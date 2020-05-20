Происшествия
Российская газетаВ Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер
В Бурятии в обсерваторе, организованном на базе Детской республиканской клинической больницы в поселке Сотниково, пациенты напали на медсестер. О случившемся женщины сами рассказали на странице учреждения в Instagram.
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«Страшновастенько было»: в Бурятии медсестер обсерватора закидывали камнями и гоняли по лесу
Московский Комсомолец Улан-Удэ06:51
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Автоспорт
Mercedes vs Феттель. Немецкая команда не готова подписать немца
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Вести.Ru 05:30
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
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Происшествия
На Украине под весом фуры рухнул мост
Никополь, Украина, 20 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Днепропетровской области Украины возле Никополя под весом фуры рухнула секция моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища, сообщило 20 мая местное издание Vgorode со ссылкой на свои источники.
REGNUM 06:22
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Авто
Новый Skoda Rapid появился в российских автосалонах
Авторамблер 10:04
Армия и оружие
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Журналистская правда 11:48
Космос
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iReactor вчера в 10:31
Политика
В Госдуму внесли законопроект о ввозе дефицитных санкционных товаров
Сенаторы Константин Косачёв и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект, который даёт правительству право разрешать ввоз в страну дефицитных санкционных товаров.
RT на русском 15:51
Здоровье
Более 100 пациентов уже выписали из временного госпиталя в Кубинке
Из открывшегося в первой декаде мая этого года временного инфекционного госпиталя для больных COVID-19 в подмосковной Кубинке на сегодняшний день уже выписали более 100 выздоровевших пациентов.
Ugpressa.ru 14:15
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Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском 08:53
Общество
В Туле медсестру наказали за работу в купальнике
Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета 03:24
Политика
Путин наградил Марию Захарову и Василия Небензю орденами Почета
За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" награжден Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет.
ТАСС 16:00
Авто
Nissan GT-R за 78 миллионов рублей стал серийным
Итальянская студия и японская марка представили серийную версию суперкара со стартовой ценой 990 тысяч евро (около 78 миллионов рублей) — новинка завершает динамические испытания на полигоне имени Тацио Нуволари.
Motor 06:14
Армия и оружие
В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3
Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета 05:04
Армия и оружие
Силы ДНР и ЛНР приведены в полную боеготовность
Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик привели свои воинские подразделения в полную боевую готовность в связи с эскалацией обстрелов со стороны украинских силовиков.
Национальная служба новостей 10:01
Финансы
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Российская газета вчера в 23:00
Авто
Toyota представила Toyota Venza нового поколения
Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
Автоновости дня вчера в 01:11
Общество
Открыт приём заявлений на выплаты для детей от 3 до 7 лет
Выплаты назначаются с января 2020 года и выплачивают за все предыдущие месяцы с момента подачи заявления, например, если документы отправили в мае, то пособие посчитают за пять месяцев текущего года.
KrasNews.com 00:56
Здоровье
Риск диабета и гипертонии снижают молочные продукты
ToDay News Ufa вчера в 11:40
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МЧС предупредило о мокром снеге в Московском регионе
По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 20 мая до конца суток 21 мая в регионе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах области мокрый снег.
RT на русском 16:14
Футбол
Новый футбольный сезон в Италии начнется 1 сентября
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Спорт-Экспресс 12:48
Энергетика
Российский газ в Турции перестал быть востребованным
Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Газета.Ru 06:29
Футбол
«Спартак» выкупил трансфер Соболева у «Крыльев Советов»
РБК 18 мая в 05:36
Общество
Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани
Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
Политика Сегодня 18 мая в 13:40
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О занижении статистики и отсутствии доплат заявили курские врачи
По данным сотрудников медучреждения, никто из персонала, кроме двух работников скорой помощи, не получил обещанных доплат за работу с коронавирусными пациентами.
Live24 15:38
Футбол
Слуцкий показал «первую тренировку после самоизоляции»
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Энергетика
Цена нефти Brent превысила $36 за баррель
Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru 10:10
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»
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Политика
Парламент Болгарии осудил планы Украины по разделу Болградского района
"Болгарский парламент выражает свое категорическое несогласие с подготовленными административными изменениями и призывает болгарское правительство принять все возможные меры в отношении правительства Украины, чтобы гарантировать сохранение целостности болгарского общества в Болградском районе", - сообщили в пресс-службе законодательного органа республики.
Российская газета 11:59