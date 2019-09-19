Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана

Источник агентства утверждает, что задержанного зовут Александр Габышев. Мужчина называет себя шаманом и утверждает, что идет пешком в Москву. Жителя Якутии ближайшим авиарейсом доставят из Улан-Удэ в Якутск для разбирательств.
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с чего всё началось

Неизвестные похитили идущего изгонять Путина шамана

По информации очевидцев, люди, которые увезли Габышева, на время перекрыли федеральную трассу Р-258 «Байкал». 147889 Якутский шаман Александр Габышев уже шесть месяцев идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина.
Тайга.инфовчера в 22:45

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Федеральный центр увидел проблему в якутском шамане: Мазур о задержании Габышева

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В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам

РИА Новости04:35

Полиция Бурятии задержала шедшего пешком в Москву «шамана»

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Эхо Москвы12:02

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Znak.com07:25

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Snob.ru03:10

В Бурятии задержали шамана, который идет в Кремль «изгонять» Путина

Коммерсантъ00:47
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В Центральной части России в выходные ожидается похолодание, сильный ветер, интенсивные дожди и даже снег к концу воскресенья.
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В России разработали ракету «недостижимой дальности действия»

Руководитель «Тактического ракетного вооружения» Борис Обносов рассказал еженедельнику «Военно-промышленный курьер» о наличии у российских войск «недостижимой дальности» для конкурентных стран ракеты модели Х-101.
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В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»

Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли в статье на сайте альянса, посвященной мерам обеспечения свободы судоходства, отметил важность открытого доступа к морям и заявил, что мины и подлодки являются «способами отрицания этой свободы доступа к морям».
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