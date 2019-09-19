147889 Якутский шаман Александр Габышев уже шесть месяцев идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Бурятии якутского шамана, который шел пешком в Москву «изгнать Путина». Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 19 сентября.

Кремль отреагировал на задержание шедшего к Путину шамана

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