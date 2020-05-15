Коронавирус
RT на русскомВ Бурятии женщину повторно госпитализировали с коронавирусом
В Бурятии медики зафиксировали первый случай повторной госпитализации с коронавирусной инфекцией одного и того же человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главного врача республиканской инфекционной больницы Татьяну Сымбелову.
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В Бурятии зафиксировали первый случай повторного заболевания COVID-19, сообщила главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.РИА Новости02:18
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