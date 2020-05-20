с чего всё началось

Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.

Общество Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы Европейский суд отклонил иск компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG на решение о распространении норм законодательства на газопроводы из третьих стран. 174

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 788

Путешествия Туристический сезон в Греции начнется с 15 июня Открытие туристического сезона в Греции ожидается 15 июня. Об этом сообщил премьер-министр государства Кириакос Мицотакис.

Общество В Ухане запретили есть диких животных Еще в конце февраля правительство Китая постановило ввести запрет на нелегальную торговлю дикими животными, а также искоренить у населения страны привычку употреблять в пищу их мясо. 1

Общество Австрийские власти назвали причину, по которой разрешили посадку самолету Игоря Шувалова Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, как считают СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова. 1

Политика Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути Владимир Путин поручил Министерству транспорта, "Росатому" и другим профильным ведомствам проработать вопрос загрузки Северного морского пути для поставок камчатской и дальневосточной рыбы в европейскую часть России. 10

Политика Порошенко назвал сфабрикованными записи его разговоров с Байденом Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных ранее записей телефонных переговоров, предположительно, между ним и экс-вице-президентом США Джо Байденом. 30

Здоровье Курские медики заявили о занижении статистики и отсутствии доплат Медики отмечают, что неоднократно обращались и в комитет здравоохранения, и в другие структуры, однако единственный ответ, который получили врачи, «работали мало, контактировали мало, доплата вам не полагается».

Общество Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости. 195

Политика YouTube заблокировал аккаунты трёх русскоязычных СМИ Видеохостинг YouTube удалил аккаунты крымского телеканала «Крым 24», а также русскоязычных информагентств Anna News и News-Front. 2

Общество ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заражений COVID-19 За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в ходе брифинга в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус. 72

Культура Появился трейлер заключительного сезона «13 причин почему» Netflix опубликовал трейлер четвёртого и последнего сезона сериала «13 причин почему».

Экономика ЗакС поддержал сокращение бюджета Петербурга По итогам обсуждения депутаты Законодательного собрания утвердили изменения бюджета Петербурга на этот год в первом чтении. 6

Политика Жириновский предложил ликвидировать Совфед Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в России Совета Федерации. 2,1K

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС "Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика". 577

Общество Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова. 235

Происшествия В Фокино под Брянском сняли на видео страшное ДТП В микрорайоне Шибенец города Фокино Брянской области вечером 20 мая произошла серьезная авария. Видеозапись ДТП появилась в социальной сети.

Культура Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон» Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова. 401

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,4K

Армия и оружие ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий. 909

Кино Тимоти Олифант примерит броню Бобы Фетта во втором сезоне «Мандалорца» 15 мая стало известно, что звезда «Правосудия» Тимоти Олифант присоединился к актерскому составу второго сезона сериала «Мандалорец».

Общество Перенёсший коронавирус медбрат показал своё истощённое тело Медбрат из Америки вместе со своим сожителем во время поездки на Зимний Фестиваль заразились коронавирусом, несмотря на все меры предосторожности. 17