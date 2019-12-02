Происшествия

REGNUMREGNUMВ Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь в сугробе

«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.
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Забытой в сугробе девочке из Бурятии не будут ампутировать ноги

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В Бурятии трехлетнего ребенка забыли на улице в 15-градусный мороз

ТАССвчера в 21:38

В Бурятии нашли забытую на морозе нетрезвым родственником девочку

РБК00:39

В Бурятии трехлетнего ребенка забыли на 15-градусном морозе

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Аргументы и Фактывчера в 22:59

Трехлетнюю девочку без обуви забыли на ночь в сугробе около Улан-Удэ

Тайга.инфовчера в 22:08

В Бурятии девочке, забытой в сугробе, не грозит ампутация

РИА Новости02:42
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Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
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Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

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Прах бывшего футболиста петербургского «Зенита» и шотландского «Рейнджерс» Фернандо Риксена до сих пор не захоронен.
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что никому не доверяет в мировой политике, в том числе главе российского государства Владимиру Путину.
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Происшествия

Сообщения об угрозе взрыва поступили в два суда Москвы

На прошлой неделе в течение двух дней поступали анонимные сообщения в суды столицы с угрозой взрыва, все они оказались ложными.
ТАСС 04:08
Политика

Зеленский прокомментировал переговоры с Россией по транзиту газа

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход переговоров с Россией по транзиту газа.
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Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
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Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
iReactor вчера в 20:55
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Дончич повторил достижение Леброна в матче с «Лейкерс»

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Уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС Кузбасса передали в суд

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня».
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Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

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Экономика

ЦБ не считает нужным вводить отрицательные ставки по депозитам в евро

Председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина убеждена, что в России нет необходимости вводить отрицательные ставки по депозитам в евро.
Коммерсантъ 03:40
Политика

Администрация Эрдогана подтвердила намерение купить второй полк С-400

Член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи подтвердил намерение Анкары приобрести у России второй полк систем С-400.
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Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о своем генетическом заболевании

Анна Семенович в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказала о своем генетическом заболевании.
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Общество

Замгубернатора Кузбасса Елена Малышева ушла в отставку

В 2018 году Елена Малышева приехала в Кузбасс и заняла пост замгубернатора по вопросам здравоохранения и социального развития.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 23:37
Армия и оружие

Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах

Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Вести.Ru вчера в 13:46
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb вчера в 04:36
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Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
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Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
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Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
Футбол

Вице-президент клуба фанатов «Мальме» назвал Ибрагимовича предателем

Вице-президент клуба болельщиков «Мальме» Каве Хоссейнпур рассказал, с чем связан конфликт болельщиков клуба со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем.
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Эксперт рассказал о сокращении украинского экспорта оружия

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В Сети появился первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

Тизер фильма "Не время умирать" был выложен на YouTube. В ролике сообщается, что трейлер выйдет четвертого декабря.
РИА Новости 03:48
Происшествия

ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
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Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
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ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 03:30
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Трамп отказался участвовать в слушаниях по импичменту

Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о том, что на время секретной поездки в Афганистан Трамп лишился самого дорогого, а именно своего личного телефона и доступа в Twitter.
Свободная Пресса вчера в 23:08
Футбол

«Зенит» победил «Спартак», играя с 49-й минуты в меньшинстве

Sport24.ru вчера в 12:55
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