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Восток-Телеинформ
Восток-Телеинформ

В Бурятии утвердили прожиточный минимум пенсионера на 2021 год

В Бурятии утвердили прожиточный минимум пенсионера на 2021 год. Документ был принят на сессии сразу в двух чтениях, с докладом выступила министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова, пишет Восток-Телеинформ.В источнике
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ТАСС

Ульяновские депутаты одобрили увеличение прожиточного минимума пенсионеров

ТАССвчера в 13:07
ИА Красная Весна

Тульским пенсионерам определили прожиточный минимум

ИА Красная Веснавчера в 04:04
Тульские новости

Алексей Дюмин подписал закон об утверждении прожиточного минимума для пенсионеров

Тульские новости14 сентября в 12:50
REGNUM

В Чувашии пересчитали прожиточный минимум пенсионера

REGNUMвчера в 04:23
Версия-Саратов

«Бабушки и дедушки копаются в мусорных баках»: в думе обсудили размер прожиточного минимума пенсионеров

Версия-Саратов14 сентября в 08:48
Взгляд-инфо

Коронакризис. Депутаты жалуются на несоблюдение дистанции возле мусорных баков

Взгляд-инфо14 сентября в 08:43
ИА ЯСИА

В Якутии прожиточный минимум пенсионера будет равен 14 652 рублям

ИА ЯСИА14 сентября в 02:41

Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Ведомостивчера в 13:45
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Врач предупредил о более опасных эпидемиях, чем пандемия коронавируса

Александр Мясников Телеведущий отметил, что пять лет назад он предупреждал, что основная угроза для жизни людей, которая исходит от инфекций, более значительна, чем от сердечно-сосудистых заболеваний.
REGNUM22:26
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В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального

После вступления на свою должность, Боррель дал старт общему режиму санкций против гуманитарного права и нарушения прав человека, которые обсуждались накануне на пленарном заседании Европарламента.
МонаВиставчера в 15:11
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«Авангард» нанес второе поражение СКА в текущем сезоне КХЛ

Балашиха, Московская область, 15 сентября 2020, 21:54 — REGNUM Омский «Авангард» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, обыграв в очередном матче Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА.
REGNUMвчера в 14:54

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Газета.Ruвчера в 04:57
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США снизили поставки СПГ в Европу на 3,9%

Москва, 14 сен - ИА Neftegaz.RU.Впервые в 2020 г. поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стали отставать от темпов 2019 г. По оценке Ъ на основе данных европейских операторов СПГ-терминалов, с начала 2020 г. по 12 сентября в ЕС поступило 64,2 млрд м3 после регазификации, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
Neftegaz.ru14 сентября в 09:34
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В США выплатят $12 млн семье застреленной в Луисвилле чернокожей — CNN

Луисвилл, США, 16 сентября 2020, 01:36 — REGNUM Сумма в $12 млн будет выплачена в качестве компенсации семье чернокожей Брионны Тейлор, застреленной полицейскими в своей квартире в городе Луисвилл в американском штате Кентутки, передает телеканал CNN.
REGNUM18:36
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Специальный штаб СКР займется борьбой с фальсификацией истории

В Следственном комитете России (СКР) создан штаб для архивных и поисковых работ в рамках борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма, заявил в интервью «РИА Новости» глава ведомства Александр Бастрыкин.
Коммерсантъ20:59
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