Происшествия
РБКВ Бурятии задержали направлявшегося в Москву «изгонять Путина» шамана
Рано утром в четверг, 19 сентября, на границе Бурятии и Иркутской области задержали шамана Александра Габышева, идущего пешком из Якутска в Москву, чтобы, как он сам объяснил, «изгнать Путина». Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на одного из сопровождающих шамана.
Читать в источнике
Оценить311
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 03:26, Вашингтон
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Газета.Ru вчера в 21:43
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Единоборства
Кадр дня: Сергей Ковалев и Канело Альварес
Вчера в Лос-Анджелесе состоялась первая совместная пресс-конференция чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева и чемпиона мира в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса, который 2 ноября поднимется в полутяжелый вес ради боя за титул в четвертой весовой категории.
Allboxing.ru 03:00
Политика
В НАТО рассказали о событиях в «море Азимова»
В статье не уточняется, где находится "море Азимова", а также не объясняется, о каких именно событиях идет речь.
ТАСС 02:45
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.
РИА Новости 02:01
Наука
Ученые рассказали о видах рака, которые передаются по наследству
Чаще всего по наследству передается рак репродуктивных органов человека – молочной железы и яичников, а также рак пищеварительной системы.
Волгоградская правда 16 сентября в 22:18
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости вчера в 12:49
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика
Уволенный Болтон раскритиковал внешнюю политику Трампа
Экс-советник президента США Дональда Трмпа по национальной безопасности Джон Болтон выступил с критикой внешней политики американского лидера в ходе закрытой встречи в Нью-Йорке.
Газета.Ru 00:48
Политика
Американцы озаботились нападениями на соратницу Порошенко
Бывшую главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву пригласили в США для общения с членами парламента.
Lenta.ru 02:59
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Политика
Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе
Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.
РБК 02:00
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
РИА Новости вчера в 22:22
Теннис
Мария Шарапова назвала США своим домом
Известная на весь мир теннисистка Мария Шарапова любит Россию, но своим домом считает Америку.
Телепрограмма вчера в 14:56
Технологии
В сеть попали данные о слежке за россиянами через мобильные телефоны
Механизм слежки за россиянами через мобильные телефоны случайно попал в общий доступ.
Пятый канал 03:22
Политика
Грызлов сообщил об отказе Украины подписывать формулу Штайнмайера
Как констатировал полпред РФ Борис Грызлов, Киев отказался подписать формулу Штайнмайера, которая определяет процедуру предоставления Донбассу особого статуса.
RT на русском вчера в 14:44
Футбол
«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" переиграл леверкузенский "Байер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 16:50
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor вчера в 23:17
Общество
Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан
В России изменится система взыскания долгов с граждан.
Известия 01:55
Армия и оружие
Ядерную войну России и США показали в ролике
Lenta.ru вчера в 08:30
Здоровье
Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день
Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
РБК 00:04
Происшествия
Россиянка с двухлетним ребенком провалилась в яму с кипятком
Lenta.ru вчера в 05:57
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM 00:58
Культура
Калягин стал заслуженным деятелем искусств Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что присвоил звание "Заслуженный деятель искусств Чеченской республики" известному российскому актеру, председателю Союза театральных деятелей России Александру Калягину.
РИА Новости 03:17
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57