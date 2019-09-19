Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам

В Бурятии задержали находящегося в розыске жителя Якутии, сообщила пресс-служба республиканского управления МВД. Ранее в СМИ появилась информация, что "шаман" Александр Габышев идет пешком из своей республики в Москву.
Читать в источнике
Комментировать781
с чего всё началось

Неизвестные похитили идущего изгонять Путина шамана

По сообщению очевидцев, забравшие Габышева были в гражданской одежде и масках. UPD (11:41) МВД Бурятии по-прежнему не сообщает ничего о судьбе шамана. Но на сайте ведомства появляются официальные пресс-релизы, например, о Кабанском районе, где Габышева и погрузили в машину неизвестные.
Тайга.инфовчера в 22:25

Подробнее о событии

В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам

РИА Новости04:35

МВД Бурятии официально сообщило о задержании Габышева: «Разыскивается за преступление»

Московский Комсомолец Улан-Удэ02:21

В МВД Бурятии заявили о задержании мужчины в розыске. Это может быть якутский шаман Габышев

Snob.ru03:10

Полиция отправит идущего изгонять Путина шамана обратно в Якутию

Тайга.инфо02:08

В Бурятии задержали шамана, который идет в Кремль «изгонять» Путина

Коммерсантъ00:47

В МВД Бурятии сообщили о задержании находившегося в розыске мужчины

RT на русском04:31

Сторонник якутского шамана на видео рассказал о том, как проходило задержание Габышева

Znak.com03:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 05:06, Вашингтон
Экономика

Граждане попали под шквал кредитных предложений

Граждане попали под шквал кредитных предложений Грядущие ограничения предельной долговой нагрузки на заемщиков побудили банки резко активизировать привлечение потенциальных заемщиков: без нагрузки на капитал закредитованным гражданам можно выдать ссуду лишь до 1 октября.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Общество

В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан

По новым правилам, банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.
Коммерсантъ 04:48
Технологии

Россияне стали чаще звонить через мессенджеры, чем по сотовой связи

По данным исследования Deloitte, мессенджеры стали лидером по уровню востребованности функций смартфона среди россиян, сообщает «Коммерсант».
Inc. Russia 04:28
Космос

«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Кино

Российский мультфильм вошёл в конкурсную программу кинофестиваля в США

News.ru 02:03
Политика

Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии

Российский сенатор Алексей Пушков оценил слова госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot работают с переменным успехом.
Газета.Ru 04:05
Экономика

«Газпром нефть» начнет продавать бензин в рассрочку

В приложениях Gett для водителей и АЗС.GO от "Газпром нефти" появится возможность получить карту рассрочки с лимитом 15 000 рублей.
Интерфакс вчера в 02:45
Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении ее состояния

По словам представителя актрисы, состояние Заворотнюк улучшилось.
Газета.Ru 02:45
Общество

Актеры Театра Ермоловой выступили в поддержку осужденного Устинова

Артисты и сотрудники Театра имени Ермоловой выступили в поддержку актера Петра Устинова, которого суд приговорил к 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа во время несогласованной акции в Москве 3 августа.
РБК 17 сентября в 08:39
Происшествия

Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения Устинову

Прокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, сообщил адвокат «Интерфаксу».
Коммерсантъ 03:31
Энергетика

Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение

REGNUM 00:58
Происшествия

В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.
RT на русском 03:57
Единоборства

Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов в преддверии боя

Российский боксер Сергей Ковалев и мексиканец Сауль Альварес провели дуэль взглядов в преддверии поединка, который будет проходить 2 ноября.
Нева Спорт 04:34
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском вчера в 01:07
Политика

Что рассказал в своих мемуарах Эдвард Сноуден

RT на русском вчера в 13:57
Авто

Россияне реже ездят на машинах из-за дорогого топлива

Причиной отказа от пользования автомобилем для россиян является цена на бензин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
Газета.Ru 02:54
Общество

В Екатеринбурге собирают подписи за отставку ректора УрГЭУ-СИНХа

В Екатеринбурге идёт сбор подписей под обращением к областным властям с просьбой уволить ректора Уральского государственного экономического университета Якова Силина.
REGNUM 04:48
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Происшествия

К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском

Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской.
Lenta.ru 03:04
Футбол

ФК «Ростов» начал продажу билетов на матч с «Динамо»

Началась продажа билетов на ближайший домашний матч ФК «Ростова». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Городской репортер вчера в 05:50
Политика

НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»

НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».
РБК вчера в 20:44
Религия

Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом

В одном из городков находился храм в честь этого архангела.
Саратов 24 вчера в 23:41
Экономика

Материнский капитал в 2020 году составит 466 тысяч рублей

Материнский капитал в России в 2020 году составит 466 тысяч рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
RT на русском 04:35
Наука

Пиво оберегает от развития диабета

Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.
MedikForum.ru 17 сентября в 09:00
Армия и оружие

NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»

Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Здоровье

Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил рекомендации Минздрава о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.
РИА Новости 04:44
Политика

Токио не признал переданные Россией останки 600 военнопленных

Газета.Ru 03:10
Происшествия

Радикальный публицист Борис Стомахин вышел на свободу

ЗакC.Ру 04:06
Политика

Губернатор Забайкалья отправил в отставку краевое правительство

ТАСС 03:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное