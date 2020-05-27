За сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось на 51, с момента начала пандемии зафиксированы 1364 случая заражения в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса

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