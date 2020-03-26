В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Больные госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу. Их состояние удовлетворительное.

В Бурятии выявлены два случая коронавируса

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