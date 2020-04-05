Режим самоизоляции в Бурятии продлили до 30 апреля. Ранее сообщалось, что режим действует до 5 апреля включительно. В правительстве региона сообщили, что сейчас составляется список предприятий, которые будут функционировать в период вынужденных выходных.

В Бурятии режим самоизоляции продлили до 30 апреля

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