Экономика
REGNUMВ Бурятии ввели специальный налоговый режим для самозанятых
Улан-Удэ, 7 мая 2020, 06:31 — REGNUM В Бурятии введён специальный налоговый режим для самозанятых. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, 6 мая региональный парламент поддержал законопроект.
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Власти Москвы назвали размер штрафа за нахождение на улице без маски
Ранее Собянин объявил о введении в Москве режима обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте.
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Столичная полиция организовала проверку после появления в интернете видео конфликта между двумя охранниками и покупателем в магазине «Ашан» в ТЦ «Гагаринский» в Москве.
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В Москве после заражения коронавирусом умерла главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
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Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
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Из-за коронавируса ОГЭ для девятиклассников могут отменить
В этом году из-за вспышки коронавирусной инфекции могут отменить проведение основного государственного экзамена для учеников девятых классов, аттестовать девятиклассников будут по текущим оценкам.
МИГ-ТВ вчера в 06:37
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В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК вчера в 08:34
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Журналист «Первого канала» сообщил о высылке из Белоруссии
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» в составе двух человек 6 мая.
РБК 04:45
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Политика
Путин изучит рекомендации по смягчению режима самоизоляции
Президент России Владимир Путин сегодня, 6 мая, проведет совещание и изучит рекомендации по снятию ранее введенных ограничений, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Компания вчера в 04:43
Происшествия
Во Владикавказе задержаны 40 протестующих-рецидивистов
Около 40 рецидивистов, участвовавших в несанкционированной акции протеста против режима самоизоляции во Владикавказе, задержаны полицией.
Известия 07:41
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
Финансы
Банк России увеличил курс евро до 80 рублей
Банк России увеличил официальные курсы доллара и евро на четверг, 7 мая, следует из материалов на сайте регулятора.
Российская газета вчера в 06:49
Происшествия
При обрушении строительных лесов в Петербурге погиб один человек
В результате обрушения строительных лесов на Расстанной улице в Санкт-Петербурге погиб 33-летний мужчина.
RT на русском 04:59
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель
Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК 07:12
Экономика
ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка
Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Происшествия
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» задержан в Москве за шантаж
В столице оперативниками управления собственной безопасности (УСБ) московского главка МВД России задержан бывший сотрудник полиции, ныне занимающийся администрированием пабликов в соцсетях по защите прав полицейских (проект назван "Омбудсмен полиции").
Российская газета 04:22
Общество
Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe
Страна Советов on-line 04 мая в 06:06
Общество
Ограничительный режим в Петербурге могут продлить до 1 июня
По предварительным расчетам властей начало снятия ограничительных мер может наступить уже 1 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 03:45
Наука
Правая и левая антенны обеспечили муравьям память разной длительности
У рыжих лесных муравьев (Formica rufa) обнаружили латерализацию памяти, сообщается в Proceedings of the Royal Society B. Связь между предметом синего цвета (условным стимулом) и сладкой пищей (подкреплением) они могут вспомнить через 24 часа после обучения, если подкрепление предъявляли левой антенне, и через 10 минут — час, если подкрепление предъявляли правой антенне.
N+1 вчера в 11:51
Общество
Режим самоизоляции в Москве сохранится после 12 мая
Режим самоизоляции после снятия части ограничений с 12 мая не ослабнет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Интерфакс вчера в 09:38
Общество
Верховный суд Карелии оставил под арестом историка Юрия Дмитриева
Дмитриев останется под стражей в СИЗО № 1 Петрозаводска до 25 июня.
ИА Республика 06:13
Здоровье
Рошаль: власти знали, что российские больницы были не готовы к ЧС
Правительство России было в курсе, что больницы в регионах страны не справятся с массовым поступлением больных в случае чрезвычайной ситуации.
MedikForum.ru 05 мая в 17:54
Происшествия
В Воронеже балкон жилого дома обрушился вместе с жительницей
Воронеж, 7 мая 2020, 13:30 — REGNUM Женщина пострадала при обрушении балкона жилого дома на улице 9 Января в Воронеже 7 мая, об этом сообщил пресс-центр ЖКХ.
REGNUM 06:30
Политика
Путин призвал поддержать работников транспортной сферы
"Важно поддержать людей, занятых в сфере перевозок, обеспечить общую устойчивость транспортного комплекса России", - сказал Путин на совещании по ситуации в транспортной сфере.
РИА Новости 07:51