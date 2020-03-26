Коронавирус
Интерфакс - РоссияДва первых случая заражения коронавирусом выявлены в Бурятии
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе с гражданами, контактировавшими с инфицированными. Всего в стационарах республики на 08:00 местного времени четверга находятся 24 человека, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран, с респираторными симптомами.
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В Бурятии зарегистрировано 2 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 21:45
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Общество
Mail.ru Group выделит средства для помощи малому и среднему бизнесу
Mail.ru Group (MRG) решил поддержать малый и средний бизнес, пострадавший из-за ситуации с коронавирусом, и выделить в помощь им свои ресурсы на сумму 1 миллиард рублей, говорится в обращении генерального директора интернет-холдинга Бориса Добродеева.
Общество
Концертный директор Лещенко объяснил причины его перевода в Коммунарку
Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого врачи диагностировали воспаление легких, перевели в реанимацию для проведения необходимых восстановительных процедур, сообщил "Интерфаксу" концертный директор певца Олег Дмитриев.
Экономика
Путин предложил налог в 13% на доходы по вкладам свыше 1 млн рублей
«Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — сказал глава государства в ходе обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус
Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус.
Происшествия
На МЦК восстановили движение поездов после инцидента с пассажиром
Движение поездов "по часовой стрелке" восстановили на Московском центральном кольце (МЦК) после инцидента с пассажиром на путях, сообщается в Twitter московского метрополитена.
Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей из-за распространения новой кронавирусной инфекции.
Происшествия
Российский самолет Су-27 упал в Черное море
Российский самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря в ходе плановых полетов.
Здоровье
Дмитрий Азаров прокомментировал вчерашнее выступление Президента РФ
В своем сообщении Президент РФ отдельно поблагодарил медицинских работников - людей, которые сейчас стоят на страже нашего с вами здоровья.
Культура
Коронавирус лишает украинских нациков финансирования
Панику подняли в «Слуге народа», которая в свое время топила против нациков и на выборы шла с антипорошенковской повесткой.
Интернет
В Google Play появятся сотни бесплатных фильмов
Участники сообщества мобильных разработчиков XDA Developers обнаружили, что в сервисе Google Play Movies & TV (Фильмы и телешоу в Google Play) скоро появятся раздел с бесплатными фильмами.
Армия и оружие
Участники российской гуманитарной операции в Италии: «Итальянцы были ошарашены нашей оперативностью»
Всего за сутки Россия перебросила в Италию беспрецедентный гуманитарный десант, который в официальных отчетах для прессы тактично назван «оперативной группой военных врачей, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, с современным оборудованием для диагностики и дезинфекции».
Футбол
Футболист Педро покинет «Челси» после окончания сезона
Испанский полузащитник Педро, выступающий за английский футбольный клуб "Челси", объявил о том, что покинет лондонскую команду по завершению нынешнего сезона.
Экономика
ВТБ решил реструктуризировать кредиты пострадавших от COVID-19 клиентов
По условиям программы все заемщики, ушедшие на больничный из-за коронавируса, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев.
Общество
В РФ за сутки выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом
Как уточнили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом, новые случаи заражения зафиксированы в 20 регионах России.
Шоу-бизнес
Умерла народная актриса Инна Макарова
Советская актриса ушла из жизни на 94-м году жизни. Не стало известной народной артистки СССР Инны Макаровой.
Общество
Кабмин поручил Росавиации прекратить авиасообщение из-за коронавируса
Правительство России поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
Авто
АвтоВАЗ модернизирует производство
«АвтоВАЗ» рассказал о модернизации производства, проведенной на своих мощностях в 2019 году.
Финансы
Курс доллара превысил ₽79 на открытии торгов
Курс доллара вырос на 1,04%, до ₽79,07 по состоянию на 10:02 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля
"Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные образовательные программы, обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года", - говорится в документе.
Политика
Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций
Постпредства России, Китая, Ирана, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.
Интернет
Почитай наших: электронные версии ELLE, MAXIM и «Вокруг света» стали бесплатными
Чтобы получить доступ, необходимо скачать приложения проектов ELLE, ELLE girl, ELLE DECORATION, MAXIM, Marie Claire, «Счастливые родители» (только архивные номера), PSYCHOLOGIES, «Вокруг света» в App Store и Google Play.
Транспорт
РЖД отменили часть поездов в стране из-за коронавируса
РЖД отменили часть поездов в стране из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «болотистую» погоду в нерабочую неделю
В ближайшие дни погода в центре европейской части России будет прекрасной, но в воскресенье начнет меняться, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика
На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса
Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
Общество
В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса
В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Политика
La Stampa: 80% поставок из РФ для борьбы с COVID-19 - бесполезны
Итальянская газета La Stampa извещает, что 80% того, что Россия поставила в страну в качестве гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавируса, - "бессмысленно и малополезно".
Наука
Уханьская лаборатория действительно создала коронавирус
Ученые из уханьской вирусологической лаборатории создали ещё в 2015 году коронавирус.
Происшествия