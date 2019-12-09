Энергетика
Байкал24В Бурятии появилась новая солнечная электростанция
В Бурятии, в Хоринском районе, введена в эксплуатацию новая, уже пятая по счету, солнечная электростанция мощностью 15 МВт, которая строилась полгода. Торжественное открытие прошло 8 декабря. На церемонии присутствовал глава Республики Алексей Цыденов.
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В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Биатлон
Фуркад: думаю, Россию накажут. Я потерял пару медалей из-за неё
Надеюсь, это повлечёт за собой последствия. Я потерял пару медалей из-за неё.
Космос
Ученые выяснили, почему фотоны из других галактик не достигают Земли
Общество
Опрос: четверть компаний повысят зарплаты в 2020 году
Как сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру», таких предприятий становится больше: год назад повысить зарплату планировали только 18%.
Происшествия
В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно
Женщина в подмосковной деревне Мясное услышала стрельбу на улице, выглянула в окно посмотреть, что случилось, и получила смертельное пулевое ранение в грудь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика
Премьер Украины рассказал о запасах угля в стране
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал телеканалу «1+1» о запасах угля и газа в стране.
Финансы
Доллар и евро подешевели к рублю утром в понедельник
По итогам первой минуты торгов курс снизился на 4 копейки к уровню закрытия пятницы, до 63,72 рубля за доллар.
Шоу-бизнес
34-летняя Агния Кузнецова впервые стала мамой
Звезде фильма «Дом, милый дом» беременность приписывали 4 года.
Армия и оружие
Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»
В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталия обвинила Шепелева в присвоении денег
Сестра умершей в 2015 году российской певицы Жанны Фриске Наталья обвинила гражданского мужа артистки Дмитрия Шепелева в присвоении денег бывшей солистки группы «Блестящие».
Общество
Мошенники обманом получили от доверчивых россиян миллиарды рублей
Преступники, распространяющие в сети мошеннические рассылки с обещаниями выигрышей и выплат, заработали только во второй половине 2019 года около семи миллиардов рублей.
Общество
На выставке в Екатеринбурге заклеили картины с обнаженными женщинами
На выставке в Екатеринбурге заклеили картины с обнаженными женщинами. Стикерами прикрыли соски и зону бикини.
Политика
Порошенко закидали яйцами на Майдане
Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Политика
Правительство Финляндии возглавит самый молодой премьер в мире
В ближайшее время новым премьер-министром Финляндии может стать Санна Марин, ей 34 года, и она будет самой молодой среди глав правительств мировых государств.
Политика
Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Политика
Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»
На прошлой неделе президент России Владимир Путин обвинил Болгарию в том, что она намеренно затягивает реализацию «Турецкого потока».
Общество
Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей
Московский городской суд в понедельник отменил решение об аресте свыше €13 млн, ценных бумаг и недвижимости по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Авто
В «АвтоВАЗе» заявили о европейском качестве новых автомобилей Lada
Вице-президент «АвтоВАЗа» по дизайну Стив Маттин, который разработал фирменный стиль моделей Lada, рассказал, когда качество отечественных автомобилей станет лучше.
Происшествия
Бывший антикоррупционер Алтая получил четыре года колонии за взятки
Бывший начальник антикоррупционного управления ГУМВД по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий получил четыре года колонии за взятки на почти 13 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Людмила Рязанцева.
Гаджеты
HarmonyOS в смартфонах Huawei и Honor появится в 2020 году
На недавней конференции представитель Huawei Ван Чэн Лу заявил, что в HarmonyOS в следующем году появится на смартфонах.
Общество
Хищение бюджета могут приравнять к госизмене в России
Глава "Национального антикоррупционного комитета", член СПЧ Кирилл Кабанов выступил с предложение приравнять хищение денег из бюджета к госизмене.
Спорт
WADA лишило РФ права участия в международных турнирах на 4 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило Россию права участия в крупных международных турнирах на четыре года.
Политика
Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд
Поскольку облигации регулируются английским правом, доверительный управляющий по бумагам Law Debenture Trust Corp. от имени Российской Федерации в начале 2016 года подал иск в лондонский суд с требованием к Украине уплатить $3,075 млрд.
Происшествия
В Удмуртии ребенок-инвалид скончался после смерти матери
В городе Можга в Удмуртии обнаружены тела 13-летнего подростка с тяжелой формой ДЦП и его матери.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Здоровье
При гипертонии эти 10 продуктов нормализуют артериальное давление
Наш ресурс составил рейтинг из десяти продуктов, которые полезно употреблять при повышенном артериальном давлении.
Общество
Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit
Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
Гаджеты
Android 10 и One UI 2 вышли для смартфонов Samsung Galaxy в России
Компания Samsung Electronics объявила о доступности операционной системы Android 10 и фирменного интерфейса One UI 2 владельцам ряда смартфонов Galaxy в России.