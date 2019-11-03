Общество
Московский Комсомолец Улан-УдэВ Бурятии подводят итоги первого года в составе ДФО
В Бурятии подводят итоги первого года в составе Дальневосточного федерального округа – 3 ноября 2018 года президент России подписал документ о переходе Бурятии из СФО в ДФО.
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Культура
Британский телеканал показал «мир глазами Путина»
Британский телеканал Channel 4 вечером 30 октября показал передачу "Мир глазами Владимира Путина".
Реальное время 02 ноября в 19:27
Футбол
«Бавария» рассматривает Аллегри в качестве нового главного тренера
По информации издания, руководство «Баварии» рассматривает Аллегри в качестве нового главного тренера команды.
REGNUM 02:23
Общество
Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США
Известия вчера в 21:57
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»
В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Свободная Пресса вчера в 10:37
Политика
Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.
Известия вчера в 14:55
Происшествия
Пираты похитили 9 членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина
Газета.Ru вчера в 16:46
Теннис
Испанец Надаль стал первой ракеткой мира
Испанец Рафаэль Надаль возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он сместил с первого места серба Новака Джоковича.
РЕН ТВ 01:20
Шоу-бизнес
Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Зрители постановки «Последние луны» в театре имени Евгения Вахтангова рассказали о плохом самочувствии актера Василия Ланового.
ТК Звезда вчера в 17:46
Кино
Мировые сборы «Джокера» превысили отметку в 900 млн долларов
Мировые сборы триллера Тодда Филлипса «Джокер» составили более 900 миллионов долларов.
iReactor вчера в 05:12
Общество
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
В интервью «Аргументам и фактам» врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева сообщила, что в рыбных консервах содержится ценный белок, а также незаменимые кислоты, витамины и микроэлементы.
Московский Комсомолец вчера в 18:32
Автоспорт
Квята оштрафовали во второй гонке подряд
Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».
Известия вчера в 17:48
Транспорт
Новые штрафы для водителей введены с 1 ноября
Новые штрафы для отдельных категорий водителей вводятся с 1 ноября.
Открытый Нижний вчера в 00:52
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Армия и оружие
В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии
Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна.
RT на русском вчера в 22:58
Футбол
Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона
Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске
В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
Известия 01:04
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Единоборства
Ковалёв нокаутом проиграл Альваресу
С. Ковалёв проиграл нокаутом бой С. Альваресу, пропустив решающий удар в 11-м раунде и лишился пояса чемпиона мира WBO в полутяжёлой весовой категории.
Хорошие новости вчера в 01:30
Общество
Названы способы похудения без спорта
Эксперты рассказали, как можно сжечь жир, не прибегая к физическим упражнениям.
Газета.Ru 01:00
Игры
Вестерн «Red Dead Redemption 2» для компьютеров показал новый трейлер
Компания Rockstar объявила о минимальных и рекомендуемых системных требованиях для вестерна «Red Dead Redemption 2», запуск компьютерной версии которого намечен на 5 ноября.
Ридус 31 октября в 17:43
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Общество
Московская погода побьет столетний рекорд
Температура, которая установится в Москве во вторник, 5 ноября, может побить рекорд почти столетней давности.
Мослента вчера в 09:17
Политика
Депутат Рады Ирина Луценко написала заявление о сложении полномочий — СМИ
В пятницу, 1 ноября, депутатом Рады от фракции «Европейская солидарность» Ириной Луценко было подано заявление о сложении депутатских полномочий по состоянию здоровья.
REGNUM 00:48
Армия и оружие
Военные НАТО пожаловались на преследование их семей русскими
Piter.tv 01 ноября в 12:35
Космос
Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
Forbes 01 ноября в 02:00
Армия и оружие
«Рособоронэкспорт» продал вооружений на $11 млрд долларов в 43 страны
Сумма реализованных сделок составляет 11 миллиардов долларов, заявил генеральный директор компании Александр Михеев, подводя итоги работы предприятия.
ТК Звезда 01 ноября в 07:17
Общество
Названы замедляющие старение кожи продукты
Специалисты перечислили десять полезных для сохранения молодости и красоты кожи продуктов, сообщает портал MedikForum.
Профиль 01:35
Общество
В России отмечают День народного единства
День народного единства отмечается в России 4 ноября на государственном уровне, поэтому понедельник стал для россиян официальным выходным.
Газета.Ru 00:32
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва вчера в 03:53