Экономика

REGNUMREGNUMВ Бурятии оценили потери бюджета из-за коронавируса

Добавим, что общие потери экономики республики могут оказаться существенно выше. Как сообщало ИА REGNUM, только потери туристической отрасли Бурятии за 2020 год чиновники ранее оценили в 2,6 млрд рублей.
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Бюджет больше, зарплата выше, безработных меньше

Первое альтернативное телевидение05:44

Глава Бурятии попросил министра здравоохранения не забывать про «Единую Россию»

Московский Комсомолец Улан-Удэ05:21

Депутат Хурала: «Приоритетность улучшения качества жизни в Бурятии видна»

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Восток-Телеинформвчера в 23:39
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Транспорт

Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля

Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
Ведомости 12:14
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Гаджеты

Составлен рейтинг самых быстрых бюджетных Android-смартфонов 2020 года

В десятку флагманских смартфонов попали также OnePlus 8 Pro, Meizu 17 Pro, iQOO 3, Realme X50 Pro, Redmi K30 Pro, iQOO Neo3 и Oppo Ace2.
Evo-rus.com вчера в 02:16
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
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Здоровье

Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
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Общество

В Сербии ввели комендантский час из-за острой ситуации с коронавирусом

Сербия вводит комендантский час с пятницы по понедельник из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 13:39
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Политика

Украина рассматривает идею введения миротворцев ОБСЕ в Донбасс

Правительство Украины рассматривает вариант введения на территорию Донбасса миротворцев ОБСЕ.
ФАН вчера в 21:01
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Авто

Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты с 7 июля

С 7 июля в силу вступил закон о предоставлении программы льготного автокредитования.
Деловое.ТВ 04:21
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Общество

Белый дом назвал заявления племянницы Трампа смехотворными

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни прокомментировала скандальную книгу племянницы президента США Мэри Трамп.
Взгляд.ру 16:27
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Происшествия

Открытое горение в НИИ биохимии на юго-западе Москвы ликвидировали

Пожарно-спасательным подразделениям удалось ликвидировать открытое горение в здании Института биоорганической химии на юго-западе столицы.
Вечерняя Москва 16:54
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Футбол

Шесть известных полевых игроков, которые вставали на ворота в матчах

Нападающий "Севильи" Лукас Окампос в матче с "Эйбаром" после травмы вратаря на 96-й минуте занял место в воротах, поскольку у команды не осталось замен, и отбил удар в упор, чем помог "Севилье" выиграть (1:0).
Газета Metro 12:34
Политика

На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского из-за административного правонарушения.
РБК 17:36
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Футбол

Аргентинский клуб отклонил предложение ЦСКА по трансферу нападающего

Буэнос-Айрес, 7 июля 2020, 15:08 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» отказал московскому ЦСКА в продаже нападающего Адольфо Гайча за €8 млн.
REGNUM 08:08
1
Армия и оружие

В Нёноксе начались испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» - результаты станут известны через 24 часа

Сегодня утром в Архангельской области, в районе населённого пункта Нёнокса начались финальные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Avia.pro вчера в 20:01
11
Общество

Адвокат Ефремова похвастался высокими доходами

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал себя одним из самых высокооплачиваемых юристов в России.
Известия 20:15
Политика

Песков прокомментировал задержание Ивана Сафронова по делу о госизмене

Российские спецслужбы подозревают его в сборе информации, которая составляет государственную тайну, и передаче ее одному из государств Североатлантического альянса.
Evo-rus.com 13:36
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Общество

Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

REGNUM вчера в 08:30
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Армия и оружие

ВСУ нанесли минометный удар по окраине Донецка

SM News 15:56
Армия и оружие

Россия не только успешно заменила немецкие двигатели для кораблей ВМФ на китайские, но и создала собственные

Попытки Российской Федерации найти замену западным двигателям для новых кораблей военно-морского флота привели к весьма любопытным результатам.
Госновости 05:21
11
Энергетика

Минэнерго США повысило прогноз по цене Brent в 2020 году до $40,5

Ведомство повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2020 году на 6,5%, до $40,5 за баррель.
ТАСС 13:17
3
Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM 13:37
70
Общество

Страховщики могут повысить тарифы ОСАГО с 24 августа 2020 года

Уже с 24 августа текущего года страховые организации могут повысить тарифы ОСАГО.
ZAB.RU 20:00
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Авто

Audi готовит к выходу новый купе-кроссовер Audi Q5 Sportback

Не исключается появление более мощной версии SQ5 с 3-литровым V6 с отдачей не менее 349 л.с. Ожидается, что новый Audi Q5 Sportback будет стоить дороже обычного Q5, который сейчас в США обходится как минимум в 43 300 долларов.
SpeedMe вчера в 14:57
Общество

ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху

Возможность передачи COVID-19 по воздуху нельзя исключать, но нужно дополнительно изучить все свидетельства, заявила технический эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци.
РИА Новости 12:02
8
Армия и оружие

В Ливии ещё одним ЗРПК «Панцирь-С» стало меньше

На вооружении армии Хафтара стало одним ЗРПК «Панцирь-С» меньше.
Avia.pro 12:05
9
Здоровье

У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
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Транспорт

Железнодорожный переезд в Антипихе закроют 9 июля

Легковым автомобилям предлагается проезжать через прямоугольную водопропускную трубу в теле насыпи ж/д переезда.
Московский Комсомолец Чита 19:51
Здоровье

Мест в медучреждении не хватает

Несмотря на самые современные условия, мест катастрофически не хватает.
НГС24 08:43
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Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости вчера в 04:06
39
Экономика

Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости 14:00
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Общество

На Сахалине после дезинфекции возобновили работу два детских сада

REGNUM 05 июля в 20:47
Как работают Яндекс.Новости?
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