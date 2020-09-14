Экономика
REGNUMВ Бурятии повысили прожиточный минимум пенсионера на 2021 год
«На 2021 год величина прожиточного минимума для пенсионера в Бурятии составит 9844 рубля, по сравнению с 2020 годом сумма возрастет на 6,9%. При этом его величина будет больше на 332 рубля прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России», — отметила министр экономики республики Екатерина Кочетова.
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«Бабушки и дедушки копаются в мусорных баках»: в думе обсудили размер прожиточного минимума пенсионеров
Версия-Саратов14 сентября в 08:48
Алексей Дюмин подписал закон об утверждении прожиточного минимума для пенсионеров
Тульские новости14 сентября в 12:50
Коронакризис. Депутаты жалуются на несоблюдение дистанции возле мусорных баков
Взгляд-инфо14 сентября в 08:43
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Экономика
РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.
РИА Новости вчера в 19:22
Хоккей
«Тампа-Бэй» уступила «Айлендерс» во втором овертайме
Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" выиграли пятый матч финальной серии Восточной конференции у клуба "Тампа-Бэй" во второй овертайме - 2:1.
Российская газета 00:27
Общество
Боярский потерял сознание во время медосмотра
РИА Новости вчера в 13:02
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В Ленинском районе молодой саратовец пришел к соседке и умер
Вчера в Ленинском районе Саратова скончался 25-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Взгляд-инфо 00:51
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Ёсихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии
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Исмаилов потребовал Дзюбу и 30 млн рублей за бой с Минеевым
Исмаилов, ранее победивший Александра Емельяненко, попросил за битву с Минеевым как минимум 30 миллионов рублей и футболиста «Зенита» Артема Дзюбу в качестве замены ринг-герл.
ProstoProSport вчера в 17:31
Общество
Новый адвокат Ефремова оказался армрестлером
News.ru вчера в 15:05
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
По сообщению Национального центра управления обороной РФ, фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» приступил к слежению за действиями эсминца «Франклин Рузвельт» Военно-морских сил Соединенных Штатов, который зашел во вторник в акваторию Черного моря.
Военное дело вчера в 23:29
Авто
Автоэксперты объяснили, как никогда нельзя мыть двигатель автомобиля
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Общество
Кадыров не признал помывших в источнике при храме обувь чеченцами
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что помывшие обувь в источнике при православном храме в Калининграде молодые люди не были чеченцами.
РБК 00:31
Происшествия
Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске
"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru вчера в 17:31
Политика
Глава «Нафтогаза» оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
Германия вряд ли откажется от "Северного потока — 2" без санкций со стороны США, такое мнение высказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.
РИА Новости вчера в 17:27
Общество
В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья
Москва, 16 сентября 2020, 07:32 — REGNUM Разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут 16 сентября «Известия».
REGNUM 00:32
Общество
Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы
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Футболист «Рубина» Игнатьев попал в ДТП в центре Казани
REGNUM вчера в 07:00
Общество
На украинского комика напала толпа из-за шутки о семье
На украинского комика, сценариста и со-ведущего социально-юмористического проекта "Телебачення Торонто" Егора Шатайло напали в Киеве несколько десятков человек после того, как он пошутил о "традиционной украинской семье".
РИА Новости вчера в 23:58
Космос
Маск на Марсе: получится ли у людей Земля 2.0?
Кроме вышеизложенного, против баз на Луне, Марсе и где-либо еще за пределами земной орбиты есть вот какой аргумент.
REGNUM вчера в 09:25
Политика
Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»
Президент отметил, что судьба проекта должна решаться не в США, а в Европе.
Evo-rus.com 00:48
Политика
МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Ранее во вторник Боррель заявил, что Евросоюз продолжает считать выборы 9 августа сфальсифицированными.
РИА Новости вчера в 13:01
Шоу-бизнес
«Меня развели»: Тарзан признался в измене Наташе Королевой
Артист Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, записал обращение, в котором признался в измене своей жене Наташе Королевой и объяснил случившееся.
РИА Новости вчера в 18:19
Политика
В Чечне сообщили о готовящихся на Западе провокациях с маской Кадырова
Грозный, 16 сентября 2020, 08:07 — REGNUM В одной из западных стран готовится провокация, направленная против главы Чечни Рамзана Кадырова.
REGNUM 01:07
Общество
В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники
Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ограничить продажу алкоголя в новогодние дни, передает RT.
Газета.Ru 00:37
Происшествия
Главу района в Красноярском крае задержали по делу о жилье для сирот
Глава Ачинского района в Красноярском крае Евгений Розанчугов задержан по делу о халатности в вопросе о предоставлении жилья детям-сиротам, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
РИА Новости 02:00
Политика
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
Постоянное представительство России при Евросоюзе направило в Европарламент письмо с вопросами по ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новости вчера в 18:03
Происшествия
Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову
Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 12:29
Кино
Фильм Кончаловского завоевал спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
Исторический фильм "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского завоевал спецприз жюри Венецианского кинофестиваля.
Piter.tv 14 сентября в 01:36
Политика
Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным
Сегодня утром президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые с начала протестов покинул страну и вылетел из Минска в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Петербургский дневник 14 сентября в 02:58
Здоровье
Чехия установила суточный рекорд по распространению коронавируса
Чехия установила суточный рекорд по распространению коронавируса. По данным минздрава страны, за 15 сентября были выявлены 1677 зараженных.
Московский Комсомолец 01:41
Экономика
Размер средней пенсии в России увеличат до 17,4 тыс. рублей
Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда России на будущий год и на плановый период 2022-2023 годов, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих граждан вырастет до 17 443 рублей.
Evo-rus.com 01:18
Энергетика
Brent подорожала до $41,15 за баррель на данных о запасах в США
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве 16 сентября составила $41,15 за баррель, что на $0,62 (1,53%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Интерфакс 01:44