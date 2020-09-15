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Ulpressa
Ulpressa

Прожиточный минимум ульяновского пенсионера увеличат на 203 рубля

В 2021 году величина прожиточного минимума пенсионера в Ульяновской области составит 8777 рублей (на 203 рубля больше, чем в 2020 году). Прогнозный уровень пенсии в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов в среднем по стране составит 9512 рублей.В источнике
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ТАСС

Ульяновские депутаты одобрили увеличение прожиточного минимума пенсионеров

ТАССвчера в 13:07
Взгляд-инфо

Коронакризис. Депутаты жалуются на несоблюдение дистанции возле мусорных баков

Взгляд-инфо14 сентября в 08:43
REGNUM

В Чувашии пересчитали прожиточный минимум пенсионера

REGNUMвчера в 04:23
Тульские новости

Алексей Дюмин подписал закон об утверждении прожиточного минимума для пенсионеров

Тульские новости14 сентября в 12:50
Версия-Саратов

«Бабушки и дедушки копаются в мусорных баках»: в думе обсудили размер прожиточного минимума пенсионеров

Версия-Саратов14 сентября в 08:48
ИА Красная Весна

Тульским пенсионерам определили прожиточный минимум

ИА Красная Веснавчера в 04:04
ИА ЯСИА

В Якутии прожиточный минимум пенсионера будет равен 14 652 рублям

ИА ЯСИА14 сентября в 02:41

Новое правительство Японии намерено развивать отношения с Россией

"Правительство Японии, исходя из национальных интересов, намерено развивать японо-российские отношения в широких сферах политики, в том числе в вопросе заключения мирного договора, а также экономики и культуры", - говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.
Новое правительство Японии намерено развивать отношения с Россией
Газета.Ru01:13
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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67-летняя Ирина Понаровская похвасталась осиной талией

67-летняя Ирина Понаровская похвасталась осиной талией Ранее Понаровская призналась, что ее прекрасная фигура — результат жестких диет, так как в детстве она была толстой девочкой и весила 78 килограмм в 13 лет.
Вокруг ТВвчера в 11:18

В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Дефицит Пенсионного фонда станет рекордным за пять лет

С учётом планируемого сокращения суммы средств, передаваемых из федерального бюджета Пенсионному фонду России, бюджет ПФР в 2021 году достигнет 295 миллиардов рублей – максимума за последние пять лет.
Национальная служба новостейвчера в 02:07
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