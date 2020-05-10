Коронавирус
Газета.RuБурятия продлила режим самоизоляции до 31 мая
Власти Бурятии продлили ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса до 31 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
Ведомости вчера в 14:09
Общество
ВВС США сообщили о взрыве бака «Фрегата-СБ» в космосе
Бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе, сообщает 18-ая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
Коммерсантъ вчера в 19:44
Политика
Трамп заявил о вступлении США в фазу «перехода к величию»
Президент США Дональд Трамп заявил, что с точки зрения экономики страна вступает в фазу «перехода к величию» после спада, который был вызван пандемией коронавируса.
Lenta.ru 08 мая в 17:47
Футбол
Гоберман рассказал о заговоре руководства «Локомотива» против Семина
Бывший советник президента московского «Локомотив» Лев Гоберман, который работал при Илье Геркусе, прокомментировал нынешнюю ситуацию в клубе, отмечает «Спoрт-Экcпресс».
ProstoProSport вчера в 09:25
Происшествия
В Смоленской области снова прибавилось инфицированных коронавирусом
Столичный оперштаб подсчитал, сколько заражённых коронавирусом смолян «прибавилось» к общей статистике за последние сутки.
Readovka67.ru 03:40
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
Общество
В Тульской области коронавирусом заразились еще 89 человек
За последние сутки в Тульской области зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 03:45
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном
Vprognoze.ru 04:27
Происшествия
Пожар на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачеве локализован
Пожарные локализовали возгорание на территории бывшего артиллерийского арсенала в удмуртском Пугачеве, сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин на своей странице в соцсети в воскресенье.
Интерфакс 02:26
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
Общество
Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы
Facebook удалял фотографию, на которой советский солдат водружает Знамя Победы над Рейхстагом, из-за ошибки автоматизированного инструмента, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя компании.
Ведомости вчера в 15:17
Здоровье
В Ухани выявили новый случай инфицирования коронавирусом
В китайском городе Ухань, где был зафиксирован первый очаг распространения коронавирусной инфекции, впервые за последнее время выявили новый случай инфицирования COVID-19.
RT на русском 01:32
Здоровье
Главный инфекционист США ушел на 14-дневную самоизоляцию
По данным телекомпании, главный американский инфекционист принял решение о соблюдении 14-дневного карантина после того, как в пятницу заражение новым коронавирусом было выявлено у сотрудницы пресс-службы вице-президента США Майкла Пенса.
ТАСС 01:05
Единоборства
Гейджи сенсационно победил Фергюсона на турнире UFC 249
Джексонвилль, 10 мая 2020, 08:37 — REGNUM Американский боец Тони Фергюсон проиграл соотечественнику Джастину Гейджи на турнире UFC 249, который прошёл 9 мая в городе Джексонвилль (штат Флорида, США).
REGNUM 01:37
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:31
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
Политика
Путин рассказал о национальной идее в России
Российская национальная идея заключается в патриотизме, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 03:26
Общество
В Крыму проверят данные, что медикам не доплачивают за работу с зараженными коронавирусом
Власти Крыма проведут служебное расследование на станции скорой помощи Керчи после заявления медиков, что им не выплатили полагающиеся надбавки за работу с зараженными коронавирусом, сообщил в воскресенье на ежедневном совещании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 04:04
Общество
Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке
Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
РИА Новости 00:28
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Шоу-бизнес
Виктория Боня возвращается жить в Монако
Телеведущая Виктория Боня огорошила поклонников новостью: она намерена переехать в Монако вместе с дочерью Анджелиной Летицией.
Пятый канал 00:00
Общество
В Ростовской области ослабят режим самоизоляции
Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM вчера в 06:47
Здоровье
На Украине почти три тысячи медиков заразились коронавирусом
Число заболевших коронавирусной инфекцией медиков на Украине возросло до 2964, такие цифры приводит глава министерства здравоохранения страны Максим Степанов.
РИА Новости 03:41
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru вчера в 05:27
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, распространяется ли коронавирус в воде
Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной.
Российская газета 01:30
Общество
Эксперт назвала сферы, в которых после карантина увеличится зарплата
Эксперт назвала сферы, в которых стоит ожидать увеличения зарплаты после окончания карантина, повсеместно введенного из-за эпидемии коронавируса.
Актуальные Новости вчера в 00:38
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 200 тыс. человек
Общее число заболевших составило 209 688. Количество новых случаев инфицирования восьмой день подряд превышает отметку в 10 тыс.
РБК 03:45
Политика
Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
РИА Новости вчера в 15:30