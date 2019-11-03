Общество
Московский Комсомолец Улан-УдэВ Бурятии подводят итоги первого года в составе ДФО
В Бурятии подводят итоги первого года в составе Дальневосточного федерального округа – 3 ноября 2018 года президент России подписал документ о переходе Бурятии из СФО в ДФО.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:05, Вашингтон
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва вчера в 03:53
Футбол
Игрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче АПЛ
В матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Тоттенхэма" (1:1) ужасную травму получил полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш.
Газета.Ru 02:51
Игры
BioWare может раскрыть подробности о Dragon Age 4 уже через месяц
Твит завершился изменённым названием «Dragon 4ge».
Игромания.ру 02:05
Футбол
Мать Рабио начала поиски нового клуба для сына
Источник утверждает, что мать футболиста Вероник, являющаяся также его агентом, приступила к поискам нового клуба для своего сына.
Евро-футбол.ру 03:42
Общество
Глава РЭО предложил штрафовать за нераздельный сбор мусора
Глава оператора мусорной реформы — «Российского экологического оператора» — Денис Буцаев назвал условия введения штрафов за нераздельный сбор отходов в России.
BFM.ru вчера в 05:20
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Фигурное катание
Бывшая ученица Тутберидзе рассказала о проблеме Загитовой
Российская фигуристка Дарья Паненкова прокомментировала выступление Алины Загитовой на этапе Гран-при во Франции.
Чемпионат 03:38
Происшествия
Во Вьетнаме задержали восемь человек по делу о гибели мигрантов в Британии
Полиция во Вьетнаме задержала еще восемь человек в рамках расследования массовой гибели мигрантов в Британии, сообщает местное издание VnExpress.
РИА Новости 03:52
Шоу-бизнес
От актера Андрея Дубовского после инсульта отказались все близкие
Вечерний курьер 02:55
Происшествия
В Москве убит глава центра «Э» по Ингушетии
В Москве застрелен начальник центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Znak.com 02 ноября в 11:54
Хоккей
Кузнецов стал второй звездой в матче между «Вашингтоном» и «Калгари»
Российский хоккеист Евгений Кузнецов признан второй звездой поединка НХЛ между "Вашингтон Кэпиталз" и "Калгари Флэймз".
РЕН ТВ вчера в 23:42
Автоспорт
Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.
Известия вчера в 20:55
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче РПЛ с «Ростовом»
ТК Звезда вчера в 11:28
Хоккей
Гол и пас Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения «Торонто»
ProstoProSport вчера в 00:13
Футбол
Черчесов назвал минусы игроков-универсалов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что у каждого профессионального игрока должна быть позиция, на которой он будет выглядеть лучше, чем на других.
Спорт-Экспресс вчера в 11:30
Политика
Путин ждет необходимости встречи в «нормандском формате» — Песков
Президент Российской Федерации Владимир Путин, который заинтересован в продолжении саммитов в «нормандском формате», готов к таким встречам при срочной необходимости.
REGNUM вчера в 14:19
Здоровье
Минздрав России заявил о катастрофическом сокращении врачей в Бурятии
Бурятия стала лидером России по масштабам сокращения штата врачей в Бурятии. Республика лишилась 59% медиков.
Восток-Телеинформ 31 октября в 23:57
Политика
Трамп призвал раскрыть имя информатора по «украинскому делу»
Президент США Дональд Трамп заявил, что информатор, чьи сообщения привели к запуску процедуры импичмента, должен раскрыть свое имя.
Известия вчера в 13:50
Космос
Группа учёных открыла шестую карликовую планету в нашей Солнечной системе
Rostov.ru 01 ноября в 12:49
Политика
Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
Lenta.ru 03:03
Происшествия
В Забайкалье задержан еще один подозреваемый в убийстве женщины
По данным СК, 27 октября подростки ворвались в дом в одном из сел Кыринского района, изнасиловали находившуюся там женщину, избили мужчину, который позже скончался.
Российская газета 03:07
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против Газпрома
«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к Газпрому на сумму 12 млрд долларов, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Взгляд.ру 02 ноября в 10:32
Футбол
Ташуев покинул пост главного тренера солигорского «Шахтера»
Российский специалист Сергей Ташуев остался без работы. Ташуев покинул пост главного тренера солигорского «Шахтера», сообщает Прессбол.
Bookmaker-ratings.ru 03:41
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович стала неузнаваемой
Bimru.ru вчера в 05:58
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о ее болезни
Сын Маргариты Тереховой Александр объяснил в программе "Звезды сошлись" на НТВ, почему семья не хочет, чтобы актриса появлялась на публике.
РИА Новости 01:54
Армия и оружие
Киев назвал провокацией готовность ДНР развести войска
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвали провокацией сообщения о готовности ополченцев Донбасса развести силы в районе Петровского.
Lenta.ru 03:14