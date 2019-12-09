Энергетика
REGNUMВ Бурятии построили пятую солнечную электростанцию
В Хоринском районе Бурятии 8 декабря введена в эксплуатацию новая солнечная электростанция мощностью 15 МВт. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, пятый по счёту СЭС был построен за шесть месяцев и с декабря уже начал отпуск электроэнергии в единую сеть.
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Авто
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