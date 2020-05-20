с чего всё началось

В Бурятии в обсерваторе, организованном на базе Детской республиканской клинической больницы в поселке Сотниково, пациенты напали на медсестер. О случившемся женщины сами рассказали на странице учреждения в Instagram.

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,6K

Здоровье БСМП в Калининграде закроют из-за коронавируса Ранее kaskad.tv рассказал о том, что калининградская областная клиническая больница возобновила работу после вспышки коронавируса в «вахтовом» режиме. 8

Общество Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости. 281

Общество Российским городам предрекли массовый исход жителей Массовый исход жителей из городов менее развитых регионов предрекают аналитики рейтингового агентства Moody's.

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 599

Футбол Московским клубам РПЛ разрешили тренироваться на своих базах Столичные клубы могут возобновить тренировки на своих базах, находящихся на территории области, в соответствии с протоколом, разработанным РФС и РПЛ.

Происшествия В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8 Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет. 568

Армия и оружие На китайском полигоне заметили необычный танк На одном из полигонов Китая заметили необычную модификацию танка Тип 59.

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС "Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика". 577

Происшествия В Фокино под Брянском сняли на видео страшное ДТП Сегодня вечером на въезде в микрорайон Шибенец произошло ДТП. Об этом сообщили в социальных сетях.

Общество Разорение предрекают российским торговым центрам К необратимому разрушению отрасли приведет принятие законопроекта, который разрешает арендаторам площадей в торговых центрах расторгать договоры в одностороннем порядке без штрафов и компенсаций. 1

Общество В Подмосковье вновь включили отопление В Подмосковье в жилых домах и социальных объектах вновь включили отопление. Причиной этого стали холодные погодные условия. 226

Кино Дочь Гранина подаст в суд на авторов фильма «Блокадный дневник» По словам дочери писателя Марины Граниной, авторы картины нарушили авторские права и показали в трейлере к фильму сцены, которые не имеют отношения ни к книгам Даниила Гранина, ни к дневникам Ольги Берггольц. 7