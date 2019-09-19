По сообщению очевидцев, забравшие Габышева были в гражданской одежде и масках. UPD (11:41) МВД Бурятии по-прежнему не сообщает ничего о судьбе шамана. Но на сайте ведомства появляются официальные пресс-релизы, например, о Кабанском районе, где Габышева и погрузили в машину неизвестные.

с чего всё началось

В Бурятии задержали находящегося в розыске жителя Якутии, сообщила пресс-служба республиканского управления МВД. Ранее в СМИ появилась информация, что "шаман" Александр Габышев идет пешком из своей республики в Москву.

В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам

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