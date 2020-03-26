Коронавирус
КоммерсантъВ Бурятии выявлены два случая коронавируса
В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Больные госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу. Их состояние удовлетворительное.
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В Бурятии зарегистрировано 2 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 21:45
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Глава компании-регулятора нефтяного рынка штата Техас Texas Railroad Commission Райян Ситтон выразил надежду, что Трамп сможет договориться не только с Эр-Риядом, но и Москвой.
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В Кузбассе подтвердили еще один случай коронавируса
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Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.