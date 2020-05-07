Экономика

REGNUMREGNUMВ Бурятии ввели специальный налоговый режим для самозанятых

Улан-Удэ, 7 мая 2020, 06:31 — REGNUM В Бурятии введён специальный налоговый режим для самозанятых. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, 6 мая региональный парламент поддержал законопроект.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

В Бурятии уменьшили на 90% налог для работающих по патенту

Байкал-Daily07:19

Какие преимущества открывает самозанятость жителям Бурятии

Ариг Ус07:18

В Бурятии с 1 июля вводится налоговый режим для самозанятых

Номер одинвчера в 11:31

В Бурятии ввели специальный налоговый режим для самозанятых

REGNUMвчера в 23:31

Зампред по экономике Алексей Мишенин прокомментировал недовольство Геннадия Доржиева

Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 21:30

В Бурятии вводят антикризисные меры для бизнеса

Первое альтернативное телевидение06:52

Алексей Мишенин рассказал о создании антикризисных решений для бизнеса

Информ Полис onlineвчера в 09:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 07:56, Ашберн
Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
3,1K
Шоу-бизнес

Мадонна рассказала о заражении коронавирусом

iReactor 07:37
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
6
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда готов провести следующий бой в UFC

Metaratings вчера в 17:19
Общество

Власти Москвы назвали размер штрафа за нахождение на улице без маски

Ранее Собянин объявил о введении в Москве режима обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте.
Ведомости 06:52
795
Происшествия

МВД проверяет сообщение о драке в ТЦ в Москве

Столичная полиция организовала проверку после появления в интернете видео конфликта между двумя охранниками и покупателем в магазине «Ашан» в ТЦ «Гагаринский» в Москве.
RT на русском 07:02
1
Здоровье

Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса

В Москве после заражения коронавирусом умерла главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 07:29
174
Общество

Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
1,1K
Общество

Из-за коронавируса ОГЭ для девятиклассников могут отменить

В этом году из-за вспышки коронавирусной инфекции могут отменить проведение основного государственного экзамена для учеников девятых классов, аттестовать девятиклассников будут по текущим оценкам.
МИГ-ТВ вчера в 06:37
1,1K
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК вчера в 08:34
7,6K
Политика

Журналист «Первого канала» сообщил о высылке из Белоруссии

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» в составе двух человек 6 мая.
РБК 04:45
4,3K
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
641
Политика

Путин изучит рекомендации по смягчению режима самоизоляции

Президент России Владимир Путин сегодня, 6 мая, проведет совещание и изучит рекомендации по снятию ранее введенных ограничений, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Компания вчера в 04:43
1,1K
Происшествия

Во Владикавказе задержаны 40 протестующих-рецидивистов

Около 40 рецидивистов, участвовавших в несанкционированной акции протеста против режима самоизоляции во Владикавказе, задержаны полицией.
Известия 07:41
Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
8,3K
Финансы

Банк России увеличил курс евро до 80 рублей

Банк России увеличил официальные курсы доллара и евро на четверг, 7 мая, следует из материалов на сайте регулятора.
Российская газета вчера в 06:49
Происшествия

При обрушении строительных лесов в Петербурге погиб один человек

В результате обрушения строительных лесов на Расстанной улице в Санкт-Петербурге погиб 33-летний мужчина.
RT на русском 04:59
3
Энергетика

Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель

Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК 07:12
40
Экономика

ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка

Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
12
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
1,5K
Происшествия

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» задержан в Москве за шантаж

В столице оперативниками управления собственной безопасности (УСБ) московского главка МВД России задержан бывший сотрудник полиции, ныне занимающийся администрированием пабликов в соцсетях по защите прав полицейских (проект назван "Омбудсмен полиции").
Российская газета 04:22
288
Общество

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

Страна Советов on-line 04 мая в 06:06
245
Общество

Ограничительный режим в Петербурге могут продлить до 1 июня

По предварительным расчетам властей начало снятия ограничительных мер может наступить уже 1 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 03:45
387
Наука

Правая и левая антенны обеспечили муравьям память разной длительности

У рыжих лесных муравьев (Formica rufa) обнаружили латерализацию памяти, сообщается в Proceedings of the Royal Society B. Связь между предметом синего цвета (условным стимулом) и сладкой пищей (подкреплением) они могут вспомнить через 24 часа после обучения, если подкрепление предъявляли левой антенне, и через 10 минут — час, если подкрепление предъявляли правой антенне.
N+1 вчера в 11:51
12
Общество

Режим самоизоляции в Москве сохранится после 12 мая

Режим самоизоляции после снятия части ограничений с 12 мая не ослабнет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Интерфакс вчера в 09:38
16
Общество

Верховный суд Карелии оставил под арестом историка Юрия Дмитриева

Дмитриев останется под стражей в СИЗО № 1 Петрозаводска до 25 июня.
ИА Республика 06:13
9
Здоровье

Рошаль: власти знали, что российские больницы были не готовы к ЧС

Правительство России было в курсе, что больницы в регионах страны не справятся с массовым поступлением больных в случае чрезвычайной ситуации.
MedikForum.ru 05 мая в 17:54
529
Происшествия

В Воронеже балкон жилого дома обрушился вместе с жительницей

Воронеж, 7 мая 2020, 13:30 — REGNUM Женщина пострадала при обрушении балкона жилого дома на улице 9 Января в Воронеже 7 мая, об этом сообщил пресс-центр ЖКХ.
REGNUM 06:30
16
Политика

Путин призвал поддержать работников транспортной сферы

"Важно поддержать людей, занятых в сфере перевозок, обеспечить общую устойчивость транспортного комплекса России", - сказал Путин на совещании по ситуации в транспортной сфере.
РИА Новости 07:51
Культура

Жители разных стран исполнят песню «День Победы» на своих языках 9 мая

МедиаКорСеть 06:56
57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное