В Бурятии повысили прожиточный минимум пенсионера на 2021 год
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«На 2021 год величина прожиточного минимума для пенсионера в Бурятии составит 9844 рубля, по сравнению с 2020 годом сумма возрастет на 6,9%. При этом его величина будет больше на 332 рубля прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России», — отметила министр экономики республики Екатерина Кочетова.В источнике
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