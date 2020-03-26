Коронавирус

Интерфакс - РоссияИнтерфакс - РоссияДва первых случая заражения коронавирусом выявлены в Бурятии

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе с гражданами, контактировавшими с инфицированными. Всего в стационарах республики на 08:00 местного времени четверга находятся 24 человека, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран, с респираторными симптомами.
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Министр здравоохранения Бурятии: «Главное – не паниковать»

Ариг Ус03:16

В Бурятии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом

РБКвчера в 23:38

В Бурятии два человека заболели коронавирусом

Первое альтернативное телевидениевчера в 21:41

В Бурятии зарегистрировано 2 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией

Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 21:45

Официально: В Бурятии два случая коронавируса

Восток-Телеинформвчера в 21:41

В Бурятии появились первые заражённые коронавирусом

Аргументы и Факты - Бурятиявчера в 22:12

СМИ: У владельцев крупного ритейла в Бурятии выявлен коронавирус

Байкал-Dailyвчера в 22:39
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Общество

Mail.ru Group выделит средства для помощи малому и среднему бизнесу

Mail.ru Group (MRG) решил поддержать малый и средний бизнес, пострадавший из-за ситуации с коронавирусом, и выделить в помощь им свои ресурсы на сумму 1 миллиард рублей, говорится в обращении генерального директора интернет-холдинга Бориса Добродеева.
РИА Новости 02:11
Общество

Концертный директор Лещенко объяснил причины его перевода в Коммунарку

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого врачи диагностировали воспаление легких, перевели в реанимацию для проведения необходимых восстановительных процедур, сообщил "Интерфаксу" концертный директор певца Олег Дмитриев.
Интерфакс вчера в 15:24
Экономика

Путин предложил налог в 13% на доходы по вкладам свыше 1 млн рублей

«Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — сказал глава государства в ходе обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 11:00
Общество

Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус

Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус.
Lenta.ru 02:12
Происшествия

На МЦК восстановили движение поездов после инцидента с пассажиром

Движение поездов "по часовой стрелке" восстановили на Московском центральном кольце (МЦК) после инцидента с пассажиром на путях, сообщается в Twitter московского метрополитена.
РИА Новости 02:44
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей из-за распространения новой кронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 10:38
Происшествия

Российский самолет Су-27 упал в Черное море

Российский самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря в ходе плановых полетов.
РИА Новости вчера в 22:15
Здоровье

Дмитрий Азаров прокомментировал вчерашнее выступление Президента РФ

В своем сообщении Президент РФ отдельно поблагодарил медицинских работников - людей, которые сейчас стоят на страже нашего с вами здоровья.
Pro Город Самара 02:02
Культура

Коронавирус лишает украинских нациков финансирования

Панику подняли в «Слуге народа», которая в свое время топила против нациков и на выборы шла с антипорошенковской повесткой.
Новостной фронт 03:10
Интернет

В Google Play появятся сотни бесплатных фильмов

Участники сообщества мобильных разработчиков XDA Developers обнаружили, что в сервисе Google Play Movies & TV (Фильмы и телешоу в Google Play) скоро появятся раздел с бесплатными фильмами.
iXBT.com вчера в 19:40
Армия и оружие

Участники российской гуманитарной операции в Италии: «Итальянцы были ошарашены нашей оперативностью»

Всего за сутки Россия перебросила в Италию беспрецедентный гуманитарный десант, который в официальных отчетах для прессы тактично назван «оперативной группой военных врачей, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, с современным оборудованием для диагностики и дезинфекции».
Комсомольская правда вчера в 15:15
Футбол

Футболист Педро покинет «Челси» после окончания сезона

Испанский полузащитник Педро, выступающий за английский футбольный клуб "Челси", объявил о том, что покинет лондонскую команду по завершению нынешнего сезона.
ТАСС Спорт вчера в 13:36
Экономика

ВТБ решил реструктуризировать кредиты пострадавших от COVID-19 клиентов

По условиям программы все заемщики, ушедшие на больничный из-за коронавируса, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев.
РБК 02:30
Общество

В РФ за сутки выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом

Как уточнили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом, новые случаи заражения зафиксированы в 20 регионах России.
РЕН ТВ вчера в 04:49
Театры

Домогаров решил покинуть МХАТ имени Горького из-за некрасивой ситуации

Evo-rus.com 03:17
Шоу-бизнес

Умерла народная актриса Инна Макарова

Советская актриса ушла из жизни на 94-м году жизни. Не стало известной народной артистки СССР Инны Макаровой.
Neva.Today вчера в 08:10
Общество

Кабмин поручил Росавиации прекратить авиасообщение из-за коронавируса

Правительство России поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
Известия 01:11
Авто

АвтоВАЗ модернизирует производство

«АвтоВАЗ» рассказал о модернизации производства, проведенной на своих мощностях в 2019 году.
Автоновости дня вчера в 07:22
Финансы

Курс доллара превысил ₽79 на открытии торгов

Курс доллара вырос на 1,04%, до ₽79,07 по состоянию на 10:02 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
РБК 03:05
Общество

Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

"Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные образовательные программы, обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года", - говорится в документе.
ТАСС вчера в 17:35
Политика

Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций

Постпредства России, Китая, Ирана, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.
РИА Новости 00:27
Интернет

Почитай наших: электронные версии ELLE, MAXIM и «Вокруг света» стали бесплатными

Чтобы получить доступ, необходимо скачать приложения проектов ELLE, ELLE girl, ELLE DECORATION, MAXIM, Marie Claire, «Счастливые родители» (только архивные номера), PSYCHOLOGIES, «Вокруг света» в App Store и Google Play.
НГС55 03:01
Транспорт

РЖД отменили часть поездов в стране из-за коронавируса

РЖД отменили часть поездов в стране из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 03:15
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют «болотистую» погоду в нерабочую неделю

В ближайшие дни погода в центре европейской части России будет прекрасной, но в воскресенье начнет меняться, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 23:05
Политика

На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса

Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru 01:57
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС вчера в 02:55
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 17:04
Политика

La Stampa: 80% поставок из РФ для борьбы с COVID-19 - бесполезны

Итальянская газета La Stampa извещает, что 80% того, что Россия поставила в страну в качестве гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавируса, - "бессмысленно и малополезно".
ЗакC.Ру 02:43
Наука

Уханьская лаборатория действительно создала коронавирус

Ученые из уханьской вирусологической лаборатории создали ещё в 2015 году коронавирус.
Русская Планета вчера в 07:26
Происшествия

СМИ рассказало о первом подтвержденном случае коронавируса в Ухане

РИА Новости вчера в 23:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное