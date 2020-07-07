Экономика

REGNUMREGNUMВ Бурятии оценили потери бюджета из-за коронавируса

Добавим, что общие потери экономики республики могут оказаться существенно выше. Как сообщало ИА REGNUM, только потери туристической отрасли Бурятии за 2020 год чиновники ранее оценили в 2,6 млрд рублей.
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Бюджет больше, зарплата выше, безработных меньше

Первое альтернативное телевидение05:44

Глава Бурятии представил доклад о работе правительства за прошлый год

Восток-Телеинформвчера в 23:39

В Бурятии растет добыча рассыпного золота на фоне падения добычи рудного

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Глава Бурятии рассказал о результатах деятельности правительства за 2019 год

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Глава Бурятии попросил министра здравоохранения не забывать про «Единую Россию»

Московский Комсомолец Улан-Удэ05:21

Депутат Хурала: «Приоритетность улучшения качества жизни в Бурятии видна»

Байкал Медиа Консалтинг05:48

В Бурятии заявили о понуждении учителей платить за тесты на COVID-19

Байкал-Daily05:31
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:13, Ашберн
Политика

ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
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Происшествия

В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Симферополе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 04:15
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Общество

Грудинин не смог оспорить взыскание в пользу Совхоза имени Ленина

Городовой 02:35
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Происшествия

Под Владимиром мужчина застрелил подростка из-за незаконной рыбалки

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 15-летнего подростка, который вместе с отцом незаконно ловил рыбу на частном водоеме.
ТАСС 03:52
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Энергетика

Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже

Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11 и 7% от уровня производства соответственно.
РБК 04:41
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Общество

ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае

Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного.
РИА Новости 06:03
Общество

Лукашенко заявил, что в Минске справились с пандемией коронавируса

Минск, 7 июля 2020, 13:02 — REGNUM Минск справился с пандемией новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 06:02
7
Общество

Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков

Суд в Верхней Пышме (Свердловская область) оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
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Происшествия

В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение

РИА Новости 04:18
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Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
1
Здоровье

Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков

Онколог Елена Смирнова заявила, что одним из наиболее распространённых вопросов у пациентов является проблема очищения организма от шлаков.
UfacityNews.ru 05:15
1
Происшествия

Супругов обвиняют в разглашении данных о госте торжества

Деталей инкриминируемого госпоже Зиминой и господину Антонцу преступления ФСБ традиционно не раскрывает, поясняя лишь, что речь идет о разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Коммерсантъ вчера в 12:46
Политика

Посол Евросоюза оценил возможность открытия границ для граждан РФ

Москва, 7 июля 2020, 13:10 — REGNUM Рассуждения о возможном включении России в список стран, с которыми Евросоюз откроет границы, пока преждевременны.
REGNUM 06:10
86
Происшествия

В Петербурге оштрафовали поликлинику за нарушение во время пандемии

Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 13:02 — REGNUM Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности городскую поликлинику №56 за нарушение санитарных правил во время пандемии.
REGNUM вчера в 06:02
8
Футбол

В Подмосковье 16-летнего футболиста ударила молния

ТВК вчера в 23:25
57
Здоровье

Малышева объявила об окончании вспышки коронавируса в России

Вспышка коронавируса в России завершена, сообщает ToDay News Ufa. Об этом заявила известный врач и телевидущая Елена Малышева в Instagram.
ToDay News Ufa 04:47
18
Экономика

Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса

Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
81
Политика

Песков: Москва ответит на санкции Лондона

Москва, 7 июля 2020, 13:02 — REGNUM Ответные меры России на санкции Великобритании будут введены в том объеме, который соответствует российским интересам.
REGNUM 06:02
54
Происшествия

В Крыму прошли обыски у предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники правоохранительных органов сегодня ранним утром приступили к обыскам у предполагаемых членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в РФ.
Российская газета 02:15
3
Общество

Атомный ледокол «Россия» появится в Арктике в 2027 году

Для судна под названием «Россия» уже вырезали первые детали корпуса. Полностью достроен он будет лишь в 2027 году.
Русская Планета 00:52
326
Политика

Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине

Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru вчера в 17:31
14
Экономика

Как штрафовали бизнес за экологию

История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
Коммерсантъ вчера в 16:01
Гаджеты

Беззеркальную камеру Canon EOS R5 показали на фото

Megaobzor.com вчера в 06:07
Политика

ЦИК рассмотрит возможность голосования в течение нескольких дней

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не рассматривают вопрос об организации президентских выборов в таком же формате в течение недели, как это было с голосованием по поправкам к Конституции РФ.
REGNUM 04:11
172
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости вчера в 08:25
790
Происшествия

В Петербурге проводятся обыски по новому делу генерала Абакумова

По данным источника 78.ru, следственные мероприятия проводятся по местам жительства фигурантов, а также в Фонде содействия программам ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
78.ru 06:04
8
Экономика

Deutsche Bank и Google станут партнерами в сфере облачных технологий

Deutsche Bank сообщил во вторник, 7 июля, что достиг соглашения с Google о сотрудничестве в сфере облачных технологий.
Коммерсантъ 06:02
Футбол

Президент «Барселоны» Бартомеу: Месси продлит контракт с клубом

РИА Новости 05:47
Киберспорт

12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2

Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК.
Чемпионат вчера в 16:33
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Как работают Яндекс.Новости?
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