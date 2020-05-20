Происшествия
РИА НовостиВ Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
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«Страшновастенько было»: в Бурятии медсестер обсерватора закидывали камнями и гоняли по лесу
Московский Комсомолец Улан-Удэ06:51
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Общество
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы
Европейский суд отклонил иск компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG на решение о распространении норм законодательства на газопроводы из третьих стран.
РИА Новости 10:51
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Путешествия
Туристический сезон в Греции начнется с 15 июня
Открытие туристического сезона в Греции ожидается 15 июня. Об этом сообщил премьер-министр государства Кириакос Мицотакис.
NewInform 12:03
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
В Ухане запретили есть диких животных
Еще в конце февраля правительство Китая постановило ввести запрет на нелегальную торговлю дикими животными, а также искоренить у населения страны привычку употреблять в пищу их мясо.
Плюс один +1 12:09
Общество
Австрийские власти назвали причину, по которой разрешили посадку самолету Игоря Шувалова
Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, как считают СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Росбалт 13:41
Политика
Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути
Владимир Путин поручил Министерству транспорта, "Росатому" и другим профильным ведомствам проработать вопрос загрузки Северного морского пути для поставок камчатской и дальневосточной рыбы в европейскую часть России.
РИА Новости 10:06
Политика
Порошенко назвал сфабрикованными записи его разговоров с Байденом
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных ранее записей телефонных переговоров, предположительно, между ним и экс-вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 11:13
Здоровье
Курские медики заявили о занижении статистики и отсутствии доплат
Медики отмечают, что неоднократно обращались и в комитет здравоохранения, и в другие структуры, однако единственный ответ, который получили врачи, «работали мало, контактировали мало, доплата вам не полагается».
Kursk.com 12:46
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Политика
YouTube заблокировал аккаунты трёх русскоязычных СМИ
Видеохостинг YouTube удалил аккаунты крымского телеканала «Крым 24», а также русскоязычных информагентств Anna News и News-Front.
RT на русском 11:28
Общество
ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заражений COVID-19
За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в ходе брифинга в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
РБК 12:27
Культура
Появился трейлер заключительного сезона «13 причин почему»
Netflix опубликовал трейлер четвёртого и последнего сезона сериала «13 причин почему».
Игромания.ру 11:11
Экономика
ЗакС поддержал сокращение бюджета Петербурга
По итогам обсуждения депутаты Законодательного собрания утвердили изменения бюджета Петербурга на этот год в первом чтении.
Телеканал Санкт-Петербург 05:57
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совфед
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в России Совета Федерации.
Газета.Ru вчера в 06:31
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
Общество
Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса
Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
Происшествия
Стрельба произошла на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
Происшествия
В Фокино под Брянском сняли на видео страшное ДТП
В микрорайоне Шибенец города Фокино Брянской области вечером 20 мая произошла серьезная авария. Видеозапись ДТП появилась в социальной сети.
Городской32 (Брянск) 11:20
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Кино
Тимоти Олифант примерит броню Бобы Фетта во втором сезоне «Мандалорца»
15 мая стало известно, что звезда «Правосудия» Тимоти Олифант присоединился к актерскому составу второго сезона сериала «Мандалорец».
КиноПоиск 04:01
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Фигурное катание
Загитова получила водительское удостоверение
Газета.Ru 10:47
Общество
Перенёсший коронавирус медбрат показал своё истощённое тело
Медбрат из Америки вместе со своим сожителем во время поездки на Зимний Фестиваль заразились коронавирусом, несмотря на все меры предосторожности.
Neva.Today 11:30
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой.
Что происходит 11:17
Футбол
Лопырева назвала футболистов сборной России героями
Лопырева отметила, что в России появились футболисты-герои.
ProstoProSport 12:16
Общество
В Липецкой области за сутки выявили 79 новых случаев коронавируса
Всего на территории Липецкой области выявлено 1377 случаев новой коронавирусной инфекции, 341 человек выздоровел, четыре человека умерли.
РИА Новости 03:53