Происшествия
ИзвестияВ Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана
Источник агентства утверждает, что задержанного зовут Александр Габышев. Мужчина называет себя шаманом и утверждает, что идет пешком в Москву. Жителя Якутии ближайшим авиарейсом доставят из Улан-Удэ в Якутск для разбирательств.
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с чего всё началось
По информации очевидцев, люди, которые увезли Габышева, на время перекрыли федеральную трассу Р-258 «Байкал». 147889 Якутский шаман Александр Габышев уже шесть месяцев идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина.Тайга.инфовчера в 22:45
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