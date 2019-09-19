Происшествия
РИА НовостиВ Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам
В Бурятии задержали находящегося в розыске жителя Якутии, сообщила пресс-служба республиканского управления МВД. Ранее в СМИ появилась информация, что "шаман" Александр Габышев идет пешком из своей республики в Москву.
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с чего всё началось
По сообщению очевидцев, забравшие Габышева были в гражданской одежде и масках. UPD (11:41) МВД Бурятии по-прежнему не сообщает ничего о судьбе шамана. Но на сайте ведомства появляются официальные пресс-релизы, например, о Кабанском районе, где Габышева и погрузили в машину неизвестные.Тайга.инфовчера в 22:25
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МВД Бурятии официально сообщило о задержании Габышева: «Разыскивается за преступление»
Московский Комсомолец Улан-Удэ02:21
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Происшествия
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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.
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RT на русском вчера в 01:07
Политика
Что рассказал в своих мемуарах Эдвард Сноуден
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Газета.Ru 02:54
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REGNUM 04:48
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
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К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском
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Саратов 24 вчера в 23:41
Экономика
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