Происшествия
REGNUMВ Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь в сугробе
«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.
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Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Политика
Горбачёв призвал Россию и США не допустить новой войны
Михаил Горбачёв призвал Россию и США не допустить новой войны, которая сможет разрушить всю цивилизацию, сообщает издательство «Лента.RU».
Спорт
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Политика
Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке
Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях.
Политика
Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым
В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на следователей
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.
Происшествия
В Екатеринбурге СК устанавливает причастных к убийству ребенка
Следствие устанавливает других людей, причастных к убийству ребенка в Екатеринбурге, сообщила в понедельник гособвинитель в ходе заседания суда по мере пресечения отцу убитого ребенка Ивану Казанцеву.
Общество
Ученые Чукотки выяснят, кто написал «Т-34» на белом медведе
Чукотские ученые выясняют, кто и где снял видео с белым медведем, на правом боку которого черной краской написано "Т-34".
Спорт
Российские гандболистки победили Аргентину на чемпионате мира
В следующем матче россиянки сыграют против сборной ДР Конго. Также соперниками России по группе являются команды Швеции и Японии.
Культура
Светлаков рассказал шутку, которую вырезали из эфира КВН
Политика
Госдеп США призвал Евросоюз «противостоять угрозам» России и Китая
Госдепартамент США поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности, а также призвал их противостоять "совместным вызовам безопасности" и "угрозам" со стороны России, Китая и Ирана.
Происшествия
Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона
По словам источника, на борту танкера и сухогруза находятся по 12 человек, по предварительным данным, пострадавших нет.
Футбол
Полиция задержала организатора оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы
Полицейские задержали организатора оскорбительных кричалок в адрес питерского «Зенита» и форварда клуба Артема Дзюбы.
Общество
Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца
Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей.
Политика
Украина готова к переговорам по газу, заявили в Минэнерго Украины
Следующая трехсторонняя встреча по газу РФ, Еврокомиссии и Украины может пройти 5 декабря, заявил в понедельник на брифинге глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.
Общество
ФБК: Телеведущая Аскер-заде получила от ВТБ недвижимость на 340 млн рублей
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Музыка
Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»
Технологии
Опубликовано первое фото работающей PlayStation 5
Напомним, релиз игровой системы PlayStation 5 намечен на конец 2020 года, цена официально не названа, но, по информации одного из "сливов", ожидается, что она составит 499 долларов.
Политика
Глава ДНР предложил сделать единственным государственным русский язык
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил закрепить в конституции статус единственного государственного языка за русским, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Народного совета ДНР.
Экономика
Зарубежные компании не смогли заплатить «налог на Google»
Проблема оказалась в том, что иностранные компании уплачивают налог со своих счетов в зарубежных банках, а в стандартных формах поручений по международной банковской системе SWIFT не предусмотрено такое количество цифр, как в корреспондентских счетах в России и кодах бюджетной классификации (по 20 цифр в каждом).
Происшествия
Подозреваемые в расстреле 3-летнего сына депутата задержаны в Киеве
Полиция в Киеве задержала подозреваемых в стрельбе по машине депутата, в результате которой погиб его 3-летний сын.
Общество
Синоптик предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, передает РИА "Новости".
Политика
Греция возмутилась речью Эрдогана на открытии газопровода TANAP
Делегация Греции демонстративно покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), протестуя против провокационных заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время церемонии.
Гаджеты
Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон
СМИ сообщили, что Sony работает над компактным смартфоном в линейке Xperia.
Происшествия
ГИБДД прогнозирует рост смертности на российских дорогах
Наука
Ночные кошмары оказались полезны
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Общество
Обругавший участников процесса краснодарский судья подал в отставку
Судья Советского районного суда Валерий Мурсалов, упоминаемый в СМИ в связи со скандалом, подал в отставку.
Финансы
Курс доллара сегодня: декабрь начался с падения рубля
Курс доллара 2 декабря вырос на открытии торгов Московской биржи по сравнению с показателями закрытия.