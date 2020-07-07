Экономика
REGNUMВ Бурятии оценили потери бюджета из-за коронавируса
Добавим, что общие потери экономики республики могут оказаться существенно выше. Как сообщало ИА REGNUM, только потери туристической отрасли Бурятии за 2020 год чиновники ранее оценили в 2,6 млрд рублей.
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Глава Бурятии попросил министра здравоохранения не забывать про «Единую Россию»
Московский Комсомолец Улан-Удэ05:21
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Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Кино
Брэд Питт сыграет в боевике режиссера «Джона Уика» и «Дэдпула»
Как передает Deadline, 56-летний Питт, теперь - заслуженный лауреат актерского "Оскара" - напомним с удовольствием, сыграет в боевике Bullet Train.
Российская газета 03:36
Общество
У журналистки Бекбулатовой проводятся обыски
7 июля в Москве в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой оперативно-следственная группа проводит обыск и иные следственные действия.
МонаВиста 07:47
Политика
В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
Общество
Минздрав: 14 тысяч врачей с коронавирусом получили страховые выплаты
Министерство здравоохранения сообщило, что свыше 14 тысяч российских медиков, заразившихся коронавирусом COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, получили единовременные страховые выплаты.
Московский Комсомолец 09:00
Здоровье
В российской больнице коронавирусом заразились больше сотни врачей
В областной клинической больнице № 1 в Екатеринбурге зафиксировано заражение коронавирусом, среди более, чем 100 врачей.
Live24 08:41
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей
Суд в Свердловской области оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей за распространение недостоверной информации.
ТК Звезда 05:13
Авто
Mercedes S-class нового поколения получит версию MBUX
Продажи S-Class нового поколения должны стартовать в следующем году.
Evo-rus.com 04:01
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Экономика
РБК: поставщик труб для «Газпрома» может стать инвестором ЧТПЗ
Основной поставщик труб для "Газпрома" - Загорский трубный завод (ЗТЗ) - может стать инвестором Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
ТАСС 03:41
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
Происшествия
Бастрыкин считает Сушкевич и Белую убийцами новорождённого
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался по делу калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорождённого: в интервью он подтвердил версию следствия – они ввели ребёнку препарат в «заведомо токсичной дозе».
Русский Запад 08:30
Политика
Порошенко припомнили поздравление Путина с Днем России
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук припомнила экс-президенту Украины Петру Порошенко то, что он поздравил Владимира Путина с Днем России в 2014 году, когда уже шел военный конфликт в Донбассе.
Lenta.ru 06:16
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Музыка
Ринго Старру исполняется 80 лет
7 июля 1940 года в Ливерпуле родился музыкант Ринго Старр.
RT на русском 08:14
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета 04:41
Здоровье
Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу
Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
Происшествия
Самолёт авиакомпании Победа приземлился в Махачкале
Лайнер авиакомпании Победа, летевший из Москвы в Махачкалу, примерно час совершал круги над аэропортом "Уйташ".
Замана 08:38
Наука
Небольшие звезды оказались космическими фабриками лития
Астрономы обнаружили, что небольшие звезды размером с Солнце на последних стадиях своего существования не уничтожают литий, а наоборот – производят большое количество этого металла.
ТАСС Наука вчера в 11:00
Политика
Конституционный суд Украины начал рассматривать «языковой» закон
Киев, 7 июля 2020, 11:10 — REGNUM Конституционный суд Украины (КСУ) сегодня, 7 июля, начал рассматривать дело о конституционности т.н. «языкового» закона, который был принят Верховной радой предыдущего созыва при президентстве Петра Порошенко.
REGNUM 04:10
Общество
Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку
В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
Футбол
Дзагоев вылетел вместе с ЦСКА на матч РПЛ против «Оренбурга»
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев полетел вместе с командой на матч чемпионата России против "Оренбурга", сообщает пресс-служба армейского клуба.
РИА Новости 09:05
Общество
Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.
BFM.ru вчера в 11:19
Экономика
KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
Общество
Липчане не смогут пополнять транспортные карты наличными
Как сообщается Instagram-аккаунте липецкого автовокзала, пополнение транспортных карт наличными через терминалы самообслуживания прекращается в связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе».
Gorod48 06:51
Политика
Китайские эксперты нашли слабые места в расследовании дела МН17
Судебный процесс, который идет в Нидерландах в связи с крушением малайзийского "Боинга" в Донбассе, демонстрирует множество "темных пятен" в деле, несмотря на длившееся пять лет расследование.
Утро.ru 08:15
Кино
Роль 44-летней Шарлиз Терон отдали молодой актрисе
Lenta.ru 08:24