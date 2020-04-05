Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Бурятии режим самоизоляции продлили до 30 апреля

Режим самоизоляции в Бурятии продлили до 30 апреля. Ранее сообщалось, что режим действует до 5 апреля включительно. В правительстве региона сообщили, что сейчас составляется список предприятий, которые будут функционировать в период вынужденных выходных.
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В Бурятии утвержден дополнительный список организаций, которые будут работать в период ограничительных мероприятий

Московский Комсомолец Улан-Удэ08:27

Бурятия продлила режим самоизоляции до 30 апреля

ТАСС05:05

В Бурятии расширили список организаций, которым разрешили работать

Ариг Ус07:20

Глава Бурятии продлил режим самоизоляции на территории республики до 30 апреля

Тивиком04:16

В Бурятии продлили режим самоизоляции, но не для всех

Номер один04:14

В Бурятии продлили режим самоизоляции

Первое альтернативное телевидение04:13

В Бурятии продлят режим всеобщей самоизоляции

Байкал-Daily02:59
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 12:14, Ашберн
Общество

Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.
Znak.com 09:07
Общество

В Таиланде россиянин умер от коронавируса

Россиянин умер от коронавируса в Паттайе, сообщили РИА Новости в посольстве в Таиланде.
РИА Новости 12:00
Общество

Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки

«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.
ФАН 03 апреля в 11:49
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Коммерсантъ 08:52
Общество

Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:28
Общество

Собянин обязал работающих москвичей соблюдать дистанцию из-за COVID-19

Москвичи, которые продолжают работать, обязаны соблюдать на предприятии дистанцию в 1,5 м из-за распространения коронавируса, данное требование перестает быть просто рекомендацией.
Известия вчера в 13:32
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
РИА Новости 06:32
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП).
ТАСС 03 апреля в 13:11
Политика

Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Общество

У пермской журналистки после смерти был подтвержден коронавирус

РБК Пермский край 02 апреля в 02:23
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru 03 апреля в 08:04
Общество

Названы профессии, на которые после пандемии коронавируса упадет спрос

Аналитики рассказали, какие специалисты могут лишиться работы в ближайшие месяцы.
Каскад 11:14
Общество

Минздрав рекомендовал продавцам и полицейским носить маски и перчатки

В сообщении ведомства подчеркивается, что это касается работников, которым в соответствии со служебными обязанностями необходимо общаться с большим количеством людей: продавцов магазинов, кассиров на общественном транспорте, работников аптек, сотрудников МВД, МФЦ и иных государственных организаций.
Интерфакс 08:36
Футбол

Игрок «Ман Сити» Уокер извинился за секс-вечеринку во время карантина

РИА Новости 07:29
Общество

В Подмосковье разрешили ездить в магазин на машине

Красногорск, 5 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Власти Московской области разрешили гражданам в период карантина ездить в ближайший магазин на личном транспорте.
REGNUM 04:44
Общество

ВОЗ напомнила о самом явном симптоме COVID-19

Вести.Ru 12:03
Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
ТАСС 07:23
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Общество

Власти Калининграда оценили последствия отмены поездов

Отмена всех поездов в Калининград из-за коронавируса не повлечёт экономические потери.
News.ru 10:42
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Общество

Собянин выступил против выплат москвичам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы в нерабочие дни москвичам оказывали финансовую помощь за счет бюджета.
Lenta.ru 03 апреля в 13:27
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Транспорт

Белоруссия отменила последние поезда в Россию

«Временно отменяется курсирование поездов № 2/1 Минск - Москва, а также № 52/51 Брест/Минск - Санкт-Петербург», - сообщили в ведомстве.
Ридус 05:58
Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
Армия и оружие

В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов

Минобороны России продолжает поиск обломков истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Черном море 25 марта.
Евразия Daily 03 апреля в 10:26
Футбол

Смолов улетел в Россию во время карантина и будет наказан «Сельтой»

RT на русском 11:21
Происшествия

Жителю Югры грозит штраф до 100 тыс. рублей за фейк о коронавирусе

Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, сумма штрафа увеличивается до 1,5 млн рублей, срок лишения свободы остается тем же.
Известия 10:34
Политика

В Foreign Affairs оценили уровень инвестиций России в Крым

С 2014 года Крым принял множество вложений со стороны российских властей, сообщает 5 апреля американский журнал Foreign Affairs.
ИА Красная Весна 09:55
Авто

Появились первые фото нового Lada Largus FL

В Сети появились первые "живые" снимки интерьера Lada Largus FL (FaceLift).
Тарантас Ньюс вчера в 09:48
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