В Бурятии утвердили прожиточный минимум пенсионера на 2021 год
Смотрите также
Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию
В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%
В Чечне сообщили о готовящихся на Западе провокациях с маской Кадырова
Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет США
Подсчитан причиненный Минску ущерб из-за протестов
Маск анонсировал тестовый полет прототипа Starship на высоту 18,3 км
При пожаре в жилом доме в Татарстане погибли два человека
Петросян впервые показал второго ребенка
МИД Украины призвал РФ подтвердить готовность к «нормандскому» саммиту
Лавров призвал ФРГ отказаться от политизации ситуации с Навальным
Apple анонсировала новые планшеты линеек iPad и iPad Air
Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей
В Подмосковье мать оставила новорожденного ребенка на лавочке
Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра
Раскрыты пять важных изменений в ПДД
В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%
Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
Apple назвала цены на новые умные часы и iPad в России
Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет США
Петросян впервые показал второго ребенка
«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год
В Бурятии утвердили прожиточный минимум пенсионера на 2021 год. Документ был принят на сессии сразу в двух чтениях, с докладом выступила министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова, пишет Восток-Телеинформ.В источнике
Подробнее о событии
Коронакризис. Депутаты жалуются на несоблюдение дистанции возле мусорных баков
Взгляд-инфо14 сентября в 08:43
Алексей Дюмин подписал закон об утверждении прожиточного минимума для пенсионеров
Тульские новости14 сентября в 12:50
«Бабушки и дедушки копаются в мусорных баках»: в думе обсудили размер прожиточного минимума пенсионеров
Версия-Саратов14 сентября в 08:48