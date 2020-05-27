Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса

За сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось на 51, с момента начала пандемии зафиксированы 1364 случая заражения в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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В Бурятии все сильнее разрастается очаг в РКБ имени Семашко

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Тесты на антитела коронавируса поступят в Бурятию в середине июня

Ариг Усвчера в 23:04

Плюс 59: в Бурятии продолжается рост заболевания коронавирусом

Восток-Телеинформ25 мая в 21:32

В Бурятии число заражений COVID-19 движется к 1400

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В Бурятии растёт число заражённых COVID-19 от очага в республиканской больнице

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26 мая: 1313 случаев заболевания коронавирусом в Бурятии, 527 - на лечении в стационарах, 618 - выписались

Байкал Медиа Консалтинг25 мая в 21:25

COVID-19 в Бурятии: две чертовых дюжины

Номер один25 мая в 21:34
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Общество

В МЧС предупредили предпринимателей о мошенничестве под видом проверок

В МЧС РФ предупредили о мошенниках, которые действуют под видом проверки противопожарной безопасности.
АБН вчера в 23:22
Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
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Общество

В каких районах Кузбасса выявили новые случаи коронавируса

Ранее NGS42.RU писал, что в кузбасских больницах от коронавируса лечатся 279 человек.
НГС.Кемерово 25 мая в 03:06
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Происшествия

Семья с семилетним ребенком утонула в реке в Жигаловском районе

ИА Альтаир вчера в 06:37
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Гаджеты

Sony Xperia 1 II отправили на предзаказ

Правда, пока что Sony Xperia 1 II в России не продают, а лишь только в США, да и стоимость в 1199 долларов совсем не радует.
Megaobzor.com 25 мая в 03:33
9
Политика

Twitter впервые пометил сообщение Трампа как лживое

Автоматический призыв пользователей проверить факты появился под сообщением в Twitter президента США Дональда Трампа, где он заявил, что голосование по почте приводит к значительным фальсификациям.
РИА Новости вчера в 18:35
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Политика

Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»

Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
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Игры

На Ближнем Востоке запретили The Last of Us: Part II

В странах Ближнего востока запретили игру The Last of Us: Part II. Об этом со ссылкой на техподдержку PlayStation сообщил IXBT.
МонаВиста вчера в 13:58
17
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Армия и оружие

ВМС США опубликовали кадры перехвата своего самолета российскими Су-35

Известия вчера в 22:27
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Общество

Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне

Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная.
REGNUM вчера в 09:28
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ вчера в 08:01
5,3K
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил, что курильщики тяжелее переносят COVID-19

У курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, об этом предупредил Роспотребнадзор.
РИА Новости вчера в 23:41
4
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
Известия вчера в 16:08
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Авто

Renault готовит преемника Lada Largus

Автомобиль получит семиместную компоновку и может стать преемником Lada Largus.
Somanyhorses 25 мая в 08:23
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Экономика

Невероятные поставки России в Белоруссию объяснили

Ситуация с невероятными по объемам поставкам пшеницы, сои и подсолнечника из России в Белоруссию объясняется ошибкой в предоставленных данных.
Lenta.ru вчера в 09:49
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Экономика

Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.
Интерфакс 25 мая в 05:09
4
Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
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Экономика

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС вчера в 05:24
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Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

Известия 25 мая в 14:25
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Космос

Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon

Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
ТАСС 25 мая в 05:51
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Политика

Польские фермеры обеспокоены нехваткой украинских гастарбайтеров

Польские фермеры обеспокоены нехваткой украинских гастарбайтеров Недостаток дешевой рабсилы может привести к росту цен.
Экспресс газета вчера в 23:30
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Общество

Дочь Эдуарда Успенского попросила не называть премию именем ее отца

Anews вчера в 06:33
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Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
РИА Новости вчера в 12:01
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Шоу-бизнес

Шнуров показал угрозы от Пригожина

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, обидевшись на стихотворение Сергея Шнурова о певице Валерии, решил своеобразным способом вызвать лидера группы «Ленинград» на дуэль.
News.ru вчера в 07:47
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Политика

Губернатора Брянской области поддержал президент

Деснянская правда вчера в 10:11
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Общество

Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ

Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 25 мая в 14:17
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
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Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру 25 мая в 04:00
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Происшествия

Ураганный ветер в Кузбассе сносил крыши домов и валил деревья

Кемерово, 27 мая 2020, 06:44 — REGNUM Ураганный ветер, разыгравшийся в Кузбассе накануне, 26 мая, повредил кровли 147 домов и объектов социальной сферы, включая 16 многоквартирных домов и 11 соцобъектов.
REGNUM вчера в 23:44
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