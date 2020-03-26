Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе с гражданами, контактировавшими с инфицированными. Всего в стационарах республики на 08:00 местного времени четверга находятся 24 человека, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран, с респираторными симптомами.

Два первых случая заражения коронавирусом выявлены в Бурятии

Общество Mail.ru Group выделит средства для помощи малому и среднему бизнесу Mail.ru Group (MRG) решил поддержать малый и средний бизнес, пострадавший из-за ситуации с коронавирусом, и выделить в помощь им свои ресурсы на сумму 1 миллиард рублей, говорится в обращении генерального директора интернет-холдинга Бориса Добродеева.

Общество Концертный директор Лещенко объяснил причины его перевода в Коммунарку Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого врачи диагностировали воспаление легких, перевели в реанимацию для проведения необходимых восстановительных процедур, сообщил "Интерфаксу" концертный директор певца Олег Дмитриев.

Экономика Путин предложил налог в 13% на доходы по вкладам свыше 1 млн рублей «Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — сказал глава государства в ходе обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.

Общество Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус.

Здоровье Дмитрий Азаров прокомментировал вчерашнее выступление Президента РФ В своем сообщении Президент РФ отдельно поблагодарил медицинских работников - людей, которые сейчас стоят на страже нашего с вами здоровья.

Культура Коронавирус лишает украинских нациков финансирования Панику подняли в «Слуге народа», которая в свое время топила против нациков и на выборы шла с антипорошенковской повесткой.

Интернет В Google Play появятся сотни бесплатных фильмов Участники сообщества мобильных разработчиков XDA Developers обнаружили, что в сервисе Google Play Movies & TV (Фильмы и телешоу в Google Play) скоро появятся раздел с бесплатными фильмами.

Армия и оружие Участники российской гуманитарной операции в Италии: «Итальянцы были ошарашены нашей оперативностью» Всего за сутки Россия перебросила в Италию беспрецедентный гуманитарный десант, который в официальных отчетах для прессы тактично назван «оперативной группой военных врачей, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, с современным оборудованием для диагностики и дезинфекции».

Футбол Футболист Педро покинет «Челси» после окончания сезона Испанский полузащитник Педро, выступающий за английский футбольный клуб "Челси", объявил о том, что покинет лондонскую команду по завершению нынешнего сезона.

Экономика ВТБ решил реструктуризировать кредиты пострадавших от COVID-19 клиентов По условиям программы все заемщики, ушедшие на больничный из-за коронавируса, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев.

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Общество Кабмин поручил Росавиации прекратить авиасообщение из-за коронавируса Правительство России поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

Авто АвтоВАЗ модернизирует производство «АвтоВАЗ» рассказал о модернизации производства, проведенной на своих мощностях в 2019 году.

Общество Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля "Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные образовательные программы, обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года", - говорится в документе.

Политика Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций Постпредства России, Китая, Ирана, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют «болотистую» погоду в нерабочую неделю В ближайшие дни погода в центре европейской части России будет прекрасной, но в воскресенье начнет меняться, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах "В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.