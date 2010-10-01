Экономика

ТАССТАССВ Бурятии построили новую солнечную электростанцию

"В Республике Бурятия введена в строй Хоринская солнечная электростанция, ввод ее в эксплуатацию позволит повысить надежность электроснабжения района и снизить потери при передаче электроэнергии", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что СЭС уже начала отпуск электроэнергии в единую сеть.
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Алексей Самбуевич Цыденов
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Российский политик. Глава Республики Бурятия с 22 сентября 2017. Член Высшего совета политической партии Единая Россия.
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