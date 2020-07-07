Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов отчитался перед депутатами Народного Хурала о результатах работы правительства за 2019 год. Во время выступления он рассказал о потерях, которые несёт бюджет республики из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Общество Рогозин: Сафронов не имел доступа к закрытой информации Роскосмоса Советник гендиректора Роскосмоса Иван Сафронов не имел доступа к закрытой информации госкорпорации, сообщает ТАСС ссылаясь на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. 13

Происшествия СК завершил расследование дел двух обвиняемых в размещении фото нацистов Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру два уголовных дела в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова о реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции «Бессмертный полк». 8

Экономика KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.

Политика Акимов доложил Путину о работе «Почты России» Гендиректор «Почты России» доложил главе государства, как компания справлялась с возникающими проблемами и сложностями и как дела обстоят сейчас.

Футбол Агент: «Семак или Гончаренко могли возглавить „Рубин“ в 2016 году» Футбольный агент Шандор Варга рассказал о кандидатурах, которых в 2016 году предлагал "Рубину" в качестве нового главного тренера.

Общество Адвокат рассказал об обысках у журналистки Бекбулатовой Правоохранители пришли утром 7 мая с обыском в квартиру главного редактора журнала «Холод» Таисии Бекбулатовой. 61

Общество В Архангельске продлили обязательный масочный режим В Архангельске и Новодвинске обязательный масочный режим в объектах торговли сохраняется, в остальных районах — режим носит рекомендательный характер. 1

Общество В Кремле назвали некорректными данные о падении доходов жителей России Москва, 7 июля 2020, 14:20 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с осторожностью относятся к результатам опроса компании «Россгострах Жизнь» и центра соцпроектирования «Платформа», согласно которому почти половина жителей страны живет на 15 тыс. рублей в месяц. 1K

Происшествия В Вольске во время купания в Волге утонула 14-летняя школьница По предварительным данным, во время купания под воду ушли двое детей. Одну из девочек удалось вытащить из воды, ее госпитализировали.

Кино Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в фильме режиссера «Джокера» Австралиец Крис Хемсворт, известный по роли Тора и недавнему боевику "Тайлер Рейк", сыграет главную роль в биографическом фильме о знаменитом рестлере, телеведущем и актёре Терри Джин Боллеа, он же - Халк Хоган. 7

Общество ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного. 8

Общество В Крыму за сутки зарегистрировали 38 случаев заражения коронавирусом Заражение новой коронавирусной инфекцией в Крыму за сутки выявили у 38 человек, общее число инфицированных достигло 761, сообщил в воскресенье на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов. 96

Происшествия Обыски прошли в доме бывшего замначальника петербургского главка МВД Следователи проводят обыск в доме бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. 32

Общество Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей. 213