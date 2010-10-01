"В Республике Бурятия введена в строй Хоринская солнечная электростанция, ввод ее в эксплуатацию позволит повысить надежность электроснабжения района и снизить потери при передаче электроэнергии", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что СЭС уже начала отпуск электроэнергии в единую сеть.

Единоборства Розенструйк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя Голландский боец смешанных единоборств Алистар Оверим провел тактически правильный поединок с уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенструйка в главном бою турнира UFC on ESPN 7. Поединок начался с осторожных атак, в стойке, но на второй минуте Оверим подножкой перевел суринамца в партер, где до конца раунда работал над улучшением позиции с малым количеством атак.

Происшествия В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.

Общество С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги Первым законопроектом предлагается пополнить список "неприкосновенных" доходов целым рядом пенсий: страховой пенсией по старости, страховой пенсией по инвалидности, накопительной пенсией, а также пенсиями по государственному пенсионному обеспечению, пенсионным обеспечением военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособиями по временной нетрудоспособности.

Общество Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.

Политика В Париже забросали яйцами украинцев Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".

Экономика СМИ узнали о предложении приватизировать 5-10% акций РЖД Для разрешения противоречий в Минфине предлагают выпустить 5-10% акций РЖД в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации.

Общество ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.

Футбол «Сочи» назначил Федотова главным тренером Бывший наставник «Оренбурга» Владимир Федотов стал главным тренером «Сочи». Об этом сообщил генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.

Общество Учёные зафиксировали вспышки на Авачинском вулкане Две вспышки зафиксированы в западной части кратера Авачинского вулкана на Камчатке около полуночи с 8 на 9 декабря.

Космос Определен способ полетов на другие планеты Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.

Музыка Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос» Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.

Экономика Россия обошла США и догоняет Европу Цены на электроэнергию для промышленных потребителей в России оказались выше, чем в США и некоторых странах ЕС, в частности, Франции.

Общество Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.

Кино Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984» В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.