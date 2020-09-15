Прожиточный минимум ульяновского пенсионера увеличат на 203 рубля
Смотрите также
РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
Названо содержимое папки Ефремова на оглашении приговора
Тарзан официально признался в измене
В Госдуму внесли законопроект о введении почасового МРОТ
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
Apple впервые с 2012 года не представила в сентябре новые iPhone
Истребители ВВС РФ перехватили бомбардировщики США над Черным морем
Екатерина Варнава и Александр Молочников впервые вместе вышли в свет
В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»
Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске
Дефицит Пенсионного фонда станет рекордным за пять лет
В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья
РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
Названы ограничения для участников испытания вакцины «Спутник V»
Ёсихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
Apple представила новые модели умных часов
В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья
Судно для достройки «Северного потока — 2» направилось в Германию
Названы пять важных изменений в ПДД
Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений
МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
В 2021 году величина прожиточного минимума пенсионера в Ульяновской области составит 8777 рублей (на 203 рубля больше, чем в 2020 году). Прогнозный уровень пенсии в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов в среднем по стране составит 9512 рублей.В источнике
Подробнее о событии
Коронакризис. Депутаты жалуются на несоблюдение дистанции возле мусорных баков
Взгляд-инфо14 сентября в 08:43
Алексей Дюмин подписал закон об утверждении прожиточного минимума для пенсионеров
Тульские новости14 сентября в 12:50
«Бабушки и дедушки копаются в мусорных баках»: в думе обсудили размер прожиточного минимума пенсионеров
Версия-Саратов14 сентября в 08:48