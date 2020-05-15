Коронавирус
РИА НовостиВ Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19
В Бурятии зафиксировали первый случай повторного заболевания COVID-19, сообщила главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.
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В Бурятии излечившаяся от коронавируса снова заболела covid-19
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 23:49
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Общество
Сроки проведения ЕГЭ в России перенесли
В России перенесли сроки проведения ЕГЭ на более поздний срок. Об этом сообщает РИА «Новости».
ЮГ Times 13 мая в 11:16
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия вчера в 12:46
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
Общество
Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей
Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
Здоровье
В Челябинской области умерло 16 больных коронавирусом
Pchela.News 02:32
Общество
Начальники двух управлений Генпрокуратуры ушли в отставку
Уволились два начальника управлений Генпрокуратуры — Владимир Юдин и Юрий Карапетян, сообщает РБК со ссылкой на два источника в ведомстве.
Дождь 01:28
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом произошли во всех регионах РФ
Новые случаи заражения произошли в каждом из 85 регионов России. За сутки зафиксировано 113 смертей пациентов с коронавирусом.
REGNUM 03:43
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия вчера в 03:20
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко и поблагодарила Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о причинах перехода от тренера Этери Тутберидзе в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Аргументы и Факты вчера в 21:18
Политика
Китай опроверг просьбу ВОЗ организовать посещение лаборатории в Ухане
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не обращалась к китайским властям с просьбой организовать посещение лаборатории Уханьского института вирусологии, заявил глава Отдела международных связей госкомитета по вопросам здравоохранения и гигиены КНР Ли Минчжу.
Взгляд.ру 03:49
Кино
Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»
NewInform вчера в 05:32
Общество
В России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни.
Эхо Москвы 13 мая в 04:05
Общество
В России остановлен рост заболеваемости коронавирусом
Количество ежедневно выявляемых заражений в России практически прекратило свой рост. Однако говорить о стабилизации обстановки еще рано.
Сибдепо 00:22
Здоровье
Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы
Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику.
Новости Брянска вчера в 12:08
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
РБК вчера в 09:00
Здоровье
39 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
Новые заболевшие выявлены на территории Барнаула (20), Бурлинского района (5), Павловского района (4), Рубцовска (3), Новоалтайска (2), Табунского района (2), Косихинского района (1), Краснощековского района (1), Тюменцевского района (1). Всего в Алтайском крае у 809 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция, включая 105 детей.
Kursk.com вчера в 02:42
Здоровье
«Единая Россия» собрала 402 млн рублей на помощь в пандемию
Москва, 14 мая 2020, 17:59 — REGNUM «Единая Россия» собрала 402 млн рублей в виде членских взносов и благотворительных пожертвований.
REGNUM вчера в 10:59
Здоровье
За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 113 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 15 мая зафиксировано 113 новых случаев коронавируса.
Регион 64 02:08
Общество
Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе
Газета.Ru вчера в 21:17
Происшествия
Пассажир ударил контролера метро в Петербурге за просьбу надеть маску
В Петербурге задержан мужчина, ударивший контролера метрополитена, который попросил его надеть защитную маску, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Интерфакс 03:38
Общество
Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку
Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 260 тысяч человек
Всего в стране выявлено 262 843 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 58 226 человек.
Новая Кубань 03:53
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
Гаджеты
У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»
Astera вчера в 03:44
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
Общество
Петербуржцы в самоизоляции не хотят тратить деньги на видеоигры
Во всяком случае, тратят на них горожане меньше, чем жители других городов-миллионников.
Мойка78 03:24
Происшествия
Генерал Капустин не дослужил в Краснодаре
Коммерсантъ вчера в 11:49
Общество
Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице
Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы на текущий момент нет, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 14:37
Происшествия
Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова
Свидетели во время очной ставки с арестованным красноярским бизнесменом и политиком Анатолием Быковым подтвердили свои показания против него, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 00:34