В Бурятии зафиксировали первый случай повторного заболевания COVID-19, сообщила главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.

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В Бурятии медики зафиксировали первый случай повторной госпитализации с коронавирусной инфекцией одного и того же человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главного врача республиканской инфекционной больницы Татьяну Сымбелову.

В Бурятии женщину повторно госпитализировали с коронавирусом

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