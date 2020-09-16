«На 2021 год величина прожиточного минимума для пенсионера в Бурятии составит 9844 рубля, по сравнению с 2020 годом сумма возрастет на 6,9%. При этом его величина будет больше на 332 рубля прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России», — отметила министр экономики республики Екатерина Кочетова.