правительства за прошлый год

Восток-Телеинформвчера в 23:39
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Политика

Лукашенко пришел на интервью без обуви

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после одной из встреч с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи пришел на интервью с белорусскими журналистами босиком.
Инфорос 05:31
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Общество

В Москве во вторник ожидаются смерч и град

Вечером во вторник, 7 июля, в Москве ожидаются ливни с грозами, смерчи и град.
Газета.Ru 06:40
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Общество

У журналистки Бекбулатовой проводятся обыски

7 июля в Москве в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой оперативно-следственная группа проводит обыск и иные следственные действия.
МонаВиста 07:47
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Футбол

«Спартак» объявит имя нового генерального директора не позднее 15 июля

Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» планирует объявить имя нового генерального директора не позднее 15 июля.
Чемпионат 08:25
Общество

Советник гендиректора «Роскосмоса» задержан по подозрению в госизмене

В Москве задержан советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов. Его подозревают в государственной измене.
Мойка78 04:07
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Общество

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

BFM.ru вчера в 11:19
1,1K
Шоу-бизнес

Собчак показала романтичное фото с Богомоловым

RuNews24.ru 07:08
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Политика

В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ

Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
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Происшествия

Обыски прошли в доме бывшего замначальника петербургского главка МВД

Следователи проводят обыск в доме бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 06:48
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Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
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Шоу-бизнес

Мадонна опубликовала фото с обнаженной грудью и на костылях

Даже после травмы ноги звезда не перестала радовать фанатов своей роскошной физической формой: на очередном горячем селфи она запечатлена с обнаженной грудью и на костыле.
Super.ru 06:58
1
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области

Сотрудники УФСБ в Астраханской области задержали местного жителя, являющегося сторонником террористической организации "Исламское государство"*, который планировал совершить теракт в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по области.
РИА Новости 08:05
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Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
1,6K
Общество

Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации

Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
1,2K
Общество

Липчане не смогут пополнять транспортные карты наличными

Как сообщается Instagram-аккаунте липецкого автовокзала, пополнение транспортных карт наличными через терминалы самообслуживания прекращается в связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе».
Gorod48 06:51
2
Происшествия

В Вольске утонула 13-летняя девочка, еще одну успели спасти

Одну из пострадавших, 12-летнюю школьницу, удалось вытащить из воды живой.
СаратовБизнесКонсалтинг 08:00
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
11
Общество

Супруга Парфенова объяснила отъезд из России

Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России.
Известия 06:00
52
Армия и оружие

Эстония укрепила оборону Украины пистолетами Макарова

Как отмечается в сообщении пресс-службы эстонского министерства обороны, этот шаг должен укрепить оборонный потенциал Незалежной.
ТВ Центр 04:51
1
Шоу-бизнес

Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу

RuNews24.ru 05 июля в 09:13
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Киберспорт

Показан трейлер игры Shadow Warrior 3

Компания-издатель Devolver Digital совместно со студией-разработчиком Flying Wild Hog официально анонсировали игру Shadow Warrior 3. Авторы показали дебютный трейлер и немного рассказали о проекте шутера от первого лица.
Inc-news.ru 03:35
1
Шоу-бизнес

Муж актрисы Анастасии Макеевой бросил ее ради подопечной Богомолова

Как рассказала СМИ близкая подруга Макеевой по имени Полина, Александр завел роман с подопечной режиссера Константина Богомолова — актрисой Екатериной Седик.
iReactor 04:37
35
Происшествия

СК завершил расследование дел двух обвиняемых в размещении фото нацистов

Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру два уголовных дела в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова о реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции «Бессмертный полк».
РБК 07:35
12
Происшествия

В отношении Верзилова возбуждено дело за сокрытие гражданства Канады

В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о возбуждении в отношении издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова уголовного дела.
Российская газета 07:36
788
Общество

На обвиненную за рисунки с вагинами художницу завели новое дело

На художницу и фем-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову, которую обвинили в распространении порнографии за рисунки с вагинами, завели новое дело из-за публикации картинок, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения.
Lenta.ru 07:43
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Авто

Гибрид Lamborghini Sian станет родстером

Напомним, закрытый суперкар будет выпущен в количестве 63 штук - вероятно тираж родстера также будет ограничен.
За рулем Кубань 08:12
2
Игры

Ubisoft временно сделает бесплатной игру Watch Dogs 2

Париж, 7 июля 2020, 09:11 — REGNUM Французская компания Ubisoft временно сделает бесплатной ПК-версию своей игры Watch Dogs 2. Об этом 7 июля сообщил портал Screen Rant.
REGNUM 02:11
2
Здоровье

226 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели ещё 226 человек.
Уральский меридиан 03:40
1,3K
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 02:33
3,5K
Экономика

Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
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