с чего всё началось

В Бурятии в обсерваторе, организованном на базе Детской республиканской клинической больницы в поселке Сотниково, пациенты напали на медсестер. О случившемся женщины сами рассказали на странице учреждения в Instagram.

Автоспорт Mercedes vs Феттель. Немецкая команда не готова подписать немца Нынешний руководитель формулического проекта одного из крупнейших в мире концернов по производству автомобилей Тото Вольфф не хочет приглашать в команду Феттеля.

Происшествия На Украине под весом фуры рухнул мост Никополь, Украина, 20 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Днепропетровской области Украины возле Никополя под весом фуры рухнула секция моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища, сообщило 20 мая местное издание Vgorode со ссылкой на свои источники. 8

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 4,9K

Политика В Госдуму внесли законопроект о ввозе дефицитных санкционных товаров Сенаторы Константин Косачёв и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект, который даёт правительству право разрешать ввоз в страну дефицитных санкционных товаров. 269

Здоровье Более 100 пациентов уже выписали из временного госпиталя в Кубинке Из открывшегося в первой декаде мая этого года временного инфекционного госпиталя для больных COVID-19 в подмосковной Кубинке на сегодняшний день уже выписали более 100 выздоровевших пациентов. 5

Политика Путин наградил Марию Захарову и Василия Небензю орденами Почета За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" награжден Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет. 11

Авто Nissan GT-R за 78 миллионов рублей стал серийным Итальянская студия и японская марка представили серийную версию суперкара со стартовой ценой 990 тысяч евро (около 78 миллионов рублей) — новинка завершает динамические испытания на полигоне имени Тацио Нуволари. 8

Армия и оружие Силы ДНР и ЛНР приведены в полную боеготовность Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик привели свои воинские подразделения в полную боевую готовность в связи с эскалацией обстрелов со стороны украинских силовиков. 310

Финансы Определены два сценария движения рубля Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал, как восстанавливается нефтяной рынок.

Общество Открыт приём заявлений на выплаты для детей от 3 до 7 лет Выплаты назначаются с января 2020 года и выплачивают за все предыдущие месяцы с момента подачи заявления, например, если документы отправили в мае, то пособие посчитают за пять месяцев текущего года. 8

Общество МЧС предупредило о мокром снеге в Московском регионе По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 20 мая до конца суток 21 мая в регионе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах области мокрый снег. 311

Футбол Новый футбольный сезон в Италии начнется 1 сентября Сезон-2020/21 в итальянском футболе стартует 1 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии (FIGC).

Энергетика Российский газ в Турции перестал быть востребованным Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ). 402

Общество Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации. 20

Здоровье О занижении статистики и отсутствии доплат заявили курские врачи По данным сотрудников медучреждения, никто из персонала, кроме двух работников скорой помощи, не получил обещанных доплат за работу с коронавирусными пациентами. 13

Футбол Слуцкий показал «первую тренировку после самоизоляции» Российский специалист выложил отрывок из фильма Убойный футбол и подписал его следующим образом: «Первая тренировка после самоизоляции».

Энергетика Цена нефти Brent превысила $36 за баррель Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель. 15

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 703