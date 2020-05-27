Коронавирус
РИА НовостиВ Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса
За сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось на 51, с момента начала пандемии зафиксированы 1364 случая заражения в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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В Бурятии растёт число заражённых COVID-19 от очага в республиканской больнице
Информ Полис online21:57
26 мая: 1313 случаев заболевания коронавирусом в Бурятии, 527 - на лечении в стационарах, 618 - выписались
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«Авангард» может отправить Андригетто и Бека в ВХЛ
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