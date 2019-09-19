Происшествия
Lenta.ruКремль отреагировал на задержание шедшего к Путину шамана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Бурятии якутского шамана, который шел пешком в Москву «изгнать Путина». Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 19 сентября.
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с чего всё началось
147889 Якутский шаман Александр Габышев уже шесть месяцев идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману.Тайга.инфовчера в 22:25
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В Бурятии Дед Мороз может возглавить шаманский отряд «Без Габышева»
Московский Комсомолец Улан-Удэ05:46
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покупать землю после открытия рынка смогут только украинские граждане и компании.
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Песков не подтвердил, что Путину доложили о ЧП с отверстиями в «Союзе»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию, что Владимиру Путину доложили результаты проведенного компетентными органами и Роскосмосом расследования о причинах возникновения отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09".
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Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A
Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).
Astera 05:19
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ЦИК Израиля подсчитал 92% бюллетеней: Ганц вновь опережает Нетаньяху
На утро 19 сентября, Центризбирком Израиля подсчитал 92% бюллетеней по итогам состоявшихся в минувший вторник досрочных парламентских выборов.
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Председателем Мосгордумы вновь стал Алексей Шапошников
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Заворотнюк перевели из реанимации, пишут СМИ
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В Москве задержан директор ФБК Жданов
В Москве около своего дома задержан директора Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Ивана Жданова, сообщил в Twitter руководитель юридической службы фонда Вячеслав Гимади.
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Назван фрукт, который замедляет процесс старения
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Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
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Экономика
Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва – Казань
Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов поддержал строительство двух участков трассы Москва – Казань.
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В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ
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В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
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Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.
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Полный список устройств Samsung, которые получат Android 10
Благодаря ресурсу AndroidPure, стал известен список гаджетов Samsung, которые получат апдейт до Android 10.
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В калининградской поликлинике появились талоны «просто спросить»
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Грызлов сообщил об отказе Украины подписывать формулу Штайнмайера
Как констатировал полпред РФ Борис Грызлов, Киев отказался подписать формулу Штайнмайера, которая определяет процедуру предоставления Донбассу особого статуса.
RT на русском вчера в 14:44