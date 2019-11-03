Общество

Московский Комсомолец Улан-УдэМосковский Комсомолец Улан-УдэВ Бурятии подводят итоги первого года в составе ДФО

В Бурятии подводят итоги первого года в составе Дальневосточного федерального округа – 3 ноября 2018 года президент России подписал документ о переходе Бурятии из СФО в ДФО.
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В Бурятии подвели итоги первого года в ДФО — «Это только начало»

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