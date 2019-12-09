Энергетика
REGNUMВ Бурятии построили пятую солнечную электростанцию
В Хоринском районе Бурятии 8 декабря введена в эксплуатацию новая солнечная электростанция мощностью 15 МВт. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, пятый по счёту СЭС был построен за шесть месяцев и с декабря уже начал отпуск электроэнергии в единую сеть.
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Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Политика
На Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об утвержденном сценарии реингтеграции неподконтрольных территории, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Полицейский использовал виски вместо стеклоочистителя в Новосибирске
Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись того, как сотрудник ДПС залил виски в бачок для стеклоочистителя.
Политика
В Киеве началась акция оппозиции перед саммитом «нормандской четверки»
Напомним, накануне бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его призыв выйти на акцию «Красные линии» на майдан Незалежности (площадь Независимости) нельзя расценивать как протест против действующей власти.
Армия и оружие
Полет угрожающей Крымскому мосту ракеты показали на видео
На кадрах виден запуск снаряда с наземного комплекса, а также сопровождение ракеты двумя украинскими истребителями Су-27.
Общество
Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить
Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.
Космос
Раскрыто загадочное поведение опасного для Земли астероида
Кино
В сети появился первый трейлер «Чудо-женщины: 1984»
Первый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли появился в сети. Ролик опубликован на YouTube-канале WBRussia.
Политика
В Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России
Участники несанкционированной акции в Минске, протестующие против углубления интеграции Белоруссии и России, выдвинулись к российскому посольству.
Наука
Ученые разработали способ спасения осетра от браконьеров
Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики СО РАН разработали метод, позволяющий отличить икру и филе осетровых рыб, выращенных в промышленных условиях, от икры и филе их диких сородичей.
Общество
Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году
Политика
«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу
Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
Общество
Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР
В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Политика
Сегодня Владимир Путин примет участие в саммите «нормандской четверки»
Сегодня в Париже после трехлетней паузы пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Франции, ФРГ и Украины.
Спорт
9 декабря исполком WADA определит судьбу российского спорта
9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) соберется в Лозанне и определит судьбу российского спорта.
Политика
Политолог обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма
Документ подписали высшие должностные лица и главы правительств трех союзных республик: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от Российской Федерации (РСФСР), Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Республики Беларусь, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.
Происшествия
Извержение вулкана произошло в Новой Зеландии, есть пропавшие
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает телеканал TVNZ.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на молодой помощнице
Известный юморист Евгений Петросян женился на молодой любовнице. @bruhunova Так, СМИ сообщили, что 74-летний артист и его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова узаконили свои отношения в начале декабря.
Наука
Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае
В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
Происшествия
Sukhoi Superjet с неисправностью приземлился в Шереметьево
В Шереметьево приземлился самолет Sukhoi Superjet с неисправностью бортового оборудования.
Политика
Чего стоит ожидать от саммита «нормандской четвёрки» в Париже
Москва ожидает, что во время проведения нормандского саммита в Париже удастся обеспечить понимание безальтернативности выполнения Минских соглашений и не допустить попытки их «размывания».
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше
Пересматривать или не пересматривать ФОМ провел опрос об отношении россиян к Конституции.
Происшествия
Находившийся под домашним арестом тамбовский вице-губернатор погиб
Происшествия
На Урале стая собак напала на 11-летнего мальчика
По предварительным данным, вчера, 8 декабря, около 15 часов мальчик шел на занятия к репетитору по улице, где на него напали четыре собаки.
Политика
Столтенберг отказался называть Россию врагом НАТО
В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей.
Здоровье
Ещё один воронежский врач уехал в Липецк за миллионом
Михаил Сальников Напомним, "Губернаторский миллион" выплачивается врачам дефицитных специальностей, впервые трудоустраивающимся в Липецкой области.
Здоровье
Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина
Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Гаджеты
Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420
Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.