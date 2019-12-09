Экономика

ТАССТАССВ Бурятии построили новую солнечную электростанцию

"В Республике Бурятия введена в строй Хоринская солнечная электростанция, ввод ее в эксплуатацию позволит повысить надежность электроснабжения района и снизить потери при передаче электроэнергии", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что СЭС уже начала отпуск электроэнергии в единую сеть.
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В Бурятии введена в строй пятая солнечная электростанция

Номер один18:50

В Бурятии в строй введена пятая солнечная электростанция

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В Бурятии построили новую солнечную электростанцию

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