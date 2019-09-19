По информации очевидцев, люди, которые увезли Габышева, на время перекрыли федеральную трассу Р-258 «Байкал». 147889 Якутский шаман Александр Габышев уже шесть месяцев идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина.

с чего всё началось

Шамана Александра Габышева, идущего пешком из Якутска в Москву, задержали утром 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Один из сопровождавших шамана рассказал порталу Znak.com, что в отношении Габышева может быть возбуждено дело по статье «организация экстремистского сообщества».

В Бурятии задержали направлявшегося в Москву шамана

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