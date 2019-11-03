В Бурятии подводят итоги первого года в составе Дальневосточного федерального округа – 3 ноября 2018 года президент России подписал документ о переходе Бурятии из СФО в ДФО.

В Бурятии подводят итоги первого года в составе ДФО

Культура Британский телеканал показал «мир глазами Путина» Британский телеканал Channel 4 вечером 30 октября показал передачу "Мир глазами Владимира Путина".

Футбол «Бавария» рассматривает Аллегри в качестве нового главного тренера По информации издания, руководство «Баварии» рассматривает Аллегри в качестве нового главного тренера команды.

Футбол «Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом» В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.

Политика Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими» Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.

Теннис Испанец Надаль стал первой ракеткой мира Испанец Рафаэль Надаль возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он сместил с первого места серба Новака Джоковича.

Шоу-бизнес Василию Лановому стало плохо во время спектакля Зрители постановки «Последние луны» в театре имени Евгения Вахтангова рассказали о плохом самочувствии актера Василия Ланового.

Общество Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов В интервью «Аргументам и фактам» врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева сообщила, что в рыбных консервах содержится ценный белок, а также незаменимые кислоты, витамины и микроэлементы.

Автоспорт Квята оштрафовали во второй гонке подряд Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».

Транспорт Новые штрафы для водителей введены с 1 ноября Новые штрафы для отдельных категорий водителей вводятся с 1 ноября.

Политика На Украине заявили о попытке свержения Зеленского На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.

Армия и оружие В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна.

Футбол Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.

Происшествия Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Единоборства Ковалёв нокаутом проиграл Альваресу С. Ковалёв проиграл нокаутом бой С. Альваресу, пропустив решающий удар в 11-м раунде и лишился пояса чемпиона мира WBO в полутяжёлой весовой категории.

Общество Названы способы похудения без спорта Эксперты рассказали, как можно сжечь жир, не прибегая к физическим упражнениям.

Игры Вестерн «Red Dead Redemption 2» для компьютеров показал новый трейлер Компания Rockstar объявила о минимальных и рекомендуемых системных требованиях для вестерна «Red Dead Redemption 2», запуск компьютерной версии которого намечен на 5 ноября.

Политика Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.

Общество Московская погода побьет столетний рекорд Температура, которая установится в Москве во вторник, 5 ноября, может побить рекорд почти столетней давности.

Политика Депутат Рады Ирина Луценко написала заявление о сложении полномочий — СМИ В пятницу, 1 ноября, депутатом Рады от фракции «Европейская солидарность» Ириной Луценко было подано заявление о сложении депутатских полномочий по состоянию здоровья.

Армия и оружие «Рособоронэкспорт» продал вооружений на $11 млрд долларов в 43 страны Сумма реализованных сделок составляет 11 миллиардов долларов, заявил генеральный директор компании Александр Михеев, подводя итоги работы предприятия.

Общество Названы замедляющие старение кожи продукты Специалисты перечислили десять полезных для сохранения молодости и красоты кожи продуктов, сообщает портал MedikForum.

Общество В России отмечают День народного единства День народного единства отмечается в России 4 ноября на государственном уровне, поэтому понедельник стал для россиян официальным выходным.