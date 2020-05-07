Экономика
REGNUMВ Бурятии ввели специальный налоговый режим для самозанятых
Улан-Удэ, 7 мая 2020, 06:31 — REGNUM В Бурятии введён специальный налоговый режим для самозанятых. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, 6 мая региональный парламент поддержал законопроект.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Алексей Мишенин рассказал о создании антикризисных решений для бизнеса
Информ Полис onlineвчера в 09:31
Зампред по экономике Алексей Мишенин прокомментировал недовольство Геннадия Доржиева
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 21:30
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 00:22, Ашберн
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Российская газета вчера в 09:09
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Происшествия
Алтайского водителя нашли мертвым в багажнике своей машины
РЕН ТВ вчера в 23:30
Политика
Чехия усилит защиту дипломатов в Москве после сноса памятника Коневу
Чехия отправит агентов службы безопасности на защиту дипломатов, работающих в Москве.
Lenta.ru вчера в 18:51
Здоровье
В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков
Тестирование на коронавирус в Иркутской городской больнице №1 выявило заражение COVID-19 24 пациентов и 12 медиков, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости вчера в 09:31
Общество
ЕГЭ вписывается в летнее расписание
ЕГЭ должен был начаться 25 мая, но его перенесли на 8 июня.
Коммерсантъ FM вчера в 04:16
Шоу-бизнес
Инсайдеры: королева запретила Кейт Миддлтон иметь еще детей, чтобы без перерывов работать за двоих в отсутствие Сассексов
Инсайдер пообщался с изданием National Enquirer и рассказал о том, что Кейт больше не сможет иметь детей.
Woman.ru вчера в 20:04
Культура
Сара Коннор встречает саму себя в Okko
Вечером пройдет премьера американского научно-фантастического триллера "Разлом времени", роли в котором исполнили звезда "Терминатора" Линда Хэмилтон, Линдси Фонсека (сериал "Никита:", дочь Теда Мосби из "Как я встретил вашу маму"), а также Гленн Моршауэр ("Последствия").
Газета.Ru 00:02
Общество
В Подмосковье возобновится строительство детских садов и школ
Первыми в Подмосковье возобновят работу строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:35
Экономика
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
Армия и оружие
Назарбаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества
Парламентская газета вчера в 06:54
Общество
В Челябинской области ввели масочный режим
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе.
ТАСС вчера в 03:10
Шоу-бизнес
Утяшева и Воля показали подросшую дочку
Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
RuNews24.ru вчера в 10:08
Общество
Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области
В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
Шоу-бизнес
Дима Билан отреагировал на скандал с сыном Плющенко и Рудковской
Ранее в издании Starhit появилась новость о том, что у семилетнего сына Плющенко Александра подозревают психическое расстройство, а жена спортсмена Яна Рудковская резко отреагировала на это.
Чемпионат 05 мая в 03:19
Здоровье
В Боткинскую больницу попали 190 медработников с коронавирусом
Стало известно число заболевших врачей в Петербурге. Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Neva.Today вчера в 14:16
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК вчера в 08:34
Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт вчера в 09:32
Происшествия
СМИ раскрыло детали смерти миллиардера Босова
Как рассказал газете источник, Босов перестал выходить на связь в мессенджерах ночью 6 мая, что побудило жену предпринимателя поехать в их загородную резиденцию.
РИА Новости вчера в 22:24
Общество
Как лето повлияет на эпидемию коронавируса, рассказал вирусолог
К наступлению летнего периода количество зараженных коронавирусом снизится, заявил в интервью Пятому каналу вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
Live24 вчера в 14:33
Общество
Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами
Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами.
Эхо Москвы вчера в 15:02
Общество
Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России
В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
Общество
Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции
В Мурманской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции для граждан.
РБК вчера в 10:30
Общество
Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака
Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете. Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена.
Atas.info вчера в 06:42
Общество
Где в Кузбассе выявили заболевших с коронавирусом за сутки
ВашГород.ру рассказывал, что в Кемеровской области за всё время выявили 204 человека с подтверждённым коронавирусом.
ВашГород.ру 00:15
Шоу-бизнес
Джиган отреагировал на решение Самойловой о разводе
Российский рэпер Джиган отреагировал на решение супруги, модели Оксаны Самойловой, развестись с ним.
ФАН 05 мая в 09:55
Общество
В Москве скончались 39 пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки в столице умерли еще 39 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИАМО вчера в 14:30
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru вчера в 12:15
Армия и оружие
В России завершили первый этап сертификации нового пистолета «Аспид»
Государственная испытательная станция (ГИС) Российской Федерации завершила первый этап сертификации нового спортивного пистолета "Аспид", сообщили РИА Новости в пресс-службе разработавшего оружие Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш, входит в "Ростех").
РИА Новости вчера в 22:43
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь показала сюрприз мужа на десятую годовщину свадьбы
Участница «Дома 2» Дарья Пынзарь похвасталась подарком от мужа на оловянную свадьбу.
iReactor вчера в 04:56