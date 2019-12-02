Происшествия
РИА НовостиВ Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе
Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС. По данным пресс-службы, инцидент произошел в воскресенье.
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В Бурятии мужчина забыл на улице трехлетнего ребенка в 15-градусный мороз
Аргументы и Фактывчера в 22:59
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Происшествия
Траур по погибшим в ДТП с автобусом объявлен в Забайкалье
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в регионе траур по погибшим в аварии с рейсовым автобусом в Сретенском районе.
Lenta.ru вчера в 22:02
Общество
Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам «Газпрома» в Китай
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дадут старт первым в истории поставкам российского трубопроводного газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири».
Коммерсантъ вчера в 17:35
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Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
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Дубль Филиппа принес «Динамо» победу над «Локомотивом»
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Известия вчера в 20:00
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Курс доллара вырос до 64,35 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 64,35 рубля.
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Публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и "захвате" Калининградской области странами НАТО имеют своих бенефициаров — военно-промышленный комплекс блока НАТО.
РИА Новости вчера в 19:07
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Новые процессоры Intel Core X значительно уступают в цене CPU AMD
Intel Core X значительно уступают в цене CPU AMD, поэтому может потерять часть рынка.
Актуальные Новости вчера в 10:21
Армия и оружие
РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет
Вокруг границ России будет создано сплошное радиолокационное поле для отслеживания крылатых ракет.
Известия вчера в 18:30
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Игроки «Спартака» чуть не подрались между собой в матче с «Зенитом»
РИА Новости вчера в 13:12
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В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
Вести.Ru вчера в 16:43
Экономика
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:04
Экономика
В России упал индекс деловой активности в сфере услуг
В ноябре индекс деловой активности в сфере услуг в России составил 45,6 пункта.
ГЛАС.RU 02:40
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РЖД начнут продавать билеты на автобусы и самолеты в 2020 году
«Российские железные дороги» (РЖД) планируют в 2020 году начать продавать билеты на самолеты, автобусы и водный транспорт.
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Тюменские неврологи дали советы людям с болями в спине
Чаще ходите в бассейн и катайтесь на велосипеде, сообщило издание «Тюменская область сегодня».
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Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
Происшествия
В Петербурге работников автоцентра заподозрили в краже иномарок
Работники автоцентра задержаны по подозрению в краже 18 автомобилей на сумму более 15 миллионов рублей в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:00
Общество
В Москве навсегда закрылся киноцентр «Соловей»
Киноцентр "Соловей" на Дружинниковской улице навсегда закрылся для зрителей.
ТАСС вчера в 17:00
Происшествия
Роспотребнадзор подхватил гепатит С
Есть претензии и к оценке количества пострадавших: АОДКБ предлагает исключить из списка троих детей, у которых ВГС диагностирован «сразу же при первом поступлении в гематологическое отделение», одного ребенка, случай которого «не может быть связан с госпитализацией», а также восьмерых пациентов, у которых ВГС был выявлен через несколько лет после госпитализации.
Коммерсантъ вчера в 17:35
Авто
Как изменились правила для автомобилистов с 1 декабря
Фото Сергея Паршукова из архива БНК Как сообщает портал SpeedMe.ru, с 1 декабря обязательным при эксплуатации автомобилей стало использование зимней резины.
ИА БНК 02:37
Футбол
Сборная России сыграет на Евро-2020 с Бельгией, Данией и Финляндией
Первый матч Россия проведет с Бельгией, затем встретится с Финляндией, а завершит групповой этап выездной встречей с Данией.
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Трое подростков утонули в Брянской области
Тела троих детей подняли вечером 1 декабря из реки Ипуть в городе Сураж Брянской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
REGNUM 01:15
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости вчера в 12:14
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Месси принес победу «Барселоне» над «Атлетико»
Гол Лионеля Месси принес победу "Барселоне" в матче 15-го тура чемпионата Испании над мадридским "Атлетико" - 1:0.
Российская газета вчера в 23:13
Финансы
Лучше рынка будут «Газпром» и дивидендные бумаги
Российский рынок акций сумел закрыть пятницу в плюсе во многом благодаря прибавившим 1,4% акциям «Газпрома».
ПРАЙМ 01:16
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Автомобиль появился крайне тихо, ведь не было проведено широкой пиар-компании и даже не появилось сайта, на котором расписана подробная информация об электрокаре.
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Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей.
Известия вчера в 23:32
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Мама из Братска записала видео с ищущим диагноз в Сети врачом скорой
News.ru вчера в 10:58