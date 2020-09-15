В 2021 году величина прожиточного минимума пенсионера в Ульяновской области составит 8777 рублей (на 203 рубля больше, чем в 2020 году). Прогнозный уровень пенсии в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов в среднем по стране составит 9512 рублей.