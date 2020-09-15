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Восток-Телеинформ
Восток-Телеинформ

В Бурятии утвердили прожиточный минимум пенсионера на 2021 год

В Бурятии утвердили прожиточный минимум пенсионера на 2021 год. Документ был принят на сессии сразу в двух чтениях, с докладом выступила министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова, пишет Восток-Телеинформ.В источнике
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ТАСС

Ульяновские депутаты одобрили увеличение прожиточного минимума пенсионеров

ТАССвчера в 13:07
ИА Красная Весна

Тульским пенсионерам определили прожиточный минимум

ИА Красная Веснавчера в 04:04
Взгляд-инфо

Коронакризис. Депутаты жалуются на несоблюдение дистанции возле мусорных баков

Взгляд-инфо14 сентября в 08:43
Тульские новости

Алексей Дюмин подписал закон об утверждении прожиточного минимума для пенсионеров

Тульские новости14 сентября в 12:50
Версия-Саратов

«Бабушки и дедушки копаются в мусорных баках»: в думе обсудили размер прожиточного минимума пенсионеров

Версия-Саратов14 сентября в 08:48
REGNUM

В Чувашии пересчитали прожиточный минимум пенсионера

REGNUMвчера в 04:23
ИА ЯСИА

В Якутии прожиточный минимум пенсионера будет равен 14 652 рублям

ИА ЯСИА14 сентября в 02:41

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
РИА Новости19:22
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В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Москва, 16 сентября 2020, 07:32 — REGNUM Разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут 16 сентября «Известия».
REGNUM00:32
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ruвчера в 06:41
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Названы ограничения для участников испытания вакцины «Спутник V»

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на протокол клинического исследования вакцины «Гам-КОВИД-Вак» — 2020, всем участникам необходимо отказаться от употребления алкоголя, девушкам не рекомендуется беременеть, а мужчинам советуют избегать зачатия ребёнка.
RT на русском00:37
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В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
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