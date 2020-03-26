Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Бурятии выявлены два случая коронавируса

В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Больные госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу. Их состояние удовлетворительное.
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В Бурятии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом

РБКвчера в 23:38

В Бурятии появились первые заражённые коронавирусом

Аргументы и Факты - Бурятиявчера в 22:12

Правительство Бурятии сдаст тест на коронавирус

Восток-Телеинформвчера в 22:37

В правительстве Бурятии сообщили о двух подтвержденных случаях коронавируса

Ариг Усвчера в 21:41

В Бурятии два человека заболели коронавирусом

Первое альтернативное телевидениевчера в 21:41

СМИ: У владельцев крупного ритейла в Бурятии выявлен коронавирус

Байкал-Dailyвчера в 22:39

В Бурятии зарегистрировано 2 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией

Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 21:45
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Авто

В России начали продавать особенный UAZ Patriot

АвтоВзгляд 24 марта в 09:12
Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
RT на русском вчера в 12:29
Общество

В Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве на следующей неделе коснутся не только ресторанов, кафе и парков, но и религиозных учреждений.
РБК вчера в 15:59
Экономика

Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Газета.Ru вчера в 11:26
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 12:24
Экономика

Ритейл и общепит предупредили о риске коллапса в отрасли

Падение трафика и выручки онлайн- и офлайн-торговли, кафе и ресторанов из-за коронавируса составляет 50–80% в зависимости от региона.
Ведомости вчера в 13:49
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ 24 марта в 23:33
Политика

Путин выступит с обращением к гражданам по ситуации с коронавирусом

В своем обращении президент страны обратится к россиянам касательно ситуации с коронавирусной инфекцией.
Голос времени вчера в 09:13
Здоровье

Россия готовится к развитию коронавируса по типу ядерной реакции

Врач отметил, что впереди - "взрывное" развитие по типу ядерной реакции.
Газета.Ru 01:25
Общество

Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами

Правительство поручило с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян, перечень поручений опубликован на сайте правительства.
Ведомости 01:25
Общество

В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:32
Музыка

«Евровидение-2020» хотят провести онлайн

Организаторы рассматривают возможность провести «Евровидение» в этом году онлайн, «чтобы поднять дух европейцев в непростые времена» и не оставить без внимания труд музыкантов.
KudaGo 24 марта в 08:49
Экономика

В России ожидают роста цен на смартфоны

Москва, 26 марта 2020, 02:48 — REGNUM Цены на смартфоны во втором квартале 2020 года в российской рознице могут вырасти на 10−20% из-за изменения курса доллара, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.
REGNUM вчера в 19:48
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия вчера в 16:00
Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Известия 00:27
Экономика

«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
ТИА вчера в 11:48
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Общество

Американский сенат одобрил пакет мер поддержки экономики на $2 трлн

Американский сенат единогласно одобрил пакет мер на $2 трлн для стимулирования экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, передает Reuters.
Ведомости 00:29
Политика

В Киеве заявили, что еще можно локализовать распространение COVID-19

Министр здравоохранения Илья Емец заявил, что Украине еще по силам локализовать распространение коронавирусной инфекции жесткими мерами, чего не удается сделать Европе.
РИА Новости вчера в 18:21
Общество

Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса

В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:28
Энергетика

США поддержали Саудовскую Аравию в нефтяной войне против РФ

Глава компании-регулятора нефтяного рынка штата Техас Texas Railroad Commission Райян Ситтон выразил надежду, что Трамп сможет договориться не только с Эр-Риядом, но и Москвой.
Новые Известия вчера в 06:53
Технологии

В Лаборатории Касперского рассказали о дезинфекции смартфонов

В быту для дезинфекции обычно используют следующие средства: этиловый спирт (C2H5OH); изопропиловый спирт (C3H7OH); перекись водорода (H2O2); гипохлорит натрия (NaClO).
ToDay News Ufa вчера в 12:42
Общество

Правительство РФ с 27 марта переводит сотрудников на удаленную работу

Москва, 26 марта 2020, 08:31 — REGNUM Сотрудники, работающие в аппарате правительства России с 27 марта 2020 года, переводятся на удаленную работу.
REGNUM 01:31
Общество

Выплаты россиянам по больничным увеличат с апреля

Как указали в ведомстве, идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже минимального размера оплаты труда позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.
Lenta.ru вчера в 21:38
Общество

Во Владивосток не пустили круизный лайнер

Управлением Роспотребнадзора по Приморью отказало круизному лайнеру Costa Neoromantica с экипажем в 478 человек зайти во Владивосток для пополнения запасов, смены экипажа и ожидания следующего рейсового задания, пишет ТАСС.
REGNUM 00:41
Общество

Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днём

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
RT на русском 01:40
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 23 марта в 08:10
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН 24 марта в 10:40
Происшествия

В Кузбассе подтвердили еще один случай коронавируса

Коронавирусная инфекция в Кузбассе подтверждена еще у одного пациента, находившегося под наблюдением медиков, на данный момент в регионе два пациента с установленным диагнозом, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:51
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
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