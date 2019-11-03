Общество

Московский Комсомолец Улан-УдэМосковский Комсомолец Улан-УдэВ Бурятии подводят итоги первого года в составе ДФО

В Бурятии подводят итоги первого года в составе Дальневосточного федерального округа – 3 ноября 2018 года президент России подписал документ о переходе Бурятии из СФО в ДФО.
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В День народного единства в Бурятии отметили два праздника

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В Бурятии подвели итоги первого года в ДФО

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Минздрав Бурятии подвел итоги года в составе ДФО

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Московский Комсомолец Улан-Удэ02 ноября в 22:55

3 ноября «Вести-Чита» в 8:40

ГТРК Чита02 ноября в 23:04

В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО

ТАСС02 ноября в 17:40
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Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
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Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
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Игрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче АПЛ

В матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Тоттенхэма" (1:1) ужасную травму получил полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш.
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BioWare может раскрыть подробности о Dragon Age 4 уже через месяц

Твит завершился изменённым названием «Dragon 4ge».
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Источник утверждает, что мать футболиста Вероник, являющаяся также его агентом, приступила к поискам нового клуба для своего сына.
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В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
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Во Вьетнаме задержали восемь человек по делу о гибели мигрантов в Британии

Полиция во Вьетнаме задержала еще восемь человек в рамках расследования массовой гибели мигрантов в Британии, сообщает местное издание VnExpress.
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От актера Андрея Дубовского после инсульта отказались все близкие

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Черчесов назвал минусы игроков-универсалов

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Путин ждет необходимости встречи в «нормандском формате» — Песков

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REGNUM вчера в 14:19
Здоровье

Минздрав России заявил о катастрофическом сокращении врачей в Бурятии

Бурятия стала лидером России по масштабам сокращения штата врачей в Бурятии. Республика лишилась 59% медиков.
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Политика

Трамп призвал раскрыть имя информатора по «украинскому делу»

Президент США Дональд Трамп заявил, что информатор, чьи сообщения привели к запуску процедуры импичмента, должен раскрыть свое имя.
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Группа учёных открыла шестую карликовую планету в нашей Солнечной системе

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Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
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По данным СК, 27 октября подростки ворвались в дом в одном из сел Кыринского района, изнасиловали находившуюся там женщину, избили мужчину, который позже скончался.
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Александр Семчев госпитализирован в тяжелом состоянии

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Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович стала неузнаваемой

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Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

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Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о ее болезни

Сын Маргариты Тереховой Александр объяснил в программе "Звезды сошлись" на НТВ, почему семья не хочет, чтобы актриса появлялась на публике.
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Киев назвал провокацией готовность ДНР развести войска

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвали провокацией сообщения о готовности ополченцев Донбасса развести силы в районе Петровского.
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