Происшествия
РИА НовостиВ Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
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«Страшновастенько было»: в Бурятии медсестер обсерватора закидывали камнями и гоняли по лесу
Московский Комсомолец Улан-Удэ06:51
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Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Армия и оружие
Перенос американского ядерного оружия в Польшу насторожил Москву
Напомним, 15 мая посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер отчитала в "Твиттер" идею немецких социал-демократов, которые предложили вывести с территории ФРГ американские ядерные бомбы, находящиеся на авиабазе Бюхель с середины 1950-х.
Утро.ru вчера в 09:46
Политика
Лавров поздравил Шойгу с 65-летием
Газета.Ru 17:27
Игры
Официально: теперь System Shock принадлежит Tencent
Создатели System Shock 3 объявили, что теперь развитием франшизы займётся китайский гигант Tencent.
Игромания.ру 14:38
Экономика
ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис удаленного предоставления финуслуг
Центробанк и Минкомсвязь РФ запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги в цифровом виде без посещения офисов.
Коммерсантъ 12:49
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Космос
NASA обнаружила в Антарктике признаки параллельной вселенной
Sputnik Южная Осетия 14:13
Общество
Компания Ontarget требует заблокировать YouTube в России
Компания Ontarget, занимающаяся разработкой тестов для оценки персонала, подала в Мосгорсуд иск, в котором требует блокировки видеохостинга YouTube в России за повторное нарушение антипиратского законодательства, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:26
Общество
В России могут запретить непривитым детям посещать детсады и школы
Предложения ограничить доступ непривитых детей образовательные организации озвучивались неоднократно, однако пока реализованы не были.
Activityedu.ru 04:55
Политика
МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube
Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД.
РИА Новости 13:06
Происшествия
На Украине под весом фуры рухнул мост
Никополь, Украина, 20 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Днепропетровской области Украины возле Никополя под весом фуры рухнула секция моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища, сообщило 20 мая местное издание Vgorode со ссылкой на свои источники.
REGNUM 06:22
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Общество
Суд в США разрешил разрезать «Титаник» для извлечения радиопередатчика
Федеральная судья американского штата Вирджиния разрешила частной компании RMS Titanic Inc. извлечь из обломков затонувшего в 1912 году судна «Титаник» радиопередатчик.
Известия 09:07
Общество
В Москве скончались 68 пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 68 пациентов с COVID-19.
Российская газета 18:15
Общество
Варвара Караулова выйдет замуж за своего адвоката
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), выходит замуж за защищавшего ее адвоката Олега Елисеева.
Вести.Ru 15:47
Общество
Мишустин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом в России
Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил некоторую стабилизацию ситуации с Covid-19 в РФ, сообщает РИА Новости.
РИАМО 08:40
Футбол
Борис Колесников: Дорогие друзья! Ровно 11 лет
Ровно 11 лет назад произошло одно из наиболее значимых событий в истории современного украинского спорта.
Голос Правды 03:11
Общество
ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции.
Kazanfirst.ru 16:29
Авто
Компания BMW отзывает в России 365 автомобилей
Немецкая компания BMW отзывает из-за проблем с безопасностью 365 своих автомобилей.
Автоновости дня вчера в 09:20
Музыка
Новый клип Little Big вошел в топ-5 самых просматриваемых в мире
Клип петербургской фрик-рейв группы Little Big, снятый на новую песню коллектива Hypnodancer, вошел в список самых просматриваемых клипов по версии еженедельного международного чарта International YouTube Weekly Chart.
Телеканал Санкт-Петербург 18 мая в 10:01
Происшествия
В Южно-Сахалинске напали на сотрудника мэрии
В Южно-Сахалинске неизвестные напали на сотрудника городской администрации, который сделал им замечание.
Российская газета 03:35
Происшествия
Жильцы камчатской многоэтажки остались без лифта из-за нарушений «управляйки»
В жилом доме № 60 по ул. Ломоносова в Петропавловске на месяц приостановили эксплуатацию пассажирского лифта из-за нарушений, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в УФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому АО.
Камчатка-Информ 17:50
Армия и оружие
Силы ДНР и ЛНР приведены в полную боеготовность
Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик привели свои воинские подразделения в полную боевую готовность в связи с эскалацией обстрелов со стороны украинских силовиков.
Национальная служба новостей 10:01
Общество
Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса
Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
Интернет
Google выпустила обновление браузера Chrome с группировкой вкладок
Компания Google выпустила большое обновление своего фирменного браузера Chrome. Версия Chrome 83 приносит довольно много изменений.
iXBT.com 02:43
Политика
Трамп заявил, что планирует прекратить принимать гидроксихлорохин
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что планирует "через день или два" прекратить принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин (плаквенил).
ТАСС 17:36
Наука
Птицы разных видов могут понимать друг друга
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