В Бурятии зафиксировали первый случай повторного заболевания COVID-19, сообщила главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.

В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19

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