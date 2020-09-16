Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

В Бурятии повысили прожиточный минимум пенсионера на 2021 год

«На 2021 год величина прожиточного минимума для пенсионера в Бурятии составит 9844 рубля, по сравнению с 2020 годом сумма возрастет на 6,9%. При этом его величина будет больше на 332 рубля прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России», — отметила министр экономики республики Екатерина Кочетова.В источнике
Подробнее о событии
Тульские новости

Алексей Дюмин подписал закон об утверждении прожиточного минимума для пенсионеров

Тульские новости14 сентября в 12:50
ТАСС

Ульяновские депутаты одобрили увеличение прожиточного минимума пенсионеров

ТАССвчера в 13:07
ИА Красная Весна

Тульским пенсионерам определили прожиточный минимум

ИА Красная Веснавчера в 04:04
REGNUM

В Ульяновской области пересчитали прожиточный минимум пенсионера

REGNUM02:13
Версия-Саратов

«Бабушки и дедушки копаются в мусорных баках»: в думе обсудили размер прожиточного минимума пенсионеров

Версия-Саратов14 сентября в 08:48
Взгляд-инфо

Коронакризис. Депутаты жалуются на несоблюдение дистанции возле мусорных баков

Взгляд-инфо14 сентября в 08:43
ИА ЯСИА

В Якутии прожиточный минимум пенсионера будет равен 14 652 рублям

ИА ЯСИА14 сентября в 02:41

Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли предупредил, что нефтедобывающим государствам необходимо готовиться к худшему сценарию в ситуации ценами и спросом на нефть на мировом рынке.
Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти
REGNUM01:00
26

Лаборатория «Гемотест» приглашает томичей проверить щитовидную железу

Лаборатория "Гемотест" приглашает жителей Томска пройти обследование состояния щитовидной железы, в состав комплекса анализов входит исследование трех гормонов – T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ; стоимость оценки функций "щитовидки" снижена до 690 рублей, сообщает пресс-служба лаборатории.
РИА Томск22:29

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с нынешними показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.
РИА Новости19:22
2,8K

Трамп пригрозил масштабным ответом на любое нападение со стороны Ирана

Президент США Дональд Трамп пригрозил дать масштабный ответ на любое нападение со стороны Ирана, если власти этой страны захотят отомстить Вашингтону за убийство своего генерала Касема Сулеймани.
Аргументы и Фактывчера в 00:05
26

Участникам испытаний российской вакцины от COVID-19 дали рекомендации

Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», дали рекомендации не беременеть, а всем добровольцам посоветовали отказаться от алкоголя и ограничить курение.
Lenta.ru00:51
422

Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
434

Трамп заявил о намерении США принять меры против ВТО из-за Китая

Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении Соединённых Штатов принять меры в отношении Всемирной торговой организации (ВТО) из-за решения третейской группы ВТО, признавшей незаконным повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары.
RT на русском21:45
26