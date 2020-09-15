В Бурятии утвердили прожиточный минимум пенсионера на 2021 год
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В Бурятии утвердили прожиточный минимум пенсионера на 2021 год. Документ был принят на сессии сразу в двух чтениях, с докладом выступила министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова, пишет Восток-Телеинформ.В источнике
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