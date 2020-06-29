Улан-Удэ, 29 июня 2020, 05:38 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев заражения достигло 2924, из которых 1632 зарегистрированы в Улан-Удэ.

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