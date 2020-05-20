с чего всё началось

Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.

В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 935

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,7K

Армия и оружие Перенос американского ядерного оружия в Польшу насторожил Москву Напомним, 15 мая посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер отчитала в "Твиттер" идею немецких социал-демократов, которые предложили вывести с территории ФРГ американские ядерные бомбы, находящиеся на авиабазе Бюхель с середины 1950-х. 90

Игры Официально: теперь System Shock принадлежит Tencent Создатели System Shock 3 объявили, что теперь развитием франшизы займётся китайский гигант Tencent.

Экономика ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис удаленного предоставления финуслуг Центробанк и Минкомсвязь РФ запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги в цифровом виде без посещения офисов. 33

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 770

Общество Компания Ontarget требует заблокировать YouTube в России Компания Ontarget, занимающаяся разработкой тестов для оценки персонала, подала в Мосгорсуд иск, в котором требует блокировки видеохостинга YouTube в России за повторное нарушение антипиратского законодательства, сообщает "Коммерсантъ". 1,5K

Политика МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД. 64

Происшествия На Украине под весом фуры рухнул мост Никополь, Украина, 20 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Днепропетровской области Украины возле Никополя под весом фуры рухнула секция моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища, сообщило 20 мая местное издание Vgorode со ссылкой на свои источники. 10

Общество Суд в США разрешил разрезать «Титаник» для извлечения радиопередатчика Федеральная судья американского штата Вирджиния разрешила частной компании RMS Titanic Inc. извлечь из обломков затонувшего в 1912 году судна «Титаник» радиопередатчик. 7

Общество В Москве скончались 68 пациентов с коронавирусом Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 68 пациентов с COVID-19. 9

Общество Варвара Караулова выйдет замуж за своего адвоката Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), выходит замуж за защищавшего ее адвоката Олега Елисеева. 8

Футбол Борис Колесников: Дорогие друзья! Ровно 11 лет Ровно 11 лет назад произошло одно из наиболее значимых событий в истории современного украинского спорта.

Общество ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции. 432

Музыка Новый клип Little Big вошел в топ-5 самых просматриваемых в мире Клип петербургской фрик-рейв группы Little Big, снятый на новую песню коллектива Hypnodancer, вошел в список самых просматриваемых клипов по версии еженедельного международного чарта International YouTube Weekly Chart. 762

Происшествия Жильцы камчатской многоэтажки остались без лифта из-за нарушений «управляйки» В жилом доме № 60 по ул. Ломоносова в Петропавловске на месяц приостановили эксплуатацию пассажирского лифта из-за нарушений, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в УФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому АО.

Армия и оружие Силы ДНР и ЛНР приведены в полную боеготовность Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик привели свои воинские подразделения в полную боевую готовность в связи с эскалацией обстрелов со стороны украинских силовиков. 312

Общество Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова. 238