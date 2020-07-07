Экономика
Байкал-DailyПотери бюджета Бурятии из-за коронавируса оцениваются в 10 млрд
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов отчитался перед депутатами Народного Хурала о результатах работы правительства за 2019 год. Во время выступления он рассказал о потерях, которые несёт бюджет республики из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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Глава Бурятии попросил министра здравоохранения не забывать про «Единую Россию»
Московский Комсомолец Улан-Удэ05:21
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Экономика
Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Общество
Рогозин: Сафронов не имел доступа к закрытой информации Роскосмоса
Советник гендиректора Роскосмоса Иван Сафронов не имел доступа к закрытой информации госкорпорации, сообщает ТАСС ссылаясь на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Газета.Ru 07:28
Происшествия
СК завершил расследование дел двух обвиняемых в размещении фото нацистов
Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру два уголовных дела в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова о реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции «Бессмертный полк».
РБК 07:35
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Экономика
KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
Политика
Акимов доложил Путину о работе «Почты России»
Гендиректор «Почты России» доложил главе государства, как компания справлялась с возникающими проблемами и сложностями и как дела обстоят сейчас.
REGNUM 06:39
Футбол
Агент: «Семак или Гончаренко могли возглавить „Рубин“ в 2016 году»
Футбольный агент Шандор Варга рассказал о кандидатурах, которых в 2016 году предлагал "Рубину" в качестве нового главного тренера.
Реальное время 03:10
Общество
Адвокат рассказал об обысках у журналистки Бекбулатовой
Правоохранители пришли утром 7 мая с обыском в квартиру главного редактора журнала «Холод» Таисии Бекбулатовой.
News.ru 07:38
Общество
В Архангельске продлили обязательный масочный режим
В Архангельске и Новодвинске обязательный масочный режим в объектах торговли сохраняется, в остальных районах — режим носит рекомендательный характер.
REGNUM 07:00
Общество
В Кремле назвали некорректными данные о падении доходов жителей России
Москва, 7 июля 2020, 14:20 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с осторожностью относятся к результатам опроса компании «Россгострах Жизнь» и центра соцпроектирования «Платформа», согласно которому почти половина жителей страны живет на 15 тыс. рублей в месяц.
REGNUM 07:20
Происшествия
В Вольске во время купания в Волге утонула 14-летняя школьница
По предварительным данным, во время купания под воду ушли двое детей. Одну из девочек удалось вытащить из воды, ее госпитализировали.
Версия-Саратов 07:39
Общество
В Москве во вторник ожидаются смерч и град
Газета.Ru 06:40
Кино
Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в фильме режиссера «Джокера»
Австралиец Крис Хемсворт, известный по роли Тора и недавнему боевику "Тайлер Рейк", сыграет главную роль в биографическом фильме о знаменитом рестлере, телеведущем и актёре Терри Джин Боллеа, он же - Халк Хоган.
Российская газета 06:55
Общество
ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае
Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного.
РИА Новости 06:03
Общество
В Крыму за сутки зарегистрировали 38 случаев заражения коронавирусом
Заражение новой коронавирусной инфекцией в Крыму за сутки выявили у 38 человек, общее число инфицированных достигло 761, сообщил в воскресенье на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 05 июля в 03:21
Авто
Продажи новых легковых машин и LCV в РФ в июне снизились на 14,6%
По итогам июня продажи новых легковых машин и LCV в России снизились на 14,6%, об этом сообщают данные Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ).
Тарантас Ньюс 06:23
Происшествия
Обыски прошли в доме бывшего замначальника петербургского главка МВД
Следователи проводят обыск в доме бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 06:48
Культура
Comic Con Russia и «ИгроМир» пройдут в этом году в онлайн-формате
Фестиваль поп-культуры Comic Con Russia и игровая выставка "ИгроМир" состоятся осенью 2020 года, но пройдут в онлайн-формате, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе организаторов мероприятий.
ТАСС 04:22
Общество
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
Общество
Число россиян, находящихся за чертой бедности, снизилось за год
В 2019 году доля населения России, находящегося за чертой бедности, снизилась.
Известия Мордовии вчера в 01:59
Происшествия
В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»
В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
Российская газета 06:12
Общество
Парфенов с супругой покинули Россию
Общественная служба новостей 06:44
Здоровье
Токаев подписал Кодекс о здоровье народа Казахстана
Нур-Султан, 7 июля 2020, 14:40 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», сообщили 7 июля в пресс-службе президента республики.
REGNUM 07:40
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Автоспорт
Гонщик «Ред Булла» Ферстаппен объявил об отказе вставать на колено
Ранее пилот "Феррари" Шарль Леклер объяснил отказ вставать на колено перед стартом Гран-при Австрии "Формулы-1".
Газета.Ru 05 июля в 08:13
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
Экономика
Правительство не одобрило проект о повышении суммы вкладов, с которых будет взиматься налог
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект ЛДПР, предлагающий увеличить с 1 до 5 млн рублей сумму вкладов, с которых будет взиматься налог.
Газета.Ru 01:59