Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса

За сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось на 51, с момента начала пандемии зафиксированы 1364 случая заражения в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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В Бурятии растёт число заражённых COVID-19 от очага в республиканской больнице

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В Бурятии все сильнее разрастается очаг в РКБ имени Семашко

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COVID-19 в Бурятии: две чертовых дюжины

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За сутки коронавирус подтвердили еще у 51 жителя Бурятии

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Плюс 59: в Бурятии продолжается рост заболевания коронавирусом

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26 мая: 1313 случаев заболевания коронавирусом в Бурятии, 527 - на лечении в стационарах, 618 - выписались

Байкал Медиа Консалтингвчера в 21:25

В Бурятии число заражений COVID-19 движется к 1400

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Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми

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В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
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Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен

Видеоблогер Руслан Усачев сравнил цены на продукты с теми, которые были в 2007 году.
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Наука

Исследователи в Ухане продолжат изучение вирусов

По поводу вспышки COVID-19 с самого начала существовало много версий. Одна из них – утечка вируса из лаборатории.
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Шоу-бизнес

Королевой и Тарзану предложили работу на ферме

Паре даже могут предоставить общежитие Недавно муж Наташи Королевой, 50-летний Сергей Глушко, также известный под псевдонимом Тарзан, возмутился условиями жизни артистов в период пандемии.
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Общество

Туроператоры просят открыть Сахалин для безобсерваторного въезда

Президент регионального союза туроператоров Ирина Ли предложила губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко открыть остров для туристов.
Сахалин.Инфо 18:07
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Здоровье

Губернатор сделал важное заявление по ограничениям в Самарской области

Во вторник, 26 мая, Дмитрий Азаров призвал ужесточить контроль за соблюдением ограничений и самоизоляции в Самарской области в связи с напряженной ситуацией по заболевшим коронавирусом.
КТВ-Луч 14:11
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Общество

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
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Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ 16:25
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Политика

Путин бросил ручку в ходе совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 20:15
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Финансы

Россияне четвертый месяц подряд забирают валюту из банков

Физические лица сокращают сбережения в валюте уже четвертый месяц подряд.
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Хоккей

Капризов и Сорокин останутся в ЦСКА ещё на один сезон

В минувшем сезоне КХЛ Капризов провёл в составе ЦСКА 61 матч, в котором забросил 35 шайб и отдал 31 результативный пас.
Metaratings 17:40
Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
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Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Газета.Ru 12:04
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Хоккей

Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин в девятый раз в карьере стал обладателем Maurice Richard Trophy, который полагается тому, кто забил больше всех голов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Коммерсантъ 19:36
Происшествия

Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня

Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
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Общество

Вышел закон об ОСАГО без техосмотра

Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
32CARS.ru вчера в 13:39
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Здоровье

Москвичка попала в больницу и получила восемь штрафов за нарушение самоизоляции

Беременная москвичка Елена получила восемь штрафов за нарушение режима самоизоляции в столице, пока лежала в больнице на сохранении.
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Космос

Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую для биообъектов высоту

Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев, передает РИА Новости.
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Греции

Других подробностей произошедшего не приводится. Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая землетрясение произошло у берегов Вануату.
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Биолог попросила не стремиться скорее переболеть коронавирусом

Не стоит спешить скорее переболеть коронавирусом, ведь, чем позже человек заразиться им, тем больше шансов, что он получит эффективное лечение и болезнь пройдет в легкой форме.
Газета.Ru 21:42
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Игры

В Steam вышли демоверсии Beyond: Two Souls и Heavy Rain

Релиз оригинальной версии Heavy Rain состоялся в феврале 2010-го эксклюзивно на PlayStation 3. Beyond: Two Souls вышла в октябре 2013 года — также только для консоли Sony.
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Mercedes показал первое изображение нового S-Class

Премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается во второй половине 2020 года. В Россию седан в 223-м кузове доберется примерно через год.
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова опровергла примирение с Джиганом

Модель Оксана Самойлова прокомментировала новости о своем воссоединении с Джиганом.
iReactor 03:19
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ВОЗ приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против коронавирусной инфекции COVID-19 из-за повышенного риска смертности.
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Шесть автомобилей, которые подешевели в кризис в России

Тарантас Ньюс 24 мая в 06:30
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову стихами

Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
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Роспотребнадзор: Пермский край не готов ко второму этапу снятия ограничений самоизоляции

Как рассказал г-н Костарев, чтобы перейти на следующий этап смягчения режима самоизоляции, три эпидемических показателя (коэффициент распространения инфекции, наличие свободного коечного фонда и охват тестированием населения методом ПЦР) должны соответствовать нормам Роспотребнадзора.
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«Авангард» может отправить Андригетто и Бека в ВХЛ

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