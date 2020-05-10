Власти Бурятии продлили ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса до 31 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Футбол Гоберман рассказал о заговоре руководства «Локомотива» против Семина Бывший советник президента московского «Локомотив» Лев Гоберман, который работал при Илье Геркусе, прокомментировал нынешнюю ситуацию в клубе, отмечает «Спoрт-Экcпресс».

Происшествия Пожар на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачеве локализован Пожарные локализовали возгорание на территории бывшего артиллерийского арсенала в удмуртском Пугачеве, сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин на своей странице в соцсети в воскресенье. 140

Общество Определены сроки открытия магазинов одежды в России Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. 1,4K

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Единоборства Гейджи сенсационно победил Фергюсона на турнире UFC 249 Джексонвилль, 10 мая 2020, 08:37 — REGNUM Американский боец Тони Фергюсон проиграл соотечественнику Джастину Гейджи на турнире UFC 249, который прошёл 9 мая в городе Джексонвилль (штат Флорида, США). 33

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