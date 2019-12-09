Энергетика

REGNUMREGNUMВ Бурятии построили пятую солнечную электростанцию

В Хоринском районе Бурятии 8 декабря введена в эксплуатацию новая солнечная электростанция мощностью 15 МВт. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, пятый по счёту СЭС был построен за шесть месяцев и с декабря уже начал отпуск электроэнергии в единую сеть.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

В Бурятии введена в строй пятая солнечная электростанция

Номер одинвчера в 18:50

В Бурятии в строй введена пятая солнечная электростанция

Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 22:09

В Бурятии построили новую солнечную электростанцию

ТАССвчера в 21:03

В Бурятии заработала солнечная электростанция

Российская газета01:37

В Бурятии построили пятую солнечную электростанцию

REGNUM00:21

Новая солнечная электростанция построена в Бурятии

Народные новостивчера в 21:54

«Хевел» ввела в Бурятии гелиостанцию за 1,3 млрд рублей - власти

Интерфакс - Россия01:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:17, Ашберн
Общество

Названы регионы России, где меньше всего курят и пьют

Жители Северного Кавказа реже всех в России имеют вредные привычки, в первую очередь, пристрастие к алкоголю и курению.
REGNUM 00:26
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до десяти

Число жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до десяти.
РБК вчера в 05:41
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Политика

ТАСС узнал о времени двусторонней встречи Путина и Зеленского

Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского запланирована после окончания переговоров «нормандской четверки» 9 декабря в Париже.
РБК 01:44
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Функция напоминаний появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
RT на русском 01:39
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой

Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
News.ru вчера в 09:03
Общество

Тинькофф-банк запустил первое в России суперприложение

Тинькофф-банк первым в России запустил суперприложение, объединившее функции онлайн-банка и потребительских сервисов.
Коммерсантъ 01:15
Спорт

Россия обыграла Румынию на женском ЧМ по гандболу

Победа практически гарантировала сборной России выход в плей-офф Чемпионата мира по гандболу.
ГЛАС.RU вчера в 03:06
Политика

Глава Amazon хочет работать с Пентагоном

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, основатель компании Amazon Джефф Безос на форуме по безопасноти в Калифорнии выказал поддержку Министерству обороны США и призвал другие компании не отказываться от сотрудничества с ведомством.
Aobe.ru вчера в 04:19
Общество

Европа подарит себе «Турецкий поток» на Новый год

Болгария готова с начала 2020 года обеспечить транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию из трубопровода "Турецкий поток".
Вестник Кавказа 02:00
Политика

Der Spiegel: мировая торговля может рухнуть за несколько дней

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) в ближайшие дни может прекратить свою работу по вине президента США Дональда Трампа.
REGNUM вчера в 18:26
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Шоу-бизнес

Петросян женился на своей молодой возлюбленной

Знаменитый российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян, который недавно развелся с Еленой Степаненко, взял в жены свою молодую возлюбленную Татьяну Брухунову.
VSE42.RU 00:13
Экономика

Эксперты объяснили, почему российские компании выводят акции с биржи

«Столь высокая премия в цене акционерного капитала делает непривлекательным размещение акций для компаний», — объясняет Кузнецов.
РБК 01:01
Общество

Православные христиане празднуют Юрьев день

9 декабря (по старому стилю 26 ноября) православные христиане отмечают Юрьев день.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 21:28
Кино

Фильм «Ржев» активно обсуждают в Сети

«Фильм смотрится на одном дыхании, невозможно оторваться от экрана ни на секунду», - заявляют в Сети.
Popcornnews.ru вчера в 10:30
Авто

Названы самые популярные марки автомобилей в России в ноябре 2019 года

Автоновости дня 07 декабря в 23:41
Общество

Российские компании готовятся к повышению зарплат

По результатам опроса, повышения зарплат в 2020 году запланировали 25% работодателей, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 18%.
Газета.Ru вчера в 23:29
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК вчера в 10:26
Интернет

Уязвимость позволяет злоумышленникам прослушивать и перехватывать VPN-соединения

Проблема позволяет прослушивать, перехватывать и вмешиваться в работу VPN-соединений.
Хакер Online 06 декабря в 05:30
Армия и оружие

Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ

Lenta.ru вчера в 23:23
Политика

Пушков объяснил отказ Ельцина от Крыма

Первый президент России Борис Ельцин отказался от Крыма, хотя у него была возможность присоединить территорию к РФ, чтобы «выгнать» последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева из Кремля.
Известия вчера в 18:27
Армия и оружие

Akharin Khabar (Иран): новые разработки российской оборонки раз и навсегда нейтрализуют угрозы НАТО (Akharin Khabar)

ИА ИРНА — Минобороны РФ сообщило о реализации проекта, который предусматривает осведомленность и возможность контроля Москвы над любыми военными приготовлениями и передвижениями в соседних государствах.
ИноСМИ вчера в 16:26
Происшествия

Извержение вулкана в Новой Зеландии сняли на видео

Очевидцы сняли на видео извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии.
РИА Новости 01:09
Происшествия

Землетрясение произошло на Алтае

Газета.Ru вчера в 21:12
Общество

На выставке в Екатеринбурге заклеили картины с обнаженными женщинами

На выставке в Екатеринбурге заклеили картины с обнаженными женщинами. Стикерами прикрыли соски и зону бикини.
Эхо Москвы вчера в 06:32
Футбол

Сын Роналду признан лучшим игроком детского турнира

Криштиану Роналду-младший, сын известного португальского форварда, признан лучшим игроком турнира Trophеe Cavour.
Спорт-Экспресс 01:32
Экономика

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Известия 07 декабря в 16:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное