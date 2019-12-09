Экономика
ТАССВ Бурятии построили новую солнечную электростанцию
"В Республике Бурятия введена в строй Хоринская солнечная электростанция, ввод ее в эксплуатацию позволит повысить надежность электроснабжения района и снизить потери при передаче электроэнергии", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что СЭС уже начала отпуск электроэнергии в единую сеть.
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На юго-западе Москвы погибли два подростка, по факту происшедшего возбуждено уголовное дело.
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