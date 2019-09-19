Рано утром в четверг, 19 сентября, на границе Бурятии и Иркутской области задержали шамана Александра Габышева, идущего пешком из Якутска в Москву, чтобы, как он сам объяснил, «изгнать Путина». Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на одного из сопровождающих шамана.

В Бурятии задержали направлявшегося в Москву «изгонять Путина» шамана

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